Забытая лысина: какой могла стать Богоявленская площадь в Ярославле, но так и не стала

Ровно четыре года назад, в октябре 2015-го, архитекторы представили несколько проектов изменения Богоявленской площади в Ярославле. Идеи удивительные, нестандартные.

С Богоявленки снесли «Гостиный дворик» (павильоны с сотовой связью, сигаретами и чипсами), расчистили место.

Но с тех пор над плешью площади так и свистит ветер — ни один из проектов здесь до сих пор так и не реализовали. Так что можем просто посмотреть, как всё это могло бы быть.