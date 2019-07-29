Прочёсывают дно по квадратам: в Ярославле пропала 23-летняя девушка. Хроника поисков

Особые приметы Дарьи: длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.
Сегодня водолазы вновь выехали на Прусовские карьеры
— Сейчас на карьер выехала маневренная группа, чтобы поквадратно обследовать дно, поскольку карьер достаточно большой и местами глубокий, — рассказал начальник центра обеспечения ГО и ЧС по Ярославской области Олег Беловошин. — У нас нет конкретной информации, что девушка утонула, — никто из друзей не видел этого момента, поэтому мы надеемся, что никого на дне не найдём.
В МЧС сообщили, что по заявке полиции водолазы ведут поиски в карьере.
— Вещи девушки остались на берегу, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Поэтому на месте работали водолазы. Вчера они никого не обнаружили.
На карьерах работают водолазы — прочесывают дно по квадратам.
Мы только что позвонили друзьям девушки — говорят, Даша ещё не нашлась.
— В УМВД проступило заявление о пропаже девушки от родственников, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — В настоящее время ведутся разыскные работы.