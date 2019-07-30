«Не факт, что она утонула»: спасатели рассказали о поисках 23-летней Дарьи Головкиной

Поиски пропавшей 23-летней Дарьи Головкиной продолжаются. Сегодня на Прусовских карьерах, где в ночь с 26 на 27 июля пропала девушка, работают спасатели. Катер МЧС будет прочёсывать озеро. Четыре водолаза будут нырять в наиболее опасных участках водоёма.

— Будут искать весь день, пока не стемнеет. Не факт, что девушка утонула. Мы учитываем разные версии, — рассказал дежурный Главного управления МЧС России по Ярославской области.

По словам спасателей, даже в стоячей воде оперативно найти утонувшего человека не так-то просто. Чтобы тело всплыло, может потребоваться около недели. Но прошлым летом там утонул мужчина, а его нашли за один день.



Друзья и родные Дарьи по-прежнему не теряют надежды. Мы спросили у подруги, могла ли Даша пропасть после ссоры с друзьями или поводом послужил любовный конфликт. Как выяснилось, конфликтов у девушки не было. В Ярославль Даша переехала жить недавно, поэтому друзей и знакомых здесь у неё немного. — Она родилась и училась в Иваново. Сейчас работает бизнес-аналитиком. Она максимально неконфликтный человек. На Севере у неё живёт молодой человек, работает на РЖД. Она регулярно с ним созванивалась, в гости друг к другу ездят, — говорит подруга пропавшей Елизавета Пенкина.

В прошлом году Дарья с красным дипломом окончила Ивановский государственный химико-технологический университет Фото: dariaaimasova / Instagram.com



Особые приметы: у Дарьи Головкиной длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормальное телосложение. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

В ту ночь на Прусовских карьерах отдыхала ещё одна компания. Они видели Дарью вместе с подругой. Девушка была в приподнятом настроении, смеялась и даже флиртовала с новыми знакомыми. На Дарье были штаны, футболка и ещё сверху наброшен кардиган или пиджак. Одежда была сухой, а значит, девушка не купалась.

