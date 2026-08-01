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Происшествия Два трамвая столкнулись в Бурятии — пострадали 10 человек

Два трамвая столкнулись в Бурятии — пострадали 10 человек

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Автобусы столкнулись лоб в лоб | Источник: Полиция БурятииАвтобусы столкнулись лоб в лоб | Источник: Полиция Бурятии

Автобусы столкнулись лоб в лоб

Источник:

Полиция Бурятии

В столице Бурятии, Улан‑Удэ, произошло серьёзное ДТП с участием двух трамваев. Авария случилась на оживлённом перекрёстке.

По информации республиканского МВД, столкновение произошло, когда трамваи следовали по своим маршрутам в штатном режиме. На месте оперативно развернули работу экстренные службы: медики оказывают помощь пострадавшим, а сотрудники полиции фиксируют обстоятельства аварии.

В результате инцидента медицинская помощь потребовалась десяти людям — это водитель одного из трамваев и девять пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Специалисты проводят осмотр, чтобы оценить состояние пострадавших и определить необходимость дальнейшей госпитализации.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту ДТП. По предварительным данным, одной из основных версий случившегося является технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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