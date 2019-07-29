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Пропала 23-летняя девушка
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Прочёсывают дно по квадратам: в Ярославле пропала 23-летняя девушка. Хроника поисков

Вся информация о розыске Дарьи Головкиной — в одном материале

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Дарья пропала в выходные

В Ярославле начались масштабные поиски пропавшей 23-летней Дарьи Головкиной. Девушка пропала в ночь на 23 июля на Прусовских карьерах.

Объявление о пропаже выставили друзья Даши. За поиски взялись полиция и спасатели. Как проходят поиски — следите в нашей хронике. Информация обновляется в режиме онлайн. 

Если вы владеете какой-то информацией о Даше, свяжитесь с редакцией: 8 910 662-17-73 или в личку группы во «ВКонтакте».

Особые приметы Дарьи: длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

Сегодня водолазы вновь выехали на Прусовские карьеры

— Сейчас на карьер выехала маневренная группа, чтобы поквадратно обследовать дно, поскольку карьер достаточно большой и местами глубокий, — рассказал начальник центра обеспечения ГО и ЧС по Ярославской области Олег Беловошин. — У нас нет конкретной информации, что девушка утонула, — никто из друзей не видел этого момента, поэтому мы надеемся, что никого на дне не найдём.

В МЧС сообщили, что по заявке полиции водолазы ведут поиски в карьере.

— Вещи девушки остались на берегу, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Поэтому на месте работали водолазы. Вчера они никого не обнаружили.

На карьерах работают водолазы — прочесывают дно по квадратам.

Мы только что позвонили друзьям девушки — говорят, Даша ещё не нашлась.

— В УМВД проступило заявление о пропаже девушки от родственников, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — В настоящее время ведутся разыскные работы.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
29 июл 2019 в 10:50

Странный репортаж, на чаясах 10.50 а у вас уже пол первого. И пропала она то-ли в ночь на 23, то ли позже...

Вася
29 июл 2019 в 11:09

Странная история. Если одежда на берегу, то найдут, там места немного в воде. Но говорят, что надеемся не найдем - значит не было одежды?

Хрен Подводный
29 июл 2019 в 10:56

Девушка-то с виду приличная... Каждый год одно и тоже... Не учатся люди на чужих ошибках!