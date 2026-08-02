«Мужчина без рубашки, в окровавленной майке»: как Москва пережила взрыв у сталинской высотки — репортаж

Что на самом деле произошло у высотки на Кудринской площади: репортаж с места ЧП Источник: MSK1.RU

Вечером 1 августа субботний променад в центре Москвы прервал взрыв. Он прогремел в 19:55 у входа в ресторан Balzi Rossi, расположенного на первом этаже легендарной сталинской высотки на Кудринской площади.

Первые кадры с места ЧП появились уже через несколько минут: вокруг здания скопились пожарные машины, территория оказалась наглухо оцеплена десятками полицейских машин, машин МЧС, Росгвардии и скорой помощи. Позже стало известно о погибших и пострадавших людях.

Кадры обстановки через полчаса после взрыва Источник: MSK1.RU

Как развивались события, рассказывает MSK1.RU с места происшествия.

«Все напряглись, но продолжили свой вечер»

Очевидцы, находившиеся неподалеку от места ЧП, поначалу не поняли, что произошло. Звук взрыва был настолько необычным, что его приняли за что-то бытовое.

«Мы в момент взрыва были в зоопарке, который находится неподалеку, услышали громкий хлопок. Я не подумал, что там какой-то несчастный случай был или еще что-то такое. У меня была мысль, что грузили металлолом или, может, уронили что-то тяжелое, — рассказал корреспонденту MSK1.RU один из прохожих. — Мы дальше спокойно продолжили гулять».

Взрыв на Кудринской: рассказ очевидца Источник: MSK1.RU

Непонимание также испытала девушка, ужинавшая в ресторане по соседству — буквально в десяти минутах от Balzi Rossi.

«Мы были в ресторане неподалеку, на веранде. Услышали взрыв. Все напряглись, обернулись, но никто ничего не понял. Все продолжили свой вечер, свою трапезу. Потом увидели новости и стало страшно. Неприятные мысли сразу же полезли в голову», — поделилась она.

Москвичка рассказала о первых минутах после взрыва в центре Москвы Источник: MSK1.RU

«Мужчина был без рубашки, и у него была окровавленная майка»

Жительница соседнего дома Надежда в момент взрыва находилась в квартире. Услышав хлопок, она в панике выбежала на улицу.

«Я стала одеваться, выскочила из подъезда. Здесь уже стали подъезжать пожарные машины, за ними — реанимобили. Машины МЧС, Росгвардии выстроились вдоль всего сквера, — рассказала она. — Из подъезда, когда я вышла, уже выбегали люди и женщины нарядные. Они были босиком. Мужчина был один без рубашки, и у него была окровавленная майка».

По словам Надежды, паники не было, люди старались как можно быстрее покинуть территорию. Мужчины выводили женщин, вели их под руки. Сама она сначала подумала, что взорвался автомобиль: взрыв был похож на уличный, а не на тот, что произошел внутри здания.

Жительница высотки на Кудринской площади — о первых минутах после взрыва Источник: MSK1.RU

Еще одна жительница рассказала корреспонденту MSK1.RU, что сидела дома и смотрела телевизор, когда услышала сильный хлопок. Она спустилась и увидела соседей, которых не пускали обратно. Вокруг высотки столпились люди, которые не могли попасть домой.

Отменили ночной велофестиваль

Движение у высотки в центре столицы было практически полностью парализовано. Департамент транспорта Москвы перекрыл съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также съезды с Конюшковской улицы.

Ночной велофестиваль, который должен был стартовать в 21:00 и ради которого на несколько часов перекрывали Садовое кольцо, экстренно отменили. Власти сослались на непредвиденные обстоятельства, участникам пришли соответствующие сообщения. Правда, уже в 21:50.

Взрыв на Кудринской: рассказ участника велофестиваля Источник: MSK1.RU

Многие велосипедисты, уже собравшиеся на старте, либо не поверили в отмену фестиваля, либо решили проигнорировать заявление организаторов. Участники в праздничных костюмах пытались продолжить заезд, несмотря на открытую для автомобилей внешнюю сторону Садового кольца. Полиция кортежем сопроводила участников с проезжей части и освободила для машин вторую сторону дороги.

Полиция отгоняет участников велофестиваля Источник: MSK1.RU

Несмотря на открытие Садового кольца, Баррикадная улица и территория вокруг высотки остались оцепленными. Сюда привезли металлические ограждения, чтобы заменить сигнальную ленту на ночь. У здания продолжают работать следователи и криминалисты. К месту ЧП приехали также машины ритуальных служб.

Несмотря на происшествие, у высотки в свете десятков мигалок продолжала течь своя жизнь: в павильоне «Лето в Москве» молодежь играла в падел, горожане постарше завершали субботний променад.

К зданию подъехала специализированная перевозка ГБУ «Ритуал» Источник: MSK1.RU

Всё продолжало идти своим чередом Источник: MSK1.RU

В павильоне «Лето в Москве» молодежь играла в падел Источник: MSK1.RU

Москвичи продолжили субботний променад Источник: MSK1.RU

Несмотря на происшествие, у высотки в свете десятков мигалок продолжала течь своя жизнь Источник: MSK1.RU

3 погибших, 21 пострадавший

Первоначально в качестве основной версии рассматривался взрыв газа на кухне ресторана. Но шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери в соцсетях заявил, что помещение не пострадало.

«Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии… У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», — написал шеф-повар в личном блоге.

«С нашим рестораном Balzi Rossi всё в порядке», — появилось сообщение в аккаунте ресторана.

Позже заявление из обоих аккаунтов удалили, а комментарии под постами закрыли.

Первоначально в качестве основной версии рассматривался взрыв газа на кухне ресторана. Она не подтвердилась Источник: MSK1.RU

Шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери в соцсетях заявил, что помещение и кухня не пострадали. Источник: MSK1.RU

Поздним вечером Национальный антитеррористический комитет (НАК) официально заявил, что в ресторане сработало самодельное взрывное устройство. Его мощность составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, бомба была начинена металлическими шариками, именно поэтому пострадали в том числе люди, находившиеся на веранде.

По данным НАК, бомбу пыталась пронести в ресторан неизвестная женщина. Охранник не пустил ее внутрь, в этот момент и произошел взрыв. Жертвами трагедии стали три человека: сама женщина-смертница, охранник, преградивший ей путь, и один из посетителей ресторана .

21 человек пострадал. Среди раненых — люди с открытыми черепно-мозговыми травмами, множественными ранениями грудной клетки и живота, минно-взрывными травмами и термическими ожогами. Детей среди пострадавших, по предварительным данным, нет.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) официально подтвердил: в ресторане сработало самодельное взрывное устройство Источник: MSK1.RU

Пройти к ресторану было невозможно, территорию оцепили Источник: MSK1.RU

Специализированная перевозка у ворот ресторана Источник: MSK1.RU