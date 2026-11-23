В Ярославле обсуждают съемки проекта «Томас Миддлтон» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В начале зимы в Ярославскую область на съемки может приехать команда автора «Горько!» (18+) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Жоры Крыжовникова. Как стало известно 76.RU, речь идет о проекте «Томас Миддлтон».

Съемочная группа планирует набор массовки, в том числе женщин, мужчин и детей разных возрастов. Требование — «внешность 90-х». Подбирать для сцен будут желающих без признаков современности во внешности, например, ярославцев без стрижек с выбритыми висками.

Томас Миддлтон — это английский поэт и драматург, автор пьес «Безумный мир, господа!», «Игра в шахматы», «Женщины, берегитесь женщин» и другие. Он родился 18 апреля 1580 года, умер 4 июля 1627 года. С 1620 года он был официальным хронистом Лондона.

Как утверждает Telegram-канал «Новости кинопроизводства», проектом занимаются звезды российской киноиндустрии. Однако сюжет и актерский состав на данный момент держат в секрете.

«Сценаристы — Жора Крыжовников во всех ипостасях, Андрей Золотарёв, Артём Захарьян и, внезапно… Родион Чепель. Режиссёр — Артём Захарьян. Премьера на сезон 2027/28», — сообщали авторы Telegram-канала.

Для контекста: Жора Крыжовников (настоящее имя. — Андрей Першин. — Прим. Ред.) и Андрей Золоторёв вместе работали при создании фильма «Лед-2» и сериала «Слова пацана». Крыжовников также известен по двум частям фильма «Горько!», сериалу «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли, короткометражке «Проклятие» с Тимофеем Трибунцевым и другим работам. Он также продюсировал выход фильмов «Ёлки» («Елки Новые», 12-я и 13-я части), сериалы «Ваша честь», «Домашнее поле», «Надвое», «The Телки», «Фишер» и не только.

Андрей Золотарев участвовал в написании сценариев к 58 проектам, в том числе — новогоднего хита «Буратино», трилогии «Лед», «Триггер» с Максимом Матвеевым, «Призрак» с Федором Бондарчуком и даже засветился в «Моей прекрасной няне».

Родион Чепель снял несколько документальных проектов — «Жизнь по вызову. Мужской взгляд», «Осторожно, коучи», «Как победить букмекера», также он работал над биографией основателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова.

Артем Захарьян наиболее известен по сериалу «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, который снимали в Ярославской области. В многосерийном проекте для ТВ он выступал как режиссер, продюсер и сценарист.

«Томас Миддлтон» ориентирован на онлайн-платформы, ожидается восемь серий по 48 минут.

Выход сериала планируется на 2027-2028-й годы.