«Мэр сломался»: в Ярославле прошёл митинг за отставку главы города. Фото

Митинг прошёл в парке 30-летия Победы в Брагино Фото: Александра Савельева

В Ярославле прошёл митинг за отставку мэра города Владимира Волкова. Протестующие собрались, чтобы высказать своё недовольство по поводу работы городских властей.



В парке собралось около двухсот человек Фото: Александра Савельева

В так называемом ярославском гайд-паврке — парке 30-летия Победы в Брагино — собралось около 200 человек. К началу митинга на место приехали коммуналищики и около установленной сцены начали опиловку деревьев. Процесс шумный. Но толпа кричала «Волкова в отставку» громче.



Люди выстроились в очередь, чтобы выступить Фото: Александра Савельева

— Мы надеялись, что с мэром Волковым пойдут инвестиции из областного бюджета, но вместо этого каждый день нам приносит какие-то негативные новости: продажа депо, застройка аффилированным застройщиком, снос детских площадок...



На митинг пришли и политики. Не только оппозиционные — на фото депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский Фото: Александра Савельева

— Мы много раз пытались вернуть прямые выборы мэра, но большинство «Единой России» не пропускает это, — добавил депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибуллин.



Выразить свою позицию пришли представители ЛГБТ-сообщества Фото: Александра Савельева

Прошлись митингующие по теме плохой уборки города в почти бесснежную зиму, состояния транспорта, качества дорог и другим городским проблемам.



У полиции не возникло вопросов к митингующим Фото: Александра Савельева

— Мэр сломался, — скандировала толпа.



Митинг прошёл в Брагино, так как площадку в центре организаторам не согласовали власти Фото: Александра Савельева