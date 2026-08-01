На райском пляже и гидроцикле: хоккеисты ярославского «Локомотива» показали, как проводят отпуск

Нападающий Георгий Иванов отдыхал с любимой где-то на райском побережье — «Звездное лето» Аллы Пугачевой (1980).

Илья Николаев прислал фото с заката на лазурном берегу, где он слушает «Lose my mind» исполнителя F1fone.

Егор Сурин катается на гидроцикле под «Тишина Freestyle» от украинского рэпера T-fest и LEMNI Gospel.

Нападающий Артур Каюмов проводит время с семьей, маленькой дочерью под трек «Любовь без памяти» от Басты где-то в районе бассейна.

Нападающий Максим Березкин слушает «Chip Thrills» от Sia в походе по горам.