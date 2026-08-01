Самый дорогой в истории: что известно о новом сериале про Гарри Поттера и когда он выйдет

Новый сериал про Гарри Поттера выйдет 25 декабря 2026 года Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Создателю и автору книг о вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг вчера исполнился 61 год. А впереди нас ждет самая масштабная мировая премьера — 25 декабря 2026 года в католическое Рождество в свет выйдет первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» от HBO Max.

В честь дня рождения «мамы» мира магов MSK1.RU решил собрать все главные новости о сериале про Гарри Поттера в одном материале.

Гарри Поттер получил заветное письмо из Хогвартса Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Что известно о сериале?

Первый сезон сериала, получивший название «Гарри Поттер и философский камень», стартует 25 декабря 2026 года — в католическое Рождество. Именно эту дату HBO(Home Box Office) раскрыла в дебютном тизер-трейлере, выпущенном в марте 2026 года.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. По словам шоураннера Франчески Гардинер, у создателей есть «восемь часов, чтобы рассказать первую книгу», что позволит «исследовать настоящие глубины и закоулки и то, как может эволюционировать язык магии». По плану серии будут выходить еженедельно — финал первого сезона зрители увидят в середине февраля 2027 года.

Гарри Поттер впервые оказался на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне и ищет платформу 9 и 3/4 Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Всего планируется выпустить семь сезонов — по одному на каждую книгу цикла. Весь проект займет около десяти лет.

Съемки первого сезона начались в июле 2025 года на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании — там же, где снимались и оригинальные фильмы. Закончились съемки официально лишь в мае 2026 года.

Гарри Поттер знакомится с семьей Уизли Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Самый большой кастинг в истории

Кастинг на главные роли стал одним из самых масштабных в истории киноиндустрии — создатели просмотрели более 30 тысяч юных актеров. Команда изучала от 500 до 1000 записей в день. В мае 2025 года стало известно, что легендарное трио утверждено:

Гарри Поттер — Доминик Маклафлин (13 лет);

Гермиона Грейнджер — Арабелла Стэнтон (12 лет);

Рон Уизли — Аластер Стаут (12 лет).

Аластер Стаут будет играть юного Рона Уизли в сериале про Гарри Поттера Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Гермиону Грейнджер в новом сериале про Гарри Поттера сыграет Арабелла Стэнтон Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Роль Волан-де-Морта пока не объявлена. Среди возможных кандидатов назывались обладатель «Оскара» Киллиан Мерфи и Энди Серкис.

Гарри Поттер получил свою первую палочку в мастерской Оливандера Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Ральф Файнс, исполнявший роль Темного Лорда в фильмах, в интервью BBC предположил, что Тильда Суинтон стала бы «фантастическим» выбором.

Есть уже и первые громкие изменения в актерском составе. Актриса Грейси Кокрейн, которая сыграла Джинни Уизли в первом сезоне, покинула проект. Как заявила семья актрисы, это произошло из-за непредвиденных обстоятельств. По их словам, для Грейси это было «непростое решение».

Гарри Поттер и Хагрид в новом сериале — кадры Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Как выяснили журналисты, среди причин, по которым девочка покинула проект, оказались проблемы с ростом. Актриса Грейси сильно выросла, стала заметно выше, чем необходимо для юной Джинни, как в книге «Гарри Поттер и Тайная комната».

Представители канала поддержали решение Грейси и ее семьи, поблагодарив ее за работу над первым сезоном. Теперь роль Джинни Уизли будет пересмотрена для второго сезона. Новая актриса пока не объявлена.

Это решение особенно важно, потому что именно во втором сезоне, основанном на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», персонаж Джинни получает центральную сюжетную линию. В первой части она появлялась лишь мельком при знакомстве с семьей Уизли.

Джанет Мактир сыграет Минерву Макгонагалл в сериале про Гарри Поттера Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Самая критикуемая роль

Одной из главных интриг сериала станет актерская игра Паапа Эссьеду. Он исполнит роль Северуса Снейпа (Северуса Снегга). Для многих поклонников оригинального фильма и игры британского актера Алана Рикмана назначение исполнителя с ганскими корнями стало чуть ли не главным поводом для бойкота сериала.

Паапа Эссьеду родился в Лондоне в семье выходцев из Ганы. Его мать была преподавателем моды и дизайна. Отец вернулся в Гану, когда Паапа был маленьким, и умер, когда актеру было 14 лет. Свою карьеру он начал в 2012 году в Королевской шекспировской компании (Royal Shakespeare Company). Играл главные роли в постановках «Гамлет» и «Король Лир».

Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера будет играть актер с ганскими корнями Источник: HBO Max Nordic / YouTube

В одном из интервью актер рассказал, что ему поступали угрозы: «Уходи или я убью тебя». Несмотря на это, он заявил, что такая реакция лишь укрепляет его решимость сделать персонажа ярким и по-новому раскрыть его с лучшей стороны.

