В ресторане Москвы взорвалась самодельная бомба: что известно о погибших

В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы подорвалось самодельное взрывное устройство. Пронести его в помещение пыталась неизвестная женщина. Об этом сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — рассказали в НАК агентству ТАСС.
Из-за взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести. В Минздраве ранее сообщили, что им всем оказывают медицинскую помощь. По данным столичного Следственного комитета, следователи совместно с криминалистами работают на месте ЧП, устанавливают все обстоятельства происшествия.
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