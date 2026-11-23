Звездного адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Его экстренно доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara в регионе Фриули-Венеция-Джулия.
«Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания», — рассказал ТАСС источник.
Из-за чего Жорин экстренно попал в больницу, не уточняется. Также неизвестно о его состоянии и деталях предстоящей операции. Наши коллеги из MSK1.RU смогли дозвониться до брата адвоката, он сказал, что пока не в курсе случившегося.
Сергей Жорин — российский адвокат, который специализируется на делах знаменитостей и в основном представляет интересы звезд шоу-бизнеса. Среди его известных клиентов — Бари Алибасов, Иосиф Пригожин и Валерия, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Евгений Петросян и другие. Бари Алибасов был одним из первых его «звездных» клиентов: адвокат представлял его в деле о защите чести и достоинства (в итоге было взыскано около 1,1 млн рублей), а также участвовал в его бракоразводном процессе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.