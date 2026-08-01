Взрыв прогремел у кафе в самом центре Москвы — есть погибшие

15 человек получили травмы Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Вечером 1 августа в центре Москвы у летнего кафе произошел взрыв. Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, экстренные службы стянулись к зданию сталинской высотки на Кудринской площади. В результате ЧП три человека погибли, еще несколько пострадали.

«Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади», — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

Источник: MSK1.RU / Telegram

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы. По данным департамента транспорта, несколько улиц в районе взрыва перекрыли.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

«Фонтанка.ру» попыталась связаться с директором кафе, где произошел взрыв. Однако он отказался комментировать случившееся.