В Ярославле продали историческое здание бывшей поликлиники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 20 ноября стало известно, что на торгах нашли нового владельца для исторического здания бывшей поликлиники на Московском проспекте, 43/10 в Ярославле. Вологодский предприниматель Дмитрий Бубякин купил комплекс с земельным участком за 10,2 млн рублей (по цене однушки в новостройке в центре Ярославля). Он получил главный корпус, здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок.

Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. Предприниматель обязан привести его в порядок, чтобы использовать в дальнейшем. Вопрос: как именно?

Как рассказали 76.RU в правительстве Ярославской области, сейчас земельный участок можно использовать под объекты здравоохранения. Но все может измениться.

«Согласно выписке из ЕГРН здание бывшей больницы на Московском проспекте, 43/10, по своему назначению нежилое, наименование — „больница“. Вид разрешенного использования земельного участка — „здравоохранение“. Новый собственник впоследствии сможет изменить вид разрешенного использования, при этом будет обязан сохранить облик объекта культурного наследия», — рассказали в региональном правительстве.

Условно, если бизнесмен решит открыть там гостиницу или офисы, он может получить на это разрешение, но внешний вид здания при этом меняться не должен.

Ранее в корпусе закрывшейся поликлиники на Московском проспекте располагался детский Николаевский приют. Он был открыт в 1858 году. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, на месте церкви тогда поместили лабораторию. Статус памятника архитектуры ставит перед будущим покупателем определенные обязательства. В разное время приют посещали императоры Александр II и Николай II. На территории действовала церковь Живоначальной Троицы.

Предприниматель держит планы в тайне

Редакция 76.RU связалась с предпринимателем, чтобы узнать его планы на использование здания. Однако он решил пока их не раскрывать. Также Дмитрий Бубякин уточнил, что на 23 ноября договор купли-продажи подписан еще не был.

Бывшая больница на Московском проспекте является объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., 1862 г., 1903 г. Собственник обязан содержать его в порядке и не допускать разрушения. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Два здания, сарай и земельный участок на торгах были готовы продать по минимальной цене в 8,8 млн рублей, но Дмитрий Бубякин предложил 10,2 млн.

Примечательно, что изначально бывшую поликлинику на Московском проспекте хотели продать минимум за 96 млн 219 тысяч 500 рублей. Было объявлено несколько аукционов, но покупатели так и не нашлись. Тогда стоимость комплекса стали постепенно снижать. Дошло до того, что здание подешевело в 10 раз.

О том, что областная недвижимость уйдет с молотка, стало известно летом 2023 года.

Вместо поликлиники в историческом здании губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые модульные поликлиники на улицах Гоголя и Мельничной. Строительство объекта на улице Гоголя недавно завершили, но ярославцам пришлось ждать его долго.