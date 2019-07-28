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«Она отдыхала с друзьями»: в Ярославле разыскивают 23-летнюю девушку

Последний раз ярославну видели на Прусовских карьерах

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Известно, что девушка училась в химико-технологическом университете в Иваново 

Фото: Дарья Аймасова, Александра Савельева

В Ярославле разыскивают Дарью Головкину. 23-летняя ярославна пропала в ночь с 26 на 27 июля. Родители и друзья в панике: последний раз Дашу видели около полуночи на Прусовских карьерах.

— Она отдыхала с друзьями, всё было хорошо. Купались, последний раз Дашу видели в воде. Родственники с полицией и поисковыми организациями уже работают, — говорит подруга пропавшей Елизавета Пенкина.

Известно, что Дарья не очень хорошо плавает.

Особые приметы: у Дарьи Головкиной длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

Девушка может представиться как Аймасова

Девушка может представиться как Аймасова

Если вы знаете хоть какую-нибудь информацию о пропавшей девушке, просьба связаться с подругами Дарьи Головкиной по телефонам: +7 920 674-18-41, Елизавета и +7 962 159-75-05, Полина. Также можно звонить в полицию по номерам 02 или 112.

В это же время в Ярославской области пропала восьмилетняя девочка. Она поссорилась с родителями и ушла ночевать к незнакомцу.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Вася
28 июл 2019 в 17:06

последний раз Дашу видели ОКОЛО ПОЛУНОЧИ на Прусовских карьерах.... мда...

вадим
28 июл 2019 в 16:13

если одежда ее и личные вещи остались на берегу, то Алмасовой она представляться может только рыбам и головастикам. а если одежда ушла от "друзей" вместе с нею, то при чем тут неумение плавать? Логично.

рост 160–165 метров
28 июл 2019 в 15:09

рост 160–165 метров