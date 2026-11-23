Пермячка Юлия Чебанова обратилась в «Жди меня» для поиска родных Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД»

Пермячка оставила заявку на поиск родственников в телепрограмму «Жди меня» (16+). Редакторы проекта нашли ее сестер и узнали о судьбе их матери. Историю показали в эфире телеканала НТВ 20 ноября.

Искала семью через ТВ

Юлия Чебанова из Перми обратилась в «Жди меня» для поиска своих родителей, брата и сестры. К анкете она прикрепила свидетельство о рождении — оно помогло поисковикам собрать информацию и разыскать родных.

Юлия Чебанова объявила поиск родственников Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД» В свидетельстве о рождении указаны Ф. И. О родителей Юлии Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД»

«Меня и моего брата Алексея мама родила в местах заключения свободы в Пермском крае 28 августа 1975 года. О времени, когда мама находилась в тюрьме, я не помню ничего, — рассказала Юлия. — Когда нам с братом было где-то три года, мама нас с документами оставила на вокзале в Кунгуре. В дальнейшем ее больше не видели».

Юлию и Алексея забрали в милицию, после чего их отправили в Оханский детский дом. Девушка признается, что жила там замечательно и много ездила на экскурсии по стране. Родители ни разу не навещали детей и не пытались их забрать.

Юлия с братом Алексеем в детстве Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД» «Брат Алексей выпустился из детского дома после девятого класса. Жизнь его не сложилась: попал в места лишения свободы, два раза отбывал наказание. В 2006 году он после болезни умер».

Юлия Чебанова работает проводником в дальних поездах Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД» Юлия выпустилась из детского дома двумя годами позже — после 11 классов. Пермячка ушла учиться на проводника пассажирских вагонов, им она и работает на железной дороге уже 32 года.

«У меня есть сын Руслан от первых отношений: ему 26 лет, работает в IT-компании. Муж Филипп, мы с ним с 2014 года, очень его люблю. Ждет меня с рейсов всегда, ездим в отпуска, отдыхаем в санатории, дача у нас, огород», — рассказала о своей жизни Юлия.

После просмотра «Жди меня» пермячка оставила на сайте заявку на поиск своих родственников.

«У меня был знакомый, который узнал, что мама родила после нас еще двойню: мальчика и девочку. Я думаю, что она могла оставить брата и сестру так же, как нас с братом Алексеем: в больнице или где-то еще», — предположила Юлия.

Нашли похожую заявку о поиске

Редакторы «Жди меня» сопоставили заявку пермячки еще с одной анкетой поиска. Александра из Орла тоже объявила о поиске родственников. Она рассказала, что, когда ей было около трех лет, мама оставила ее на вокзале. Девочку забрал мужчина и заставил ее попрошайничать. Спустя время их для проверки задержала милиция. Мужчину арестовали, а Александру отправили в детский дом, откуда ее через восемь месяцев удочерили.

Для подтверждения или опровержения родства между девушками провели экспертизу ДНК. По ее результатам вероятность родства между Юлией и Александрой составила 77% .

Вероятность родства между Юлией (слева) и Александрой (справа) — 77% Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД»

«Это очень редкий результат. Как нам объясняют специалисты в лаборатории: всё, что выше 90%, — это точно да, 0% — точно нет. А всё остальное — неопределенный результат, — пояснил ведущий „Жди меня“ Александр Лазарев. — Но 77% — довольно высокий процент. У людей, у которых нет родства, у них обычно ноль, а у вас — больше 50, я бы даже сказал ближе к 90».

Вспомнили о поисках 20-летней давности

На этом поиски родственников Юлии не закончились. Редактор «Жди меня», работающая на шоу 25 лет, вспомнила, что в 2006 году уже находила искавших друг друга сестер Курочкиных. Одна из них — Марина — родилась в тюрьме, после чего ее перевели в дом ребенка, а затем в детский дом. Для проверки родства с Юлией она согласилась сдать анализы для теста ДНК.

