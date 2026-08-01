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Происшествия Взрыв в центре Москвы Взрыв прогремел у кафе в самом центре Москвы — есть погибшие

Взрыв прогремел у кафе в самом центре Москвы — есть погибшие

Рассказываем, что известно о ЧП

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15 человек получили травмы | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU15 человек получили травмы | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

15 человек получили травмы

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Вечером 1 августа в центре Москвы у летнего кафе произошел взрыв. Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, экстренные службы стянулись к зданию сталинской высотки на Кудринской площади. В результате ЧП три человека погибли, еще несколько пострадали.

«Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади», — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

Источник:

MSK1.RU / Telegram

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы. По данным департамента транспорта, несколько улиц в районе взрыва перекрыли.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

«Фонтанка.ру» попыталась связаться с директором кафе, где произошел взрыв. Однако он отказался комментировать случившееся.

Все подробности о ЧП мы собираем в отдельной онлайн-трансляции.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Кафе Погибший Москва Пострадавший
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Комментарии
3
Гость
9 минут
Первая мысль - диверсия Украины. У нас ведь инициативников, вербующихся в спецслужбы Украины, пруд пруди. Вылезли из-под плинтуса.
Гость
1 час
Массовки стали опасными.
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Гость
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