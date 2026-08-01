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Развлечения Смех до слез: мемы про огород, в которых каждый дачник узнает себя

Смех до слез: мемы про огород, в которых каждый дачник узнает себя

Поймут только свои

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Лучшие шутки про дачу и огород | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЛучшие шутки про дачу и огород | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лучшие шутки про дачу и огород

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Огород — это, конечно, лопаты, посадки и усердный труд, но еще и неиссякаемый источник юмора. Сколько шуток рождается за работой, которые бьют точно в сердечко каждого дачника.

В них столько правды, что хоть плачь, хоть смейся. Признавайтесь, сколько раз вы говорили: «Я просто на минутку зайду в огород», а потом внезапно обнаружили себя по колено в земле и с тяпкой в руке? Если такое было, вы наш человек! Мемы про дачу и огород — это как зеркало. Смотришь и думаешь: «Да это же про меня!»

Для того чтобы немного разгрузиться после интенсивного дня прополки или поливки, собрали для вас десять самых жизненных мемов про огород. Улыбнитесь сами и поделитесь с другом.

Вы тоже едете на дачу отдыхать, а потом вас находят на грядках? | Источник: «Любовь и голуби» (12+), 1984 г., режиссер: Владимир МеньшовВы тоже едете на дачу отдыхать, а потом вас находят на грядках? | Источник: «Любовь и голуби» (12+), 1984 г., режиссер: Владимир Меньшов
В такие дни на ногах не удержаться… | Источник: «Бегущий по лезвию 2049» (18+), 2017 г., режиссер: Дени ВильнёвВ такие дни на ногах не удержаться… | Источник: «Бегущий по лезвию 2049» (18+), 2017 г., режиссер: Дени Вильнёв
А он еще и просыпаться не хочет… | Источник: «Сваты» (18+), 2008–2021 г., режиссеры: Юрий Морозов, Андрей Яковлев, Эдуард РадзюкевичА он еще и просыпаться не хочет… | Источник: «Сваты» (18+), 2008–2021 г., режиссеры: Юрий Морозов, Андрей Яковлев, Эдуард Радзюкевич
Все усилия напрасны… | Источник: «Реальная любовь» (16+), 2003 г., режиссер: Ричард КёртисВсе усилия напрасны… | Источник: «Реальная любовь» (16+), 2003 г., режиссер: Ричард Кёртис
Еще такой помощник обычно кричит: «Иду-иду!»&nbsp;— и не приходит… | Источник: «Москва слезам не верит» (12+), 1979 г., режиссер: Владимир МеньшовЕще такой помощник обычно кричит: «Иду-иду!»&nbsp;— и не приходит… | Источник: «Москва слезам не верит» (12+), 1979 г., режиссер: Владимир Меньшов
Вот он подлец! | Источник: «Остров проклятых» (18+), 2009 г., режиссер: Мартин СкорсезеВот он подлец! | Источник: «Остров проклятых» (18+), 2009 г., режиссер: Мартин Скорсезе
+3
Кто вообще косит траву в такую рань по выходным? | Источник: «Великий Гэтсби» (16+), 2013 г., режиссер: Баз ЛурманКто вообще косит траву в такую рань по выходным? | Источник: «Великий Гэтсби» (16+), 2013 г., режиссер: Баз Лурман
Помидоры мои трогать опасно… | Источник: «Сваты» (18+), 2008–2021 г., режиссеры: Юрий Морозов, Андрей Яковлев, Эдуард РадзюкевичПомидоры мои трогать опасно… | Источник: «Сваты» (18+), 2008–2021 г., режиссеры: Юрий Морозов, Андрей Яковлев, Эдуард Радзюкевич
Не опять, а снова… | Источник: «Доктор Хаус» (18+), 2004–2012 г., режиссеры: Хью Лори, Брайан Сингер, Питер Уэллер, Дэвид Шор, Пэрис Барклай, Тим ХантерНе опять, а снова… | Источник: «Доктор Хаус» (18+), 2004–2012 г., режиссеры: Хью Лори, Брайан Сингер, Питер Уэллер, Дэвид Шор, Пэрис Барклай, Тим Хантер
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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
3
Гость
21 минута
В деревне надо жить. А не приезжать туда.
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Гость
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