«Минимизируйте время на солнце»: на Ярославль идет адская жара

В первое воскресенье августа будет очень жарко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде на 2 августа. В первое воскресенье месяца ожидается аномальная жара — воздух в тени по Ярославлю и местами по региону прогреется днем до +30…+32°С. Жара может быть опасна.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

По данным ярославского ЦГМС, особенно жарко будет в Переславском, Ростовском и Гаврилов-Ямском округах. Однако на севере области столбики термометров тоже подберутся к высоким отметкам в +27…+29. В Ярославском районе возможна гроза.

Жара продержится сутки и спадет.

Прогноз погоды в Ярославле по дням