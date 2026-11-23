Пока неизвестно о его состоянии Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Звездного адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Его экстренно доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara в регионе Фриули-Венеция-Джулия.

«Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания», — рассказал ТАСС источник.

Из-за чего Жорин экстренно попал в больницу, не уточняется. Также неизвестно о его состоянии и деталях предстоящей операции. Наши коллеги из MSK1.RU смогли дозвониться до брата адвоката, он сказал, что пока не в курсе случившегося.