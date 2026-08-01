Смех до слез: мемы про огород, в которых каждый дачник узнает себя

Огород — это, конечно, лопаты, посадки и усердный труд, но еще и неиссякаемый источник юмора. Сколько шуток рождается за работой, которые бьют точно в сердечко каждого дачника.

В них столько правды, что хоть плачь, хоть смейся. Признавайтесь, сколько раз вы говорили: «Я просто на минутку зайду в огород», а потом внезапно обнаружили себя по колено в земле и с тяпкой в руке? Если такое было, вы наш человек! Мемы про дачу и огород — это как зеркало. Смотришь и думаешь: «Да это же про меня!»