Думали, что говорят с полицейским. Тайское следствие раскрыло детали зверского убийства брата и сестры из России

Роман и Диана Назимовы были зверски убиты в Таиланде Источник: ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ), аздание khaosod.co

За поисками россиян, пропавших под покровом ночи в Таиланде, следили тысячи людей. Переехавшие в Азию соотечественники и местное население Паттайи объединили свои усилия, когда узнали, что в конце июля при странных обстоятельствах там исчезли брат и сестра. У матери пропавших до последнего была надежда найти своих детей живыми. Однако уже спустя несколько дней круглосуточных поисков выяснилось, что они стали жертвами местных бандитов.

В этом материале мы собрали все, что известно о пропаже и зверском убийстве 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых.

Семья до последнего надеялась, что их найдут живыми Источник: ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ)

Известно, что российская семья переехала в Таиланд из России много лет назад. Еще в 2019 году Зарина Назимова публиковала в своих соцсетях кадры, где прощалась с Тюменью. Ее дети тогда были совсем маленькими.

Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Спустя почти семь лет в профиле Зарины появились тревожные сообщения. 26 июля 2026 года ее дети пропали.

— В ту ночь Диана вернулась домой. Перед этим она сказала, что почувствовала, будто за ней кто-то следит, и что никуда кататься не поедет, — рассказывала Зарина в своем блоге. Но около 4 часов утра Диана и Роман снова вышли из дома. Они были в домашней одежде, без вещей, как люди, которые собирались ненадолго выйти и скоро вернуться.

Первые ориентировки выглядели так Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Диана и Роман были вместе на одном мотоцикле Honda ADV 150. Брат с сестрой и до этого уезжали кататься вечером, но всегда возвращались домой и были на связи. Незадолго до своего исчезновения девушка успела послать матери тревожный сигнал «Срочно», а еще до этого говорила, что ее телефон обнаружил Bluetooth-трекер. Диана будто уже предчувствовала, что за ними идет слежка.

Камеры зафиксировали их передвижение на байке глубокой ночью. На этих кадрах было видно, что за ними ехал еще какой-то человек. В итоге между ними завязался разговор. Дальше они все уехали в неизвестном направлении. Больше брата с сестрой никто не видел.

В Паттайе проходили масштабные поиски, в результате которых уже на следующий день удалось найти мотоцикл молодых людей. Он был разобран и закопан в землю. Байк находился у дома мужчины, который недавно вышел из тюрьмы. По данным местных СМИ, он сидел за похищение детей и незаконное хранение оружия.

Фото мотоцикла, на котором ездили дети Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Дом этого человека штурмовал спецназ. А всех волонтеров, которые помогали с поисками подростков, экстренно просили покинуть лесной массив, полиция привлекла служебных собак для поиска пропавших подростков и других возможных подозреваемых.

В итоге за подозрение в преступлении были задержаны 43-летний Тхан по прозвищу Понг и 39-летний Тхонгчай, известный как Тхонг, сообщили местной полиции.

Местные издания пишут, что в ходе допроса один из них во всем сознался. По его версии, он был переодет в полицейскую форму, чтобы втереться в доверие к молодым людям. Их цель была — мотоцикл. Якобы они не собирались никого убивать, однако брат и сестра оказали сильное сопротивление, за что и были убиты. Роман получил две пули — в голову и живот. А Диану избили до смерти.

Понг и Тхонг даже указали на место, где оставили тела россиян. Когда полицейские отправились на поиски, то обнаружили там еще одно захоронение. В яме находились тела других трех человек — пропавшей в конце июня тайской семьи с ребенком. С ними, как пишет издание khaosod, Понг расправился также с целью ограбления.

— Он проник в дом жертв, выдал себя за полицейского и надел на них наручники. В это время дочь вернулась из магазина, и он забрал ее с собой. Затем он отвез ее в другое место, избил, застрелил и закопал ее тело в той же могиле, согласно признанию подозреваемого, — пишут тайские журналисты со ссылкой на правоохранительные органы.

Поисками погибших и преступников занимались более 100 тайских сотрудников полиции Источник: khaosod.co

Сейчас расследование в отношении преступников продолжается. Тела всех погибших направлены на экспертизу для установления причин смерти.