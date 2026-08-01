Самый дорогой в истории: что известно о новом сериале про Гарри Поттера и когда он выйдет

Создателю и автору книг о вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг вчера исполнился 61 год. А впереди нас ждет самая масштабная мировая премьера — 25 декабря 2026 года в католическое Рождество в свет выйдет первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» от HBO Max.
В честь дня рождения «мамы» мира магов MSK1.RU решил собрать все главные новости о сериале про Гарри Поттера в одном материале.
Что известно о сериале?
Первый сезон сериала, получивший название «Гарри Поттер и философский камень», стартует 25 декабря 2026 года — в католическое Рождество. Именно эту дату HBO(Home Box Office) раскрыла в дебютном тизер-трейлере, выпущенном в марте 2026 года.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. По словам шоураннера Франчески Гардинер, у создателей есть «восемь часов, чтобы рассказать первую книгу», что позволит «исследовать настоящие глубины и закоулки и то, как может эволюционировать язык магии». По плану серии будут выходить еженедельно — финал первого сезона зрители увидят в середине февраля 2027 года.
Всего планируется выпустить семь сезонов — по одному на каждую книгу цикла. Весь проект займет около десяти лет.
Съемки первого сезона начались в июле 2025 года на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании — там же, где снимались и оригинальные фильмы. Закончились съемки официально лишь в мае 2026 года.
Самый большой кастинг в истории
Кастинг на главные роли стал одним из самых масштабных в истории киноиндустрии — создатели просмотрели более 30 тысяч юных актеров. Команда изучала от 500 до 1000 записей в день. В мае 2025 года стало известно, что легендарное трио утверждено:
Гарри Поттер — Доминик Маклафлин (13 лет);
Гермиона Грейнджер — Арабелла Стэнтон (12 лет);
Рон Уизли — Аластер Стаут (12 лет).
Роль Волан-де-Морта пока не объявлена. Среди возможных кандидатов назывались обладатель «Оскара» Киллиан Мерфи и Энди Серкис.
Ральф Файнс, исполнявший роль Темного Лорда в фильмах, в интервью BBC предположил, что Тильда Суинтон стала бы «фантастическим» выбором.
Есть уже и первые громкие изменения в актерском составе. Актриса Грейси Кокрейн, которая сыграла Джинни Уизли в первом сезоне, покинула проект. Как заявила семья актрисы, это произошло из-за непредвиденных обстоятельств. По их словам, для Грейси это было «непростое решение».
Как выяснили журналисты, среди причин, по которым девочка покинула проект, оказались проблемы с ростом. Актриса Грейси сильно выросла, стала заметно выше, чем необходимо для юной Джинни, как в книге «Гарри Поттер и Тайная комната».
Представители канала поддержали решение Грейси и ее семьи, поблагодарив ее за работу над первым сезоном. Теперь роль Джинни Уизли будет пересмотрена для второго сезона. Новая актриса пока не объявлена.
Это решение особенно важно, потому что именно во втором сезоне, основанном на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», персонаж Джинни получает центральную сюжетную линию. В первой части она появлялась лишь мельком при знакомстве с семьей Уизли.
Самая критикуемая роль
Одной из главных интриг сериала станет актерская игра Паапа Эссьеду. Он исполнит роль Северуса Снейпа (Северуса Снегга). Для многих поклонников оригинального фильма и игры британского актера Алана Рикмана назначение исполнителя с ганскими корнями стало чуть ли не главным поводом для бойкота сериала.
Паапа Эссьеду родился в Лондоне в семье выходцев из Ганы. Его мать была преподавателем моды и дизайна. Отец вернулся в Гану, когда Паапа был маленьким, и умер, когда актеру было 14 лет. Свою карьеру он начал в 2012 году в Королевской шекспировской компании (Royal Shakespeare Company). Играл главные роли в постановках «Гамлет» и «Король Лир».
В одном из интервью актер рассказал, что ему поступали угрозы: «Уходи или я убью тебя». Несмотря на это, он заявил, что такая реакция лишь укрепляет его решимость сделать персонажа ярким и по-новому раскрыть его с лучшей стороны.
