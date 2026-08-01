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Лето «Минимизируйте время на солнце»: на Ярославль идет адская жара

«Минимизируйте время на солнце»: на Ярославль идет адская жара

Экстренное предупреждение на 2 августа

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В первое воскресенье августа будет очень жарко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В первое воскресенье августа будет очень жарко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В первое воскресенье августа будет очень жарко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде на 2 августа. В первое воскресенье месяца ожидается аномальная жара — воздух в тени по Ярославлю и местами по региону прогреется днем до +30…+32°С. Жара может быть опасна.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

По данным ярославского ЦГМС, особенно жарко будет в Переславском, Ростовском и Гаврилов-Ямском округах. Однако на севере области столбики термометров тоже подберутся к высоким отметкам в +27…+29. В Ярославском районе возможна гроза.

Жара продержится сутки и спадет.

Прогноз погоды в Ярославле по дням

  • 2 августа: днем +30..+32 градусов, ночью +15..+17, погода облачная, с прояснениями, возможен дождь.

  • 3 августа: днем +21..+26 градусов, без осадков, ночью +10..+15 градусов, возможен небольшой дождь.

  • 4 августа: днем +22..+27 градусов, переменная облачность, ночью +9..+14 градусов.

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Анна Ёлкина
главный редактор
Аномальная погода Жаркая погода Лето
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Комментарии
1
Гость
1 час
Один день в году как в Турции и минимизировать, да вы из какой преисподни?
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