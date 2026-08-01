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Спорт На райском пляже и гидроцикле: хоккеисты ярославского «Локомотива» показали, как проводят отпуск

На райском пляже и гидроцикле: хоккеисты ярославского «Локомотива» показали, как проводят отпуск

И назвали свои любимые треки для лета

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«Локомотив»&nbsp;— дважды чемпион плей-офф КХЛ! Внимание к команде в сезоне 2026-2027 будет пристальным | Источник: Александр Куренной / 76.RU «Локомотив»&nbsp;— дважды чемпион плей-офф КХЛ! Внимание к команде в сезоне 2026-2027 будет пристальным | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Локомотив» — дважды чемпион плей-офф КХЛ! Внимание к команде в сезоне 2026-2027 будет пристальным

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

2 августа в Ярославле устроят праздник — чествование хоккеистов «Локомотива», двукратных обладателей Кубка Гагарина. Праздник пройдет в «Арене-2000», клуб обещает выступление сразу нескольких артистов, но их имена держат в секрете.

А пока у хоккеистов отпуск, клуб поделился, чем занимаются спортсмены летом. И какую музыку слушают.

«Мы попросили игроков „Локомотива“ поделиться своими отпускными фото и музыкальными треками, которые добавляют им летнего настроения. Делимся с вами», — написали в группе хоккейного клуба.

Билеты на праздник продаются на сайте и в кассах ледовой арены. Ещё есть места в разные сектора, стоимость от 1300 до 2000 рублей.

Итак, что слушают летом спортсмены:

Егор Сурин отдыхает на воде | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram Егор Сурин отдыхает на воде | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Егор Сурин отдыхает на воде

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Георгий Иванов&nbsp;— где-то в райском местечке | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram Георгий Иванов&nbsp;— где-то в райском местечке | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Георгий Иванов — где-то в райском местечке

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

  • Нападающий Георгий Иванов отдыхал с любимой где-то на райском побережье  — «Звездное лето» Аллы Пугачевой (1980).

  • Илья Николаев прислал фото с заката на лазурном берегу, где он слушает «Lose my mind» исполнителя F1fone.

  • Егор Сурин катается на гидроцикле под «Тишина Freestyle» от украинского рэпера T-fest и LEMNI Gospel.

  • Нападающий Артур Каюмов проводит время с семьей, маленькой дочерью под трек «Любовь без памяти» от Басты где-то в районе бассейна.

  • Нападающий Максим Березкин слушает «Chip Thrills» от Sia в походе по горам.

  • Вратарь Даниил Исаев проводит время с женой и сыном, которому 2 августа исполнится три месяца. В это время он слушает Филиппа Киркорова и его трек «Я эту жизнь тебе отдам».

Максим Березкин выбрался в горы | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram Максим Березкин выбрался в горы | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Максим Березкин выбрался в горы

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Многие выбрали море (или океан) после ударного сезона | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram Многие выбрали море (или океан) после ударного сезона | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Многие выбрали море (или океан) после ударного сезона

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Как вы провели лето?

Был(а) в отпуске за границей
Ездили по России
На даче / в деревне
В городе
У меня не было отпуска…
Расскажу в комментариях

В новом сезоне к ярославской команде присоединится канадец с итальянскими корнями — 30-летний Джованни Фьоре.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
ХК Локомотив Лето Отпуск
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Комментарии
4
Гость
10 минут
Проводят так как все чиновники, артисты, буржуины и прочая элита не в России. Потому что в РФ нет условий для достойного отдыха, эта самая элита достойного отдыха в стране и не создала, как и достойной жизни для народа.
Гость
48 минут
Ребята гордимся!!! Вы лучшие и заслужили💛💛💛
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Гость
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