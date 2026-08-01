В ресторане Москвы взорвалась самодельная бомба: что известно о погибших

Следователи и криминалисты осматривают место ЧП Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы подорвалось самодельное взрывное устройство. Пронести его в помещение пыталась неизвестная женщина. Об этом сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — рассказали в НАК агентству ТАСС.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Из-за взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести. В Минздраве ранее сообщили, что им всем оказывают медицинскую помощь. По данным столичного Следственного комитета, следователи совместно с криминалистами работают на месте ЧП, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU