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Происшествия Взрыв в центре Москвы В ресторане Москвы взорвалась самодельная бомба: что известно о погибших

В ресторане Москвы взорвалась самодельная бомба: что известно о погибших

Взрывное устройство пыталась пронести неизвестная женщина

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Следователи и криминалисты осматривают место ЧП | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUСледователи и криминалисты осматривают место ЧП | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Следователи и криминалисты осматривают место ЧП

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы подорвалось самодельное взрывное устройство. Пронести его в помещение пыталась неизвестная женщина. Об этом сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — рассказали в НАК агентству ТАСС.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Из-за взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести. В Минздраве ранее сообщили, что им всем оказывают медицинскую помощь. По данным столичного Следственного комитета, следователи совместно с криминалистами работают на месте ЧП, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Подробнее о том, что происходило в ресторане, читайте в нашем онлайн-репортаже. Все новости по теме мы собираем в отдельном сюжете.

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Взрыв Ресторан Погибший Пострадавший Москва
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Комментарии
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Гость
5 минут
Генералу Чайко исполнилось сегодня 55. Есть его вина?
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