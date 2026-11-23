Что Анна Пересильд сказала о браке матери с Михаилом Милашиным Источник: anka.peresild / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юная актриса Анна Пересильд впервые прокомментировала брак матери с Михаилом Милашиным. Звезда «Слова пацана» (18+) решение Юлии узаконить отношения с возлюбленным поддержала и не была против.

— Такое счастье, когда ты видишь, что твоя мама по-настоящему счастлива, в любви. Я вижу, что она невероятно легкая — и дай бог, пускай так будет, правда, — не скрывая эмоций, отметила Анна.

Кроме этого, она назвала Михаила «прекрасным человеком» и отметила, что за маму может «только порадоваться». Напомним, что о браке Пересильд-старшей стало известно в сентябре. Для Юлии брак стал первым. До этого она более десяти лет была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей. После расставания, которое случилось в 2021 году, она встречалась с актером Михаилом Тройником, но в 2025 году их союз распался.

Новые отношения заслуженной артистки России стали сюрпризом для поклонников, ведь замуж она вышла тайно. Когда правда вскрылась, Юлия кратко отметила, что очень счастлива с Михаилом. Ранее актриса признавалась, что не хочет быть «сильной женщиной», которая тащит на себе все проблемы.