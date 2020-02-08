«Мэр сломался»: в Ярославле прошёл митинг за отставку главы города. Фото

В Ярославле прошёл митинг за отставку мэра города Владимира Волкова. Протестующие собрались, чтобы высказать своё недовольство по поводу работы городских властей.
В так называемом ярославском гайд-паврке — парке 30-летия Победы в Брагино — собралось около 200 человек. К началу митинга на место приехали коммуналищики и около установленной сцены начали опиловку деревьев. Процесс шумный. Но толпа кричала «Волкова в отставку» громче.
— Мы надеялись, что с мэром Волковым пойдут инвестиции из областного бюджета, но вместо этого каждый день нам приносит какие-то негативные новости: продажа депо, застройка аффилированным застройщиком, снос детских площадок...
— Мы много раз пытались вернуть прямые выборы мэра, но большинство «Единой России» не пропускает это, — добавил депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибуллин.
Прошлись митингующие по теме плохой уборки города в почти бесснежную зиму, состояния транспорта, качества дорог и другим городским проблемам.
— Мэр сломался, — скандировала толпа.
Около сцены люди выстроились в очередь, чтобы высказать своё недовольство вслух. Всё прошло спокойно. Никаких нарушений полиция на митинге на зафиксировала.