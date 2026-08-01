Продукты ждет резкий рост цен. Виной всему военные конфликты и аномальная погода

Потребители по всему миру могут заметить удорожание базовых продуктов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Конфликт на Украине, военные действия на Ближнем Востоке и неблагоприятные погодные условия создают риск новой волны роста цен на продовольствие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы. Но поставки на мировые рынки через Черное море затруднены. Ситуацию усугубляют экстремальная жара и пожары в Европе, которые грозят крупным снижением производства зерновых.

Кроме того, боевые действия США и Израиля против Ирана привели к росту цен на топливо и удобрения. Это напрямую влияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции. Еще одной угрозой стало климатическое явление Эль-Ниньо — аномальное повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане. Как пишет Bloomberg, оно может негативно сказаться на ключевых производителях и экспортерах риса.