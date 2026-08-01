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Происшествия Думали, что говорят с полицейским. Тайское следствие раскрыло детали зверского убийства брата и сестры из России

Думали, что говорят с полицейским. Тайское следствие раскрыло детали зверского убийства брата и сестры из России

Они стали жертвами жесткого бандита, который недавно освободился из тюрьмы

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Роман и Диана Назимовы были зверски убиты в Таиланде | Источник: ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ), аздание khaosod.coРоман и Диана Назимовы были зверски убиты в Таиланде | Источник: ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ), аздание khaosod.co

Роман и Диана Назимовы были зверски убиты в Таиланде

Источник:

ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ), аздание khaosod.co

За поисками россиян, пропавших под покровом ночи в Таиланде, следили тысячи людей. Переехавшие в Азию соотечественники и местное население Паттайи объединили свои усилия, когда узнали, что в конце июля при странных обстоятельствах там исчезли брат и сестра. У матери пропавших до последнего была надежда найти своих детей живыми. Однако уже спустя несколько дней круглосуточных поисков выяснилось, что они стали жертвами местных бандитов.

В этом материале мы собрали все, что известно о пропаже и зверском убийстве 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых.

Семья до последнего надеялась, что их найдут живыми | Источник: ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ)Семья до последнего надеялась, что их найдут живыми | Источник: ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ)

Семья до последнего надеялась, что их найдут живыми

Источник:

ZarinA Nazimova / Instagram.com (Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории РФ)

Известно, что российская семья переехала в Таиланд из России много лет назад. Еще в 2019 году Зарина Назимова публиковала в своих соцсетях кадры, где прощалась с Тюменью. Ее дети тогда были совсем маленькими.

Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:

___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Спустя почти семь лет в профиле Зарины появились тревожные сообщения. 26 июля 2026 года ее дети пропали.

— В ту ночь Диана вернулась домой. Перед этим она сказала, что почувствовала, будто за ней кто-то следит, и что никуда кататься не поедет, — рассказывала Зарина в своем блоге. Но около 4 часов утра Диана и Роман снова вышли из дома. Они были в домашней одежде, без вещей, как люди, которые собирались ненадолго выйти и скоро вернуться.

Первые ориентировки выглядели так | Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Первые ориентировки выглядели так | Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Первые ориентировки выглядели так

Источник:

___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Диана и Роман были вместе на одном мотоцикле Honda ADV 150. Брат с сестрой и до этого уезжали кататься вечером, но всегда возвращались домой и были на связи. Незадолго до своего исчезновения девушка успела послать матери тревожный сигнал «Срочно», а еще до этого говорила, что ее телефон обнаружил Bluetooth-трекер. Диана будто уже предчувствовала, что за ними идет слежка.

Камеры зафиксировали их передвижение на байке глубокой ночью. На этих кадрах было видно, что за ними ехал еще какой-то человек. В итоге между ними завязался разговор. Дальше они все уехали в неизвестном направлении. Больше брата с сестрой никто не видел.

В Паттайе проходили масштабные поиски, в результате которых уже на следующий день удалось найти мотоцикл молодых людей. Он был разобран и закопан в землю. Байк находился у дома мужчины, который недавно вышел из тюрьмы. По данным местных СМИ, он сидел за похищение детей и незаконное хранение оружия.

Фото мотоцикла, на котором ездили дети | Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Фото мотоцикла, на котором ездили дети | Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Фото мотоцикла, на котором ездили дети

Источник:

___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Дом этого человека штурмовал спецназ. А всех волонтеров, которые помогали с поисками подростков, экстренно просили покинуть лесной массив, полиция привлекла служебных собак для поиска пропавших подростков и других возможных подозреваемых.

В итоге за подозрение в преступлении были задержаны 43-летний Тхан по прозвищу Понг и 39-летний Тхонгчай, известный как Тхонг, сообщили местной полиции.

Местные издания пишут, что в ходе допроса один из них во всем сознался. По его версии, он был переодет в полицейскую форму, чтобы втереться в доверие к молодым людям. Их цель была — мотоцикл. Якобы они не собирались никого убивать, однако брат и сестра оказали сильное сопротивление, за что и были убиты. Роман получил две пули — в голову и живот. А Диану избили до смерти.

Понг и Тхонг даже указали на место, где оставили тела россиян. Когда полицейские отправились на поиски, то обнаружили там еще одно захоронение. В яме находились тела других трех человек — пропавшей в конце июня тайской семьи с ребенком. С ними, как пишет издание khaosod, Понг расправился также с целью ограбления.

— Он проник в дом жертв, выдал себя за полицейского и надел на них наручники. В это время дочь вернулась из магазина, и он забрал ее с собой. Затем он отвез ее в другое место, избил, застрелил и закопал ее тело в той же могиле, согласно признанию подозреваемого, — пишут тайские журналисты со ссылкой на правоохранительные органы.

Поисками погибших и преступников занимались более 100 тайских сотрудников полиции | Источник: khaosod.coПоисками погибших и преступников занимались более 100 тайских сотрудников полиции | Источник: khaosod.co

Поисками погибших и преступников занимались более 100 тайских сотрудников полиции

Источник:

khaosod.co

Сейчас расследование в отношении преступников продолжается. Тела всех погибших направлены на экспертизу для установления причин смерти.

Связаться с матерью погибших россиян, пока не удается. Известно, что женщина тяжело переживает утрату. Сейчас она находится в морге на опознании своих детей.

ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Убийство Полиция Таиланд
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Их случайно не отымели эти извращенцы?
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