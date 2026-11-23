Сухогруз налетел на камень в Рыбинском водохранилище Ярославской области Источник: МЧС по Ярославской области

23 ноября на Рыбинском водохранилище в Пошехонском округе Ярославской области сухогруз «ВолгоДон 5043», груженый зерном, налетел на камень и сел на мель. Как сообщили в региональном МЧС, информация о происшествии поступила от диспетчера судов в 7:10.

«Сухогруз попал на камень, происходит заполнение балансных отсеков. Сухогруз заполнен зерном, розлива топлива нет, судовой ход не нарушен», — уточнили в МЧС.

На место ЧП выдвинулись сотрудники ГИМС Брейтовского округа. Общее количество привлеченных сил и средств составило 19 человек и четыре единицы техники. Еще шесть сотрудников и две единицы техники направлены из МЧС.

«Проводится откачка воды штатными средствами, уровень воды в трюме не увеличивается. Прорабатывается вопрос привлечения плавучего крана для перегрузки зерна на сухогруз „ВолгоДон 217“», — добавили в МЧС

Сообщается, что пострадавших нет.