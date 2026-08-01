«Минимизируйте время на солнце»: на Ярославль идет адская жара

Для Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде на 2 августа. В первое воскресенье месяца ожидается аномальная жара — воздух в тени по Ярославлю и местами по региону прогреется днем до +30…+32°С. Жара может быть опасна.
«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в МЧС России по Ярославской области.
По данным ярославского ЦГМС, особенно жарко будет в Переславском, Ростовском и Гаврилов-Ямском округах. Однако на севере области столбики термометров тоже подберутся к высоким отметкам в +27…+29. В Ярославском районе возможна гроза.
Жара продержится сутки и спадет.
Прогноз погоды в Ярославле по дням
2 августа: днем +30..+32 градусов, ночью +15..+17, погода облачная, с прояснениями, возможен дождь.
3 августа: днем +21..+26 градусов, без осадков, ночью +10..+15 градусов, возможен небольшой дождь.
4 августа: днем +22..+27 градусов, переменная облачность, ночью +9..+14 градусов.