Задача у Паапа Эссьеду действительно непростая, по сюжету книги до самого последнего сезона Северус Снейп должен вызывать отторжение у зрителей. Поэтому в любом случае его роль будет одной из самых критикуемых в касте.
Самый дорогостоящий и масштабный сериал в истории
Шоураннером сериала назначена Франческа Гардинер, известная по работе над культовым фильмом «Наследники» (Succession). Гардинер получила эту должность, обойдя Тома Морана и Кэтлин Джордан. Режиссером нескольких эпизодов и исполнительным продюсером выступит Марк Майлод, также работавший над сериалами «Наследники» и «Одни из нас» (The Last of Us).
В мае 2026 года стало известно, что музыку для проекта напишет Ханс Циммер — двукратный обладатель премии «Оскар» и один из самых известных композиторов в мире.
Сама Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера. Писательница осталась в восторге после просмотра трейлера, назвав увиденные кадры «потрясающими» и признавшись, что очень довольна проделанной работой.
По примерным оценкам британских СМИ, производство каждой серии обходится HBO примерно в 100 миллионов долларов. Выпуск будет стоить почти столько же, сколько один фильм (140+ миллионов долларов). Будет снято семь сезонов, по восемь серий в каждом, то есть потратят примерно 5,6 миллиарда долларов на производство сериала.
Оригинальные фильмы — все восемь частей со всей графикой и спецэффектами — обошлись компании WB в 1,2 миллиарда долларов. На франшизе «Гарри Поттера» только на фильмах они заработали в прокате за 25 лет 7,7 миллиарда долларов.
Для сравнения: самый дорогой сериал в производстве сейчас — это пятый сезон «Очень странных дел». Каждая серия обошлась в 60 миллионов долларов, а весь сезон — в 480 миллионов.
Для создания сериала, по информации журналистов, в Великобритании построили мини‑город Хогвартс за 1,3 миллиарда долларов. Более того, блогеры выяснили, что HBO построила полноразмерную школу для актеров, чтобы они могли действительно учиться в ней на протяжении 10 лет. Она находится на территории Leavesden Studios.
Leavesden Studios (часто просто Leavesden) — это крупный кинопроизводственный комплекс в Великобритании, который принадлежит Warner Bros.
Главные особенности сериала
Тизер-трейлер, выпущенный в марте 2026 года, показал ключевые моменты: жизнь в семье Дурслей, знакомство с Хагридом, Роном и Гермионой, поездку на Хогвартс-экспрессе, распределительную шляпу и другие культовые сцены.
Он стал самым популярным в истории HBO. Ролик собрал рекордные 277 миллионов просмотров за 48 часов. Спустя две недели количество дизлайков превысило количество лайков.
Съемки второго сезона «Гарри Поттера» должны начаться в Великобритании осенью. Предварительно, 1 сентября 2026 года HBO опубликует новые кадры сериала «Гарри Поттер».
Из небольших деталей, которые будут уже в первом сезоне. Оператор-постановщик рассказал, что в сериале мир маглов будет выделен особой цветокоррекцией. Всё окружение будет передано в бледно-синих оттенках. А вот мир магов, наоборот, будет теплее по цветовым тонам. Это сделано специально, чтобы подчеркнуть: здесь Гарри чувствует себя комфортно.
Среди прочего, что уже рассказали создатели, особое внимание уделят магической игре на метлах — квиддичу. Актеры будут летать лишь горизонтально, прижавшись к метле и скрестив ноги.
Создатели обещают, что покажут полноценный матч по квиддичу между Гриффиндором и Пуффендуем в 7-й серии первого сезона, важные подготовительные этапы, которые ранее в фильмах не были раскрыты. Кадры Хогвартса, к слову, зрители увидят уже в самом начале сериала.
Как рассказали авторы, сериал будет более реалистичный и приземленный по сравнению с первыми двумя фильмами, это касается стиля, цветовой гаммы, съемочных локаций, темпа повествования и движения камеры.
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