Продукты ждет резкий рост цен. Виной всему военные конфликты и аномальная погода

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Рассказываем, какие факторы угрожают стоимости еды

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Потребители по всему миру могут заметить удорожание базовых продуктов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПотребители по всему миру могут заметить удорожание базовых продуктов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Потребители по всему миру могут заметить удорожание базовых продуктов

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Конфликт на Украине, военные действия на Ближнем Востоке и неблагоприятные погодные условия создают риск новой волны роста цен на продовольствие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы. Но поставки на мировые рынки через Черное море затруднены. Ситуацию усугубляют экстремальная жара и пожары в Европе, которые грозят крупным снижением производства зерновых.

Кроме того, боевые действия США и Израиля против Ирана привели к росту цен на топливо и удобрения. Это напрямую влияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции. Еще одной угрозой стало климатическое явление Эль-Ниньо — аномальное повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане. Как пишет Bloomberg, оно может негативно сказаться на ключевых производителях и экспортерах риса.

Совокупность этих факторов создает напряженную ситуацию на мировом продовольственном рынке. По данным агентства, потребители по всему миру могут ощутить заметное удорожание базовых продуктов питания. Особенно болезненно это отразится на странах с низким уровнем дохода.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Цена Экономика Продукты Зерновые Конфликт Непогода
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Комментарии
10
Гость
4 минуты
Наши люди должны жить на своей земле (1 га) в своем доме. Развести сад, огород, пруд.
Гость
53 минуты
Хорошо, что о возможных рисках говорят заранее! Значит, у всех есть время подготовить меры и не допустить самого жесткого сценария))
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Гость
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