Марина 20 лет назад нашла с помощью шоу сестру. Сейчас она снова сдала ДНК на экспертизу родства — теперь уже с Юлией Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД»

Однако накануне съемки телепрограммы Марина заявила, что не приедет в студию, поскольку ей тяжело вспоминать о трудном детстве. Но она дала разрешение открыть конверт с результатом экспертизы.

Вместо Марины в студию «Жди меня» приехала Татьяна — ее сестра. Именно ее нашли с помощью шоу 20 лет назад. Она выросла в детском доме Ярославля, где попросила у воспитателя свое личное дело. В нем Татьяна прочитала имя мамы Тамары Анатольевны и из него узнала про старшую сестру с двумя братьями.

В присутствии Татьяны ведущие «Жди меня» вскрыли конверт с результатами экспертизы ДНК. Вероятность родства между главной героиней — Юлией — и Мариной составила 98%. Так выяснилось, что Марина, Татьяна и Юлия Чебанова — сестры.

Татьяна (слева) приехала в студию «Жди меня» вместо своей сестры Марины Источник: "Жди меня" (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал "НТВ" / телекомпания «ВИД» Ведущие «Жди меня» вскрыли конверты с результатами экспертизы ДНК Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД»

Затем вскрыли конверт с результатами экспертизы ДНК на родство Александры с Мариной. Вероятность родственной связи — 0%. Александра предположила, что неоднозначный результат мог возникнуть из-за переливания крови. Ей делали его при лечении пневмонии. Ведущий «Жди меня» предложил девушкам повторно сдать анализы для подробной экспертизы.

Нашли маму трех сестер

Ожидая результаты экспертизы ДНК, редакторы «Жди меня» и их волонтеры искали информацию о матери пермячки. В свидетельстве о рождении Юлии оказались полные фамилия, имя и отчество мамы. По ним нашли два адреса ее проживания .

Тамара Курочкина работала у Дины и Александра Кутовенко Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД» 10 лет назад она жила в подмосковном Бородино. Там Тамара Курочкина нанялась охранять частный дом семейной пары пенсионеров Дины и Александра Кутовенко. Они рассказали, что спустя 6–7 лет она стала ездить в город Невель Псковской области.

В Невели волонтер «Жди меня» разыскала пенсионерку, знавшую Тамару Курочкину. По ее словам, Тамару в Невель в 90-х годах привезла цыганская семья. Перед своим исчезновением женщина рассказала о желании уехать в дом престарелых.

Редакторы «Жди меня» направили запросы в ближайшие дома-интернаты для престарелых. На поиск Тамары Курочкиной отозвались в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Оказалось, женщина заселилась к ним в сентябре 2016 года.

Тамара Курочкина в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Источник: «Жди меня» (16+), выпуск от 20 ноября 2026 года, телеканал «НТВ» / телекомпания «ВИД»

Директор интерната Юлия Васильева рассказала, что Тамара Курочкина попала к ним из центра «БОМЖ» Пскова и рассказала, что у нее сгорел дом в Невели. При себе у нее не было вещей. О своей семье ничего не говорила и в целом была закрытым человеком.

«Пожила она у нас девять лет и скончалась 20 ноября 2025 года. Дорогие дети Тамары Анатольевны, очень жалко, что нашлись вы, когда Тамары Анатольевны с нами нет", — обратилась к ним директор интерната Юлия Васильева.

Если вас интересует ее судьба, ее жизнь, как она проводила время — вы всегда можете приехать, написать или позвонить нам Юлия Васильева директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Тамару Курочкину похоронили на Новосельском гражданском кладбище. Юлия Васильева заверила, что за ее могилой, как и за остальными погребениями своих подопечных, ухаживают ее сотрудники.

«К сожалению, мы не успели, — констатировал ведущий „Жди меня“ Александр Лазарев. — В любом случае важно: вы теперь знаете немножко о судьбе своей мамы. Вы увидели ее на фотографиях, можете теперь ее себе представить. И даже знаете, где ее могила».

Узнав всю судьбу сестер и своей мамы, Юлия Чебанова поблагодарила редакторов и ведущих «Жди меня».