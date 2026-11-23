Экипировка может пригодиться при эвакуации школьников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 ноября.

Кто имеет право на двойную пенсию

Некоторые категории граждан имеют право на получение сразу двух пенсий. Об этом напомнили в Соцфонде.

По данным ведомства, две пенсии могут получать участники Великой Отечественной войны с любой группой инвалидности, а также инвалиды I, II и III групп, имеющие награды «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда». Им доступны государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.

Также две выплаты полагаются тем, кто стал инвалидом в результате военной травмы. В эту категорию входят:

добровольцы;

участники боевых действий в ДНР и ЛНР;

лица, получившие увечья или заболевания при выполнении контрактов с организациями, поддерживающими ВС РФ в рамках специальной военной операции.

Для бывших военнослужащих и космонавтов вторая пенсия рассчитывается с вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев, включая родителей и вдов или вдовцов, которые не вступили в новый брак, также имеют право на две пенсии. Они могут получать пенсию по случаю потери кормильца в сочетании со страховой, социальной пенсией или пенсией за выслугу лет. Дети-инвалиды из этих семей могут получать социальную пенсию по инвалидности вместе с другими выплатами.

Кроме того, члены семей умерших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, работавших в зоне отчуждения, а также лиц, получивших лучевую болезнь или ставших инвалидами из-за катастрофы, могут получать пенсии по потере кормильца в дополнение к страховой или социальной пенсии. Бывшие федеральные госслужащие, как указано в материалах Соцфонда, могут получать пенсию за выслугу лет вместе с установленной долей страховой пенсии по старости.

Путин оценил эффект от повышения НДС до 22%

Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС). Такое заявление он сделал во время встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

По словам главы ФНС, налог, который в 2026 году дает бюджету основные поступления, — это НДС. Он отметил, что увеличение ставки НДС с 1 января 2026 года обеспечило прирост поступлений в размере 783 миллиардов рублей.

«Это только ставка. Всего у нас 2,6 триллиона [рублей] — рост НДС», — уточнил он.

На что Путин заявил, что это хороший результат.

Названы две прививки, которые спасут от опасного заболевания

Есть две прививки, которые помогают пожилым людям уменьшить риск развития деменции. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра при Пироговском университете и президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

По ее словам, с возрастом иммунная система человека ослабевает, что делает пожилых более подверженными инфекциям, которые протекают у них тяжелее и чаще. Хронические заболевания усиливают воспалительные процессы, что может привести к сердечно-сосудистым проблемам и когнитивным нарушениям, увеличивая риск деменции.

Ткачева подчеркнула, что для пожилых особенно важны ежегодная прививка от гриппа и вакцинация от пневмококковой инфекции. Исследования показывают, что эти меры снижают вероятность развития деменции.

На города обрушатся мокрый снег и холода

Декабрь в России обещает быть переменчивым: оттепели и сырость в одних областях будут чередоваться с арктическими морозами и рекордными снегопадами в других. Прогноз об этом предоставили в Гидрометцентре.

По информации синоптиков, в большинстве регионов России температура в декабре будет близка к климатической норме. Однако в некоторых местах возможны значительные отклонения от нее.

В европейской части страны, на Урале и юге Сибири декабрь может оказаться теплее обычного. Как сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, официального прогноза на этот месяц пока нет. Но предварительные данные указывают на то, что, например, в Московском регионе температура может быть выше нормы на 1–1,5 градуса.

Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отметил, что западный перенос воздушных масс и атлантические циклоны будут способствовать частым оттепелям в европейской части страны. Эти периоды будут чередоваться с волнами холода.

«Волны холода вполне вероятны, однако они будут сменяться западным переносом воздушных масс, влиянием Атлантики и приходом циклонов с более теплым западным ветром, которые принесут оттепели», — передают «Известия» слова эксперта.

Где снег ляжет раньше всего и когда ожидать первых заморозков, можно узнать здесь.

На небе взойдет бобровая луна

Уже на этой неделе, во вторник, 24 ноября, произойдет уникальное астрономическое событие — бобровое суперлуние. В этот день Луна будет находиться особенно близко к Земле, что сделает ее значительно больше и ярче обычного.

Полнолуние наступит в 17:54 по московскому времени 24 ноября. Луна будет выглядеть полной и круглой невооруженным глазом в течение трех ночей — с 23 по 25 ноября.

Для наблюдения суперлуния не требуется специальное оборудование. Достаточно выбрать место с открытым горизонтом, вдали от городских огней. Наибольший эффект можно будет увидеть сразу после восхода луны.

Почему луна будет крупнее и ярче обычного и откуда взялось ее название, мы рассказали в этом материале.

Джигурде провели операцию на сердце

Шоумен и актер Никита Джигурда попал в реанимацию. После чего ему провели операцию на сердце.

Госпитализировали артиста с инфарктом, который он перенес буквально на ногах. При этом он долгое время не соглашался на помощь врачей, но его в этом убедила супруга.

После операции он вышел на связь и рассказал о своем самочувствии. По его словам, врачи сказали, что ему очень повезло.

