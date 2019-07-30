На странице пропавшей Дарьи Головкиной заметили активность: новые подробности исчезновения

— Они тут же приехали из Иваново. Так как телефон был запаролен, они зашли на её страницу через компьютер. Пытались найти хоть какую-то зацепку. Но в тот вечер она ни с кем не переписывалась, — говорит подруга пропавшей Полина.

На странице пропавшей Дарьи Головкиной заметили активность. По аккаунту видно, что его владелица была онлайн 29 июля около девяти часов вечера — то есть уже после того, как пропала. Некоторые предположили, что Даша нашлась и просто ещё не успела сообщить об этом друзьям и волонтёрам. Как выяснилось, во «ВКонтакте» заходили родители девушки.

Весь вечер Полина находилась вместе с Дарьей. Пока компания веселилась на берегу, девушки пошли купаться.



— Она вышла из воды раньше меня. Я ещё немного покупалась, потом пошла за ней. Как позже выяснилось, Даша не дошла до палатки. Её вещи остались нетронутыми. Мы пошли её искать. Когда мы стали опрашивать свидетелей, молодая пара рассказала, что они видели, как Даша сидела на берегу, а потом зашла в воду. Но не факт, что это была она. В тот вечер там было много отдыхающих. Вода была тёплая, — рассказала подруга пропавшей Полина.



Друзья Дарьи сначала предположили, что она зашла к кому-нибудь в палатку и там уснула. Легли спать, а на утро позвонили в полицию и связались с родителями.



Поиски 23-летней девушки продолжаются до сих пор. Сейчас спасатели прочёсывают наиболее опасные участки озера. Говорят, что далеко не факт, что Дарья утонула. Надежду не теряют и её родные.

Приметы Дарьи: длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост — 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

