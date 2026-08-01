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Ярославец на пляже проткнул ногу шампуром — подробности

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Бурный отдых не задался | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / vk.comБурный отдых не задался | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / vk.com

Бурный отдых не задался

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / vk.com

Жаркий отдых на Норском пляже в Дзержинском районе Ярославля завершился вызовом скорой. 1 августа один из отдыхавших здесь проколол ногу шампуром и повредил вену.

Ему повезло — на пляже дежурят спасатели «ВОСВОД», они первыми пришли на помощь и вызвали скорую. Дальше бедолагу с проколотым бедром увезли в травмпункт.

«Отдыхал с семьей и друзьями. Мужчине 38 лет. Спасателей Ярославского общества спасания на водах попросили о помощи очевидцы», — рассказали в «ВОСВОД».

Правда, травма не оказалась важным поводом отдых. После травмпункта ярославец вернулся обратно на пляж.

Спасатели предупреждают: будьте осторожнее с алкоголем. Как именно мужчина проткнул ногу, он и сам объяснить не может. По одной из версий: разозлился из-за шашлыка и случайно попал в себя шампуром в попытке его кинуть.

«Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется», — отмечает спасатель ВОСВОД Полина Толоконцева.

Недавно дежурившие на Центральном пляже спасатели вытащили из воды замерзших школьников. Парни купались во время грозы.

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Анна Ёлкина
главный редактор
Отдых Алкоголь Пляж Травма
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Комментарии
3
Гость
6 минут
Когда люди поймут, что пьяный возле воды это готовый покойник.
Гость
36 минут
А мог бы доказать теорему ферма.
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Гость
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