«Она отдыхала с друзьями»: в Ярославле разыскивают 23-летнюю девушку

В Ярославле разыскивают Дарью Головкину. 23-летняя ярославна пропала в ночь с 26 на 27 июля. Родители и друзья в панике: последний раз Дашу видели около полуночи на Прусовских карьерах.



— Она отдыхала с друзьями, всё было хорошо. Купались, последний раз Дашу видели в воде. Родственники с полицией и поисковыми организациями уже работают, — говорит подруга пропавшей Елизавета Пенкина.



Известно, что Дарья не очень хорошо плавает.



Особые приметы: у Дарьи Головкиной длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

