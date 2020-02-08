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«Мэр сломался»: в Ярославле прошёл митинг за отставку главы города. Фото

Акция протеста прошла в гайд-парке

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Митинг прошёл в парке 30-летия Победы в Брагино

Митинг прошёл в парке 30-летия Победы в Брагино

В Ярославле прошёл митинг за отставку мэра города Владимира Волкова. Протестующие собрались, чтобы высказать своё недовольство по поводу работы городских властей.

В парке собралось около двухсот человек

В парке собралось около двухсот человек

В так называемом ярославском гайд-паврке — парке 30-летия Победы в Брагино — собралось около 200 человек. К началу митинга на место приехали коммуналищики и около установленной сцены начали опиловку деревьев. Процесс шумный. Но толпа кричала «Волкова в отставку» громче.

Люди выстроились в очередь, чтобы выступить

Люди выстроились в очередь, чтобы выступить

— Мы надеялись, что с мэром Волковым пойдут инвестиции из областного бюджета, но вместо этого каждый день нам приносит какие-то негативные новости: продажа депо, застройка аффилированным застройщиком, снос детских площадок...

На митинг пришли и политики. Не только оппозиционные — на фото депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский

На митинг пришли и политики. Не только оппозиционные — на фото депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский

— Мы много раз пытались вернуть прямые выборы мэра, но большинство «Единой России» не пропускает это, — добавил депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибуллин.

Выразить свою позицию пришли представители ЛГБТ-сообщества

Выразить свою позицию пришли представители ЛГБТ-сообщества

Прошлись митингующие по теме плохой уборки города в почти бесснежную зиму, состояния транспорта, качества дорог и другим городским проблемам.

У полиции не возникло вопросов к митингующим

У полиции не возникло вопросов к митингующим

— Мэр сломался, — скандировала толпа.

Митинг прошёл в Брагино, так как площадку в центре организаторам не согласовали власти

Митинг прошёл в Брагино, так как площадку в центре организаторам не согласовали власти

Около сцены люди выстроились в очередь, чтобы высказать своё недовольство вслух. Всё прошло спокойно. Никаких нарушений полиция на митинге на зафиксировала.

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протестмитингВладимир Волков
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КОММЕНТАРИИ (17)

Василий
8 фев 2020 в 14:56

Совершенно ожидаемо. Пришла кучка непонятных людей, при активной поддержке ЛГБТ сообщества. Не раз уже писал, что в Ярославле живут умные, адекватные люди. Нормальный сейчас Мэр, по сравнению с прошлыми - танцором-любителем вяленой рыбы и качком не любителем чугунных оградок.

Гость
8 фев 2020 в 14:38

200 человек, это очень мало для Ярославля. Или Мэр хороший, или люди еще не все поняли.

Гость
8 фев 2020 в 14:32

Зря Волков убежал в отпуск, боясь народного гнева.Ярославцы полностью поддерживают его, их все устраивает в работе мэра и его команды,а какие то двести человек пришедших на митинг это "статистическая погрешность,