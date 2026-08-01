Как ухаживать за гортензией: что делать, если желтеют листья, и как продлить цветение

Гортензии нужны удобрения и правильный полив Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ваша гортензия загрустила, а роскошные соцветия начали тускнеть раньше времени? Желтые листья — это не просто эстетический дефект, а громкий крик о помощи. Прямо сейчас растению может не хватать банального железа, или вы совершаете роковую ошибку с поливом. Мы составили четкую шпаргалку и рассказываем, как быстро вернуть кустам изумрудный цвет, чем подкормить гортензию для цветения и как продлить эту красоту на несколько недель.

Как ухаживать за гортензией в июле

В июле важно правильно поливать кусты. Жара отступила, так что достаточно одного полива в неделю.

— Влагу всегда нужно вносить строго под корень и стараться, чтобы не попадала вода на зеленую массу, чтобы болезни не развивались. Поливать лучше вечером, на следующий день подрыхлить землю, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Однократно можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями под корень для более пышного цветения. При этом нельзя вносить удобрения с азотом.

Можно однократно опрыскать кусты хелатом железа для предотвращения хлороза. Удалять можно только сломанные ветки и засохшие побеги.

Как ухаживать за гортензией в августе

В августе гортензии нужны калий и фосфор Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В августе стоит снизить частоту полива до одного раза в 10–14 дней в зависимости от количества дождей. Земля должна быть слегка влажной.

Стоит однократно до наступления осени подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями. Подойдет монофосфаткалия. В августе нельзя использовать перегной, любые органические удобрения и азот.

Желтеют листья у гортензии — что делать

Листья гортензии могут желтеть по разным причинам. Чаще всего это хлороз, загнивание корней, солнечные ожоги или нехватка азота. Нужно внимательно осмотреть куст и проверить состояние почвы.

Хлороз

В этом случае лист полностью желтеет, а прожилки остаются зелеными. Это происходит из-за дефицита железа. Нужно опрыскать кусты хелатом железа.

Загнивание корней

Листья не только полностью желтеют, но и вянут еще зеленые. Если это ваш случай, значит, вы внесли слишком много воды. Прекратите полив и обработайте землю фунгицидом.

Солнечный ожог

Листья могут желтеть по краям или небольшими пятнами из-за слишком активного солнца. Нужно притенить растения или просто обрезать поврежденную зелень.

Нехватка азота