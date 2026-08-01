Между Боней и Бородиной разгорелся конфликт, а Иванченко внезапно вышла замуж: новости из мира звезд

Супруги вместе с 2023 года Источник: lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На этой неделе в жизни звезд произошло много событий: кто-то продолжает судебные тяжбы, а другие устраивают личную жизнь и покупают дорогую недвижимость. В этом материале мы собрали главные новости из мира знаменитостей за неделю.

Олеся Иванченко внезапно вышла замуж

25 июля Олеся Иванченко и Максим Загайский (Заяц) неожиданно поженились — пара не анонсировала церемонию. Кадр со свадьбы, который опубликовала невеста с подписью «Мы сегодня женимся, а вы че?», мгновенно собрал множество поздравлений. Подписчики поначалу даже сомневались, что событие настоящее.

Среди поздравивших были и медийные персоны — например, Ксения Собчак и Бородина лаконично написали: «Ого! Ура!»

Олеся выглядела роскошно в свадебной классике с воздушной фатой Источник: lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На кадрах — Олеся в элегантном платье и фате и улыбающийся Максим: пара обменивается кольцами, невеста едва сдерживает слезы радости. Один из трогательных моментов вечера — шутка отца невесты: он вспомнил, как дочь в детстве радовалась первому увиденному зайчику, и с улыбкой отметил, что теперь у Олеси есть свой «ушастый» — намек на псевдоним зятя.

Олеся и Максим познакомились в соцсетях: инициативу проявил Максим, но позже пара ненадолго рассталась по желанию Олеси — вскоре она сама предложила возобновить отношения, и с тех пор они не разлучались. Еще до сближения Олеся составила натальную карту Максима — астрология не сулила идеального совпадения, но чувства оказались сильнее прогнозов.

В паре партнеры поддерживают друг друга: Максим берет на себя основные расходы (в том числе поездки, например на Мальдивы), а также помогает Олесе готовиться к съемкам. При этом пара старается не выставлять личную жизнь напоказ.

Лазарев купил апартаменты в США

А вот певец Сергей Лазарев обзавелся элитной недвижимостью. Об этом сообщает Telegram‑канала Mash со ссылкой на собственный источник. По данным канала, апартаменты в США стоит один миллион долларов.

Недвижимость расположена в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами‑Бич. Квартира площадью 106,6 кв. м находится на 10‑м этаже и включает две спальни, две ванные комнаты, гостиную с кухней и балкон с видом на залив Бискейн. В комплексе есть бассейн, тренажерный зал, охрана, парковка, выход к набережной и причалы для яхт.

Лерчек хотела выехать за границу

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) тоже хотела поехать за границу, правда, совсем с другой целью. После курса химиотерапии она планировала уехать в Белград и пройти там вакцинацию для восстановления. Сейчас Чекалину обвиняют в незаконных валютных операциях, связанных с проведением фитнес‑марафонов.

Адвокаты блогерши подтвердили ТАСС эту информацию, но от дополнительных комментариев отказались. При этом защита опровергает нарушение Лерчек меры пресечения и подчеркивает, что все установленные ограничения строго соблюдаются. По словам адвоката, для выезда за рубеж его подзащитной требовалось заранее согласовать поездку с уполномоченными органами.

В середине июля стало известно, что Чекалина завершила девятый курс химиотерапии, однако лечение не окончено. Впереди таргетная терапия, которую предстоит проходить каждые две недели.

Суд приговорил Лерчек к пяти годам условно со штрафом почти 800 млн руб. и запретом на продвижение своего бренда в интернете на три года. Гособвинение запрашивало для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф свыше 1,2 млрд руб. Блогер не признала вину в совершении незаконных валютных операций.

Гусейну Гасанову грозит колония

Еще один блогер попал в поле внимания правоохранительных органов. Прокуратура требует приговорить Гусейна Гасанова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняют в отмывании денежных средств.

По версии следствия, Гасанов не уплатил налоги на сумму 170 миллионов рублей, а затем легализовал часть средств, потратив их на покупку недвижимости. Сам блогер вину не признаёт и утверждает, что полностью погасил налоговую задолженность. Его защита настаивает на оправдательном приговоре и заявляет, что в материалах дела нет доказательств умысла на легализацию денег.

Сейчас Гасанов находится за пределами России. Он покинул страну незадолго до того, как весной 2025 года его заочно арестовали и объявили в розыск. Судебный процесс проходит в заочном порядке, приговор ожидается в ближайшее время.

Виктория Боня поссорилась с Ксенией Бородиной

Между Викторией Боней и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт из‑за неосторожного комментария. Причиной стала публикация ролика с Ксенией — телеведущая осталась недовольна тем, как получилась в кадре. По ее мнению, видео сняли с неудачного ракурса и слишком близко.

«Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут», — написала под этим видео Виктория Боня.

Ксения расценила это как попытку хайпа на ее имени и резко ответила оппонентке. По мнению Бородиной, Боня специально оставила неоднозначный комментарий, чтобы дать повод для насмешек.

«У тебя инфоповодов мало?! Вроде нет, живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня. Как‑то всё это не мэтчится с твоим образом. Ты же сама против хейта, особенно когда проходятся по внешности. Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина», — ответила Ксения.

Она также заявила, что из‑за такого поведения никогда не стала бы дружить с Боней. При этом телеведущая не стала отрицать, что считает Викторию красивой и много работающей над собой, и напомнила, что у самой Бони тоже хватает неудачных кадров.

