«Предварительно установлено, что в мае 2026 года он нанес на стену одного из домов с целью пропаганды название организации, деятельность которой признана Верховным судом Российской Федерации террористической на территории страны, а также сообщил о совершенной акции иным лицам», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Кроме того, следователи уточнили, что он же был одним из участников массовой драки в ТРЦ «Аура» в марте 2026 года. В связи с этим сейчас проходит фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества).

Всего после драки в торговом центре было задержано 11 молодых людей. В июне СК сообщил о возбуждении в отношении них уголовных дел. Тогда же сообщалось, что участники конфликта объединились в экстремистское сообщество, относили себя к одной из неформальных социальных групп, руководствовались идеями идеологической и национальной розни, а также ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы и лиц иной национальности.

По ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

По ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) грозит штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.