«Сейчас уже всё хорошо. Я на ногах перенес инфаркт из Екатеринбурга. В самолете летал, у меня пластинка должна выходить, виниловая. Я летал туда, на лучший завод „Музила“. Ну и там уже хреново стало. Давление под 230, жжение в груди. Я прилетел в Москву, и так жгло, что жить не хотелось. Но я фаталист. Врачи говорят: „Удивительно, как я выжил, я перенес инфаркт на ногах“. И просто через день аритмия пошла дикая, я задыхаться стал, поэтому я согласился вызвать скорую. Они сказали, что мне повезло», — рассказал шоумен.

В Таиланде ищут россиянина

На Пхукете, популярном тайском острове, пропал 74-летний россиянин. В его поисках задействованы туристическая полиция и добровольцы, сообщила служба общественных связей администрации провинции.

Мужчина исчез утром 22 ноября после того, как покинул свое жилище. Пока что его местоположение остается неизвестным.

Заявитель, обратившийся в полицию, сообщил, что турист был здоров, не имел вредных привычек и не страдал хроническими заболеваниями. Однако поиски затруднены тем, что у мужчины не было при себе мобильного телефона, поэтому невозможно связаться с ним и выяснить, где он может находиться.

Помочь его найти могут только свидетели. Администрация Пхукета призывает местных жителей, а также сотрудников отелей, ресторанов и турфирм оказать содействие в поисках.

«Мы просим жителей районов Равай, Найхан и прилегающих территорий, а также сотрудников отелей, ресторанов и туристических компаний проявить бдительность и помочь распространить эту информацию. Это поможет найти мужчину и благополучно вернуть его к месту проживания», — говорится в обращении администрации Пхукета.

Если вы видели пропавшего или располагаете любой информацией о нем, сообщите в туристическую полицию по телефону 1155 или контактному лицу Елене Лукашенко по номеру +6685 509-2100 (или 085‑509‑2100).

Nvidia вернула Дженсена Хуанга на пост гендиректора

Совет директоров NVIDIA восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора. Об этом говорится в заявлении компании.

«С сегодняшнего дня Дженсен Хуанг был восстановлен в должности президента, главного исполнительного директора и члена правления. Совет директоров единогласно проголосовал за восстановление господина Хуанга в должности после серии обсуждений и встреч с Хуангом, в результате которых правление было удовлетворено искренностью Хуанга и его способностью руководить NVIDIA», — сказано в заявлении.

При принятии решения совет также учел информацию от высокопоставленных представителей правительства США. Утверждается, что восстановление Хуанга в должности не создает угрозы национальной безопасности.

«Совет директоров считает, что Дженсен — подходящий человек для руководства Nvidia и что его восстановление в должности отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов», — заявил председатель совета директоров Харви Джонс.

Источник: Городские медиа

Сам Хуанг заявил, что для него стало большой честью вернуться в Nvidia. Он поблагодарил совет директоров за доверие, а также сотрудников, акционеров и партнеров за поддержку.

Напомним, 12 ноября текущего года Дженсен Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров NVIDIA, которой руководил 33 года с момента основания.

Причины: скандал вокруг внебрачных связей и нарушение корпоративных правил. Хуанг признал связь с Элис Хуанг из компании Megaspeed (которую в США связывают с китайской разведкой и возможным обходом экспортных ограничений на чипы), а также с подчиненной — вице-президентом NVIDIA Кимберли Пауэлл.

Расследование и реакция: внутреннее расследование начала компания, также к проверкам подключилось ФБР. На фоне новостей акции NVIDIA падали, а капитализация компании сократилась примерно на $ 600 миллиардов.

В детских садах ввели новое правило

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний в детских садах Роспотребнадзор ввел обязательное бесконтактное измерение температуры при входе в учреждения. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства.

«В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например, детей, родителей, законных представителей, персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом», — говорится в документе.

Руководство детских садов самостоятельно определяет, кто будет отвечать за организацию и проведение процедуры термометрии согласно внутренним нормативным актам.

На школьников решили надеть бронежилеты

В России наладили производство специальных бронежилетов для детей, рассчитанных на защиту от осколков и пистолетных пуль. При их разработке учитывались анатомические особенности ребенка, а конструкцию сделали достаточно легкой, чтобы дети могли самостоятельно надевать жилеты и свободно двигаться.

Идея создания первого бронежилета возникла еще после трагедии в Беслане и гибели детей в Донбассе. Об этом рассказал основатель проекта Виталий Невмержицкий.

По его словам, изделие прошло испытания по российским стандартам ГОСТ, а при пошиве производитель может учитывать рост и комплекцию ребенка.

Также экипировка может пригодиться при эвакуации из опасных районов. Ветеран Народной милиции ДНР с позывным Наруто предложил включить бронежилеты в оснащение эвакуационных групп и комплектовать машины жилетами разных размеров.

«Зачастую люди остаются в опасных районах, потому что боятся именно дороги: пересечь ее бывает страшнее, чем оставаться на месте», — пояснил ветеран в беседе с «Известиями».