В магазинах представлен большой выбор Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сегодня в магазинах огромный ассортимент обоев: отличаются не только цвета, рисунки и фактуры, но и материалы, из которых изготовлены полотна. Одни варианты подходят для помещений, где стены приходится часто протирать, другие требуют особенно тщательной подготовки поверхности. Разница есть и в цене, и в технологии поклейки. Какие покрытия чаще выбирают покупатели, чем один вид лучше другого и на чем не стоит экономить во время ремонта, наши коллеги из NGS.RU разбирались вместе со специалистами.

Какие обои выбрать и сколько они стоят

Самые бюджетные бумажные варианты Источник: Анна Филатова / NGS.RU

В ассортименте магазинов — бумажные, акриловые, виниловые и флизелиновые обои. В одном из специализированных магазинов цены начинаются от 334 рублей за рулон, а самые дорогие варианты стоят почти 4000. Стоимость зависит от материала, страны производства и ширины полотна.

Несмотря на визуальное сходство, цены на бумажные варианты незначительно различаются. Ширина рулона — 0,53 метра, длина стандартная для всех лотов — 10 метров.

Виниловые стоят дороже, чем бумажные Источник: Анна Филатова / NGS.RU

На стенде — виниловые обои с имитацией природных материалов (камень, древесина) и геометрическим принтом. Они подойдут для кухни или прихожей.

А вот виниловые обои на флизелиновой основе дороже обычных виниловых, но их ширина вдвое больше Источник: Анна Филатова / NGS.RU

Виниловые обои на флизелиновой основе в два раза шире, чем образцы выше. Подобные варианты с крупным рисунком и легким блеском обычно используют для акцентных стен в гостиных или спальнях с классическим дизайном, так как они визуально делают помещение более просторным и нарядным.

Китайские обои на флизелиновой основе почти вдвое дороже российских и белорусских аналогов Источник: Анна Филатова / NGS.RU

Стенд демонстрирует китайские обои с деликатным жемчужным блеском и абстрактными узорами. Такие варианты с легким сиянием обычно выбирают для оформления спален или гостиных, так как они визуально добавляют помещению света и объема, не перегружая его цветом.

Самые дорогие лоты — виниловые обои на флизелиновой основе из Германии Источник: Анна Филатова / NGS.RU

Самые дорогие лоты — немецкие обои с выраженной фактурой, которые традиционно используют для создания акцентной стены. Однотонные оливковые варианты подойдут для кабинетов или гостиных в экостиле, а рулон с птицами может стать самостоятельным декоративным элементом в спальне или столовой.

Какие обои проще клеить, а какие лучше скрывают недостатки стен

По словам мастера отделочных работ Сергея Васильева, сейчас покупатели чаще всего выбирают виниловые и флизелиновые обои. Это объясняется их практичностью, разнообразием фактур и рисунков, а также удобством в работе. При этом у каждого материала есть свои особенности.

Самыми удобными в поклейке мастер считает флизелиновые обои. Клей в этом случае наносят непосредственно на стену, а не на полотно.

«Не нужно раскладывать длинные полосы на полу, ждать, пока они пропитаются, и следить, чтобы материал не размок, — рассказывает мастер. — Полотно можно спокойно приложить к стене и подвинуть, пока клей не схватился. Это особенно удобно, когда работаешь один».

С виниловыми обоями тоже обычно не возникает проблем, но многое зависит от основы и плотности материала. Например, тяжелые полотна сложнее подгонять по рисунку. Особенно это касается обоев с крупным орнаментом: при подгонке узора расход материала увеличивается. Если заранее не рассчитать необходимое количество рулонов, их может не хватить.

Дизайнер Наталья Проскурина отмечает: универсального ответа на вопрос, какие обои лучше, нет. Выбор зависит от состояния стен, особенностей помещения и требований к будущему покрытию.

«Виниловые обои более плотные, их можно протирать, — рассказывает эксперт. — За счет толщины они способны скрывать некоторые небольшие погрешности поверхности. Флизелиновые полотна, напротив, могут быть тоньше и требовательнее к качеству основания. Если на стенах есть неровности и другие дефекты, они могут стать заметнее после поклейки».

Поэтому дизайнер советует ориентироваться не только на внешний вид обоев, но и на качество подготовки поверхности.

Почему важна подготовка стен

Даже дорогие и качественные обои не будут хорошо смотреться, если наклеить их на неподготовленную стену. По словам Сергея Васильева, одна из главных ошибок во время ремонта — попытка сэкономить на подготовке стен.

«Если поверхность бугристая, с трещинами или остатками старых обоев, красиво поклеить новые не получится, — предупреждает мастер. — Стены нужно очистить, выровнять, зашпаклевать и загрунтовать».