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Забытая лысина: какой могла стать Богоявленская площадь в Ярославле, но так и не стала

Публикуем архитектурные проекты, не воплощённые в жизнь

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Ровно четыре года назад, в октябре 2015-го, архитекторы представили несколько проектов изменения Богоявленской площади в Ярославле. Идеи удивительные, нестандартные. 

С Богоявленки снесли «Гостиный дворик» (павильоны с сотовой связью, сигаретами и чипсами), расчистили место. 

Но с тех пор над плешью площади так и свистит ветер — ни один из проектов здесь до сих пор так и не реализовали. Так что можем просто посмотреть, как всё это могло бы быть.

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Ещё больше проектов переустройства Богоявленской площади — в нашем обзорном материале.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    6 окт 2019 в 14:09

    Также несколько лет назад устраивали конкурс проектов по благоустройсву территории возле бывшего кинотеатра Волга. А в результате как водится жилые коробки и оттяпали часть сквера. ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ ЛУЧШЕ НАС, ЖИТЕЛЕЙ, ЗНАЮТ КАК И ГДЕ НАМ ЖИТЬ.

    Гость
    6 окт 2019 в 13:30

    При таком мэре как Владимир Волков , в Ярославле ни когда не будет хорошо , посмотрите как парк 30 лет победы в Дзержинском районе ремонтируют , это жесть

    Гость
    6 окт 2019 в 12:45

    так все логично, страна в оккупации, ничего тут развиваться не будет с таким правительством