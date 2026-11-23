В Сети набирает обороты новый спор. А вы на чьей стороне? Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

В соцсетях разразился новый спор из-за видео одной девушки, которая пожаловалась на друзей возлюбленного, пригласивших на свою свадьбу ее мужа одного. Этот ролик не только собрал огромное количество просмотров, но и породил целое цунами новых видео с разными мнениями на этот счет. Кажется, весь интернет разделился на два лагеря. Одни считают, что настоящие друзья должны были дать пригласительный на две персоны. А другие не понимают, почему вообще молодожены обязаны звать посторонних им людей.

— Мужа пригласили на свадьбу без меня. Объяснили, что они приглашают только близкий круг, — изначально пожаловалась девушка в соцсетях.

На что другой блогер, попавший в аналогичную ситуацию, ответил:

— Я не понимаю, почему люди искренне задаются таким вопросом. Если бы она была близкой подругой, ей бы в любом случае дали отдельное приглашение, где она не «+1». То есть, скорее всего, она для друзей мужа — малознакомый человек. Так на кой-черт людям, которые хотят проводить свою же свадьбу в узком кругу, должны позвать тебя? То, что ты везде таскаешься с мужем, приросла к нему, это не аргумент для людей, которые оплачивают свадьбу, — размышляет он.

И пока соцсети штормит из-за полярных мнений по этому поводу, мы решили разобраться, как на самом деле было бы правильно поступить. И обратились к эксперту по этикету. Ее ответ однозначный.

— Решение о том, можно ли взять с собой вторую половину, зависит, как правило, в большей степени от желания и возможностей молодоженов. Считается, что супругов обязательно приглашают вместе, если пара находится в отношениях уже долго, например, больше года, живут вместе и так далее. Также учитывается степень знакомства с молодыми, тем более если мероприятие не масштабное, а камерное. Небольшой ужин в ресторане предполагает присутствие только самых близких и знакомых людей, — комментирует Анастасия Анохина, преподаватель этикета, руководитель академии стиля и этикета.

Она также уточнила, что в остальных случаях, если позволяет бюджет и площадка, принято писать в приглашении «+1» либо прописывается имя второй половинки, чтобы не было разночтений и недопонимания. Лучше всего проговорить этот момент до направления приглашения.

— Абсолютное табу — взять с собой вторую половину, если прописано только одно имя. Нужно уважать решение молодых, скорее всего, оно продиктовано ограниченностью возможностей организовать торжество на большое количество гостей, — считает эксперт.