30 июля вторник
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.52
eur 70.64
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.52
eur 70.64

Все новости

Все новости
Происшествия
Пропала 23-летняя девушка
Подробности

На странице пропавшей Дарьи Головкиной заметили активность: новые подробности исчезновения

Следим за поисками пропавшей девушки из Ярославля в режиме онлайн

Поделиться

4 399
4 Обсудить

Девушку ищут четвёртый день

Фото: Александра Савельева, Дарья Аймасова / Vk.com

На странице пропавшей Дарьи Головкиной заметили активность. По аккаунту видно, что его владелица была онлайн 29 июля около девяти часов вечера — то есть уже после того, как пропала. Некоторые предположили, что Даша нашлась и просто ещё не успела сообщить об этом друзьям и волонтёрам. Как выяснилось, во «ВКонтакте» заходили родители девушки.

— Они тут же приехали из Иваново. Так как телефон был запаролен, они зашли на её страницу через компьютер. Пытались найти хоть какую-то зацепку. Но в тот вечер она ни с кем не переписывалась, — говорит подруга пропавшей Полина.

Весь вечер Полина находилась вместе с Дарьей. Пока компания веселилась на берегу, девушки пошли купаться.

— Она вышла из воды раньше меня. Я ещё немного покупалась, потом пошла за ней. Как позже выяснилось, Даша не дошла до палатки. Её вещи остались нетронутыми. Мы пошли её искать. Когда мы стали опрашивать свидетелей, молодая пара рассказала, что они видели, как Даша сидела на берегу, а потом зашла в воду. Но не факт, что это была она. В тот вечер там было много отдыхающих. Вода была тёплая, — рассказала подруга пропавшей Полина.

Друзья Дарьи сначала предположили, что она зашла к кому-нибудь в палатку и там уснула. Легли спать, а на утро позвонили в полицию и связались с родителями.

Поиски 23-летней девушки продолжаются до сих пор. Сейчас спасатели прочёсывают наиболее опасные участки озера. Говорят, что далеко не факт, что Дарья утонула. Надежду не теряют и её родные. 

Приметы Дарьи: длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост — 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

Мы ведём хронику поисков, где обновляем информацию в режиме онлайн.

Если вы владеете какой-то информацией о Даше, свяжитесь с редакцией: 8 910 662-17-73 или напишите в личку группы во «ВКонтакте».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Дарья Головкинапропала девушкапоиск людей

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
30 июл 2019 в 17:00

Если найдется живая-очень хорошо. Но таких"потеряшек" надо наказывать рублём. Если живая, то наверняка знает, что её ищут. Люди тратят нервы и время, а они нагнуляются и придут. Поругалась с парнем и т д и т п. Сколько уже таких историй было

гость
30 июл 2019 в 18:49

Там же песок ? А в песок её не прикопали ? С лопатами вряд ли на пляж ездят. Если только саперные ,в машинах отдыхающих.Или ветками закидали ,где-нибудь,не очень далеко... С собаками надо было поискать...

ничего нового
30 июл 2019 в 18:21

ну капец, инфоповод регионального масштаба просто! стопицот тем каждый день об одном и том же.