Ярославец на пляже проткнул ногу шампуром — подробности

Бурный отдых не задался Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / vk.com

Жаркий отдых на Норском пляже в Дзержинском районе Ярославля завершился вызовом скорой. 1 августа один из отдыхавших здесь проколол ногу шампуром и повредил вену.

Ему повезло — на пляже дежурят спасатели «ВОСВОД», они первыми пришли на помощь и вызвали скорую. Дальше бедолагу с проколотым бедром увезли в травмпункт.

«Отдыхал с семьей и друзьями. Мужчине 38 лет. Спасателей Ярославского общества спасания на водах попросили о помощи очевидцы», — рассказали в «ВОСВОД».

Правда, травма не оказалась важным поводом отдых. После травмпункта ярославец вернулся обратно на пляж.

Спасатели предупреждают: будьте осторожнее с алкоголем. Как именно мужчина проткнул ногу, он и сам объяснить не может. По одной из версий: разозлился из-за шашлыка и случайно попал в себя шампуром в попытке его кинуть.

«Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется», — отмечает спасатель ВОСВОД Полина Толоконцева.