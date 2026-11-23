Основатели сети магазинов для животных «Четыре лапы» погибли в ДТП в Чили Источник: личные страницы погибших

Основатели федеральной сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии на юге Чили. Супруги путешествовали по стране, когда их микроавтобус столкнулся с грузовиком, сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла 21 ноября в регионе Магальянес на 170-м километре трассы Ruta 9 Norte, ведущей в сторону Пуэрто-Наталеса. Туристический микроавтобус врезался в грузовик с аргентинскими номерами.

В результате сильного удара двое пассажиров микроавтобуса, мужчина и женщина, оба взрослые и граждане России, погибли на месте происшествия. Еще четыре человека, находившиеся в туристическом автобусе, получили травмы, но их состояние не представляет угрозы для жизни. Посольство РФ в Чили подтвердило гибель соотечественников и сообщило, что находится на связи с пострадавшими.

Причины происшествия устанавливают правоохранители. Согласно предварительной информации, Сильва Андраде, перевозивший туристов из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, потерял контроль над транспортным средством, резко свернул влево и выехал на встречную полосу. После чего авто столкнулось с грузовиком Ариэля Густаво Маканьяни, двигавшимся в противоположном направлении.

ДТП с российскими туристами произошло на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte Источник: ovejero noticias

В ходе расследования пассажиры сообщили, что водитель автобуса совершал резкие и хаотичные маневры, а также проявлял признаки усталости. Один из свидетелей даже заявил, что неоднократно спрашивал водителя о его самочувствии, после того как заметил его неадекватное поведение за рулем. Позже эти же данные были указаны в отчете Специальной следственной группы (SIAT).

Сильве Андраде было предъявлено официальное обвинение по двум пунктам в непредумышленном убийстве. Прокуратура ходатайствовала о его предварительном заключении под стражу, но суд отклонил это ходатайство как несоразмерное, вместо этого назначив ему ночной домашний арест. У подсудимого также есть судимость за вождение в нетрезвом виде.

Медосвидетельствование также прошел водитель грузовика, в который врезался автобус. Выяснилось, что Ариэль Густаво Маканьяни, гражданин Аргентины, управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Тест, проведенный чилийской полицией, дал положительный результат на кокаин. Мужчину арестовали.

Погибшие Андрей и Марина Цыпины основали сеть «Четыре лапы» в 1992 году. Их сын Дмитрий Цыпин впоследствии продолжил семейное дело и стал совладельцем компании. Он также возглавляет предприятие «ПЕТЭКСПЕРТ», связанное с производством товаров для домашних животных.