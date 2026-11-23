Депутаты раскритиковали массовую продажу зданий Источник: Александр Куренной / 76.RU, Ярославская областная Дума

20 ноября на заседании Ярославской областной Думы депутаты поспорили из-за массовой распродажи областных зданий. В список имущества, которое собираются передать в частные руки на 2027–2029 годы, вошел 121 объект. Большинство из них те, которым не нашли новых собственников в 2026 году.

«На 100% неконструктивно»

Против реализации части имущества выступил депутат Василий Бобков. Он спросил у заместителя министра имущественных отношений Юлии Кокиной, арендует ли правительство какие-либо помещения под свои нужды, и получил утвердительный ответ.

«Когда правительство тратит деньги на аренду площадей для размещения министерств и одновременно с этим продает прекрасное отремонтированное здание Министерства здравоохранения на Советской улице, — это на 100% неконструктивно. Там можно сделать приемные уполномоченных, переселить туда избирательную комиссию. Оно красивое, не в аварийном состоянии», — выступил он.

Василий Бобков призвал осторожнее относиться к продаже зданий Источник: Ярославская областная Дума

Бобков призвал чиновников подумать наперед и рассмотреть варианты размещения в выставленном сейчас на продажу больничном комплексе в Борке или гостинице в Угличе реабилитационного центра для ветеранов, а бывшее здание Минздрава на Советской улице передать Росгвардии, министерству или вернуть туда студенческую поликлинику.

«Вот эти вопросы рассматриваются? Или освободилось — и сразу продаем?» — возмутился он.

Юлия Кокина ответила, что такие вопросы обсуждаются, но обращений о размещении организаций в этих зданиях не поступало.

«Выставляются по минимальной цене»

Другие депутаты считают, что объекты продаются слишком дешево.

«Экономическая ситуация очень плохая. Эти объекты ни за 100%, ни за 50% никто не хочет покупать, потому что они не лучшего вида и туда еще нужны вложения. Их потом выставляют по минимальной цене. Нельзя за такие деньги отдавать — лишь бы избавиться и все. Сейчас не то время, чтобы за копейки раздавать имущество, которое можно потом использовать», — высказался Сергей Хабибулин.

Сергей Хабибулин считает, что имущество продают дешево Источник: Ярославская областная Дума

«Появится гостиница или санаторий»

Противоположную точку зрения озвучил депутат Илья Осипов.

«Приватизация — это даже не пополнение бюджета, а прежде всего нахождение экономически эффективного собственника. И если рыночная ситуация сейчас такова, что наши здания стоят столько, сколько за них платят на аукционах, то это нужно принять и спокойно жить дальше, потому что там появится гостиница, санаторий или что-то еще, люди будут платить налоги. Вот главная задача приватизации. Не забываем, сколько стоит содержание этих помещений. Это сегодня объекты, представляющие хоть какой-то интерес. После того, как они стоят без отопления и содержания, быстро ветшают и теряют в цене. Изменится экономическая ситуация — продаваться будет быстрее. Появится необходимость в создании реабилитационных центров — мы из прогнозного плана приватизации исключим и на эти цели направим», — отметил он.

Илья Осипов поддержал приватизацию Источник: Ярославская областная Дума

В результате план приватизации поддержали.