Задача у Паапа Эссьеду действительно непростая, по сюжету книги до самого последнего сезона Северус Снейп должен вызывать отторжение у зрителей. Поэтому в любом случае его роль будет одной из самых критикуемых в касте.

Паапа Эссьеду исполнит роль Северуса Снегга (Снейпа) Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Самый дорогостоящий и масштабный сериал в истории

Шоураннером сериала назначена Франческа Гардинер, известная по работе над культовым фильмом «Наследники» (Succession). Гардинер получила эту должность, обойдя Тома Морана и Кэтлин Джордан. Режиссером нескольких эпизодов и исполнительным продюсером выступит Марк Майлод, также работавший над сериалами «Наследники» и «Одни из нас» (The Last of Us).

В мае 2026 года стало известно, что музыку для проекта напишет Ханс Циммер — двукратный обладатель премии «Оскар» и один из самых известных композиторов в мире.

Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора в новом сериале про Гарри Поттера Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Сама Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера. Писательница осталась в восторге после просмотра трейлера, назвав увиденные кадры «потрясающими» и признавшись, что очень довольна проделанной работой.

По примерным оценкам британских СМИ, производство каждой серии обходится HBO примерно в 100 миллионов долларов. Выпуск будет стоить почти столько же, сколько один фильм (140+ миллионов долларов). Будет снято семь сезонов, по восемь серий в каждом, то есть потратят примерно 5,6 миллиарда долларов на производство сериала.

Гермиона в новом сериале про Гарри Поттера от HBO Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Оригинальные фильмы — все восемь частей со всей графикой и спецэффектами — обошлись компании WB в 1,2 миллиарда долларов. На франшизе «Гарри Поттера» только на фильмах они заработали в прокате за 25 лет 7,7 миллиарда долларов.

Для сравнения: самый дорогой сериал в производстве сейчас — это пятый сезон «Очень странных дел». Каждая серия обошлась в 60 миллионов долларов, а весь сезон — в 480 миллионов.

Драко Малфой (Локс Пратт) в новом сериале про Гарри Поттера Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Для создания сериала, по информации журналистов, в Великобритании построили мини‑город Хогвартс за 1,3 миллиарда долларов. Более того, блогеры выяснили, что HBO построила полноразмерную школу для актеров, чтобы они могли действительно учиться в ней на протяжении 10 лет. Она находится на территории Leavesden Studios.

Leavesden Studios (часто просто Leavesden) — это крупный кинопроизводственный комплекс в Великобритании, который принадлежит Warner Bros.

Как будет выглядеть новый Хогвартс в сериале про Гарри Поттера Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Главные особенности сериала

Тизер-трейлер, выпущенный в марте 2026 года, показал ключевые моменты: жизнь в семье Дурслей, знакомство с Хагридом, Роном и Гермионой, поездку на Хогвартс-экспрессе, распределительную шляпу и другие культовые сцены.

Он стал самым популярным в истории HBO. Ролик собрал рекордные 277 миллионов просмотров за 48 часов. Спустя две недели количество дизлайков превысило количество лайков.

Гарри Поттер и «Нимбус 2000», который ему подарили в книге «Гарри Поттер и философский камень» Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Съемки второго сезона «Гарри Поттера» должны начаться в Великобритании осенью. Предварительно, 1 сентября 2026 года HBO опубликует новые кадры сериала «Гарри Поттер».

Из небольших деталей, которые будут уже в первом сезоне. Оператор-постановщик рассказал, что в сериале мир маглов будет выделен особой цветокоррекцией. Всё окружение будет передано в бледно-синих оттенках. А вот мир магов, наоборот, будет теплее по цветовым тонам. Это сделано специально, чтобы подчеркнуть: здесь Гарри чувствует себя комфортно.

Сцена, как Гарри Поттер учился в обычной школе до Хогвартса Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Среди прочего, что уже рассказали создатели, особое внимание уделят магической игре на метлах — квиддичу. Актеры будут летать лишь горизонтально, прижавшись к метле и скрестив ноги.

Стали известны подробности, как будут выглядеть сцены для квиддича в сериале Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Создатели обещают, что покажут полноценный матч по квиддичу между Гриффиндором и Пуффендуем в 7-й серии первого сезона, важные подготовительные этапы, которые ранее в фильмах не были раскрыты. Кадры Хогвартса, к слову, зрители увидят уже в самом начале сериала.

В сериале про Гарри Поттера будет по-новому выглядеть Хогвартс и парты на занятиях Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Как рассказали авторы, сериал будет более реалистичный и приземленный по сравнению с первыми двумя фильмами, это касается стиля, цветовой гаммы, съемочных локаций, темпа повествования и движения камеры.

«Гарри Поттер и философский камень» — как будет выглядеть сериал Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Вы ждете сериал по Гарри Поттеру? Да, это будет безумно круто! Посмотрю, но отношусь скептически Пока не решил, буду ли смотреть Это ужас! Даже смотреть не буду Гарри Поттер — это только фильмы! Ничего другого мне не надо