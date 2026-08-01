На райском пляже и гидроцикле: хоккеисты ярославского «Локомотива» показали, как проводят отпуск

2 августа в Ярославле устроят праздник — чествование хоккеистов «Локомотива», двукратных обладателей Кубка Гагарина. Праздник пройдет в «Арене-2000», клуб обещает выступление сразу нескольких артистов, но их имена держат в секрете.
А пока у хоккеистов отпуск, клуб поделился, чем занимаются спортсмены летом. И какую музыку слушают.
«Мы попросили игроков „Локомотива“ поделиться своими отпускными фото и музыкальными треками, которые добавляют им летнего настроения. Делимся с вами», — написали в группе хоккейного клуба.
Билеты на праздник продаются на сайте и в кассах ледовой арены. Ещё есть места в разные сектора, стоимость от 1300 до 2000 рублей.
Итак, что слушают летом спортсмены:
Нападающий Георгий Иванов отдыхал с любимой где-то на райском побережье — «Звездное лето» Аллы Пугачевой (1980).
Илья Николаев прислал фото с заката на лазурном берегу, где он слушает «Lose my mind» исполнителя F1fone.
Егор Сурин катается на гидроцикле под «Тишина Freestyle» от украинского рэпера T-fest и LEMNI Gospel.
Нападающий Артур Каюмов проводит время с семьей, маленькой дочерью под трек «Любовь без памяти» от Басты где-то в районе бассейна.
Нападающий Максим Березкин слушает «Chip Thrills» от Sia в походе по горам.
Вратарь Даниил Исаев проводит время с женой и сыном, которому 2 августа исполнится три месяца. В это время он слушает Филиппа Киркорова и его трек «Я эту жизнь тебе отдам».
Как вы провели лето?
В новом сезоне к ярославской команде присоединится канадец с итальянскими корнями — 30-летний Джованни Фьоре.