Два трамвая столкнулись в Бурятии — пострадали 10 человек

В столице Бурятии, Улан‑Удэ, произошло серьёзное ДТП с участием двух трамваев. Авария случилась на оживлённом перекрёстке.
По информации республиканского МВД, столкновение произошло, когда трамваи следовали по своим маршрутам в штатном режиме. На месте оперативно развернули работу экстренные службы: медики оказывают помощь пострадавшим, а сотрудники полиции фиксируют обстоятельства аварии.
В результате инцидента медицинская помощь потребовалась десяти людям — это водитель одного из трамваев и девять пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Специалисты проводят осмотр, чтобы оценить состояние пострадавших и определить необходимость дальнейшей госпитализации.
Правоохранительные органы ведут проверку по факту ДТП. По предварительным данным, одной из основных версий случившегося является технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.