Юная актриса Анна Пересильд впервые прокомментировала брак матери с Михаилом Милашиным. Звезда «Слова пацана» (18+) решение Юлии узаконить отношения с возлюбленным поддержала и не была против.
— Такое счастье, когда ты видишь, что твоя мама по-настоящему счастлива, в любви. Я вижу, что она невероятно легкая — и дай бог, пускай так будет, правда, — не скрывая эмоций, отметила Анна.
Кроме этого, она назвала Михаила «прекрасным человеком» и отметила, что за маму может «только порадоваться». Напомним, что о браке Пересильд-старшей стало известно в сентябре. Для Юлии брак стал первым. До этого она более десяти лет была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей. После расставания, которое случилось в 2021 году, она встречалась с актером Михаилом Тройником, но в 2025 году их союз распался.
Новые отношения заслуженной артистки России стали сюрпризом для поклонников, ведь замуж она вышла тайно. Когда правда вскрылась, Юлия кратко отметила, что очень счастлива с Михаилом. Ранее актриса признавалась, что не хочет быть «сильной женщиной», которая тащит на себе все проблемы.
— Точно не поддерживаю историю, что женщина должна всё сама, всё одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, но недолго. Очень тяжело быть одной. И не надо быть одной. Нет, ну лучше быть одной, чем абы как. Но надо всегда мечтать о любви, о парности. И вообще, женщина всегда должна оставаться женщиной. И слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила. Но я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, который любят, — признавалась она.