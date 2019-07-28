«Она отдыхала с друзьями»: в Ярославле разыскивают 23-летнюю девушку

Известно, что девушка училась в химико-технологическом университете в Иваново
Фото: Дарья Аймасова, Александра Савельева
В Ярославле разыскивают Дарью Головкину. 23-летняя ярославна пропала в ночь с 26 на 27 июля. Родители и друзья в панике: последний раз Дашу видели около полуночи на Прусовских карьерах.
— Она отдыхала с друзьями, всё было хорошо. Купались, последний раз Дашу видели в воде. Родственники с полицией и поисковыми организациями уже работают, — говорит подруга пропавшей Елизавета Пенкина.
Известно, что Дарья не очень хорошо плавает.
Особые приметы: у Дарьи Головкиной длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.
Если вы знаете хоть какую-нибудь информацию о пропавшей девушке, просьба связаться с подругами Дарьи Головкиной по телефонам: +7 920 674-18-41, Елизавета и +7 962 159-75-05, Полина. Также можно звонить в полицию по номерам 02 или 112.
В это же время в Ярославской области пропала восьмилетняя девочка. Она поссорилась с родителями и ушла ночевать к незнакомцу.