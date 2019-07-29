Вся информация о розыске Дарьи Головкиной — в одном материале

Прочёсывают дно по квадратам: в Ярославле пропала 23-летняя девушка. Хроника поисков

В Ярославле начались масштабные поиски пропавшей 23-летней Дарьи Головкиной. Девушка пропала в ночь на 23 июля на Прусовских карьерах.



Объявление о пропаже выставили друзья Даши. За поиски взялись полиция и спасатели. Как проходят поиски — следите в нашей хронике. Информация обновляется в режиме онлайн.



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