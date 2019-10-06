Забытая лысина: какой могла стать Богоявленская площадь в Ярославле, но так и не стала

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30 сентября 2019
Банная амнистия!
Теперь вы можете вернуть комментатора, которого ранее скрыли.Разбанить скрытого комментатора можно у себя в профиле во вкладке "Скрытые комментаторы".
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
Также несколько лет назад устраивали конкурс проектов по благоустройсву территории возле бывшего кинотеатра Волга. А в результате как водится жилые коробки и оттяпали часть сквера. ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ ЛУЧШЕ НАС, ЖИТЕЛЕЙ, ЗНАЮТ КАК И ГДЕ НАМ ЖИТЬ.
Гость
6 окт 2019 в 13:30
При таком мэре как Владимир Волков , в Ярославле ни когда не будет хорошо , посмотрите как парк 30 лет победы в Дзержинском районе ремонтируют , это жесть
Гость
6 окт 2019 в 12:45
так все логично, страна в оккупации, ничего тут развиваться не будет с таким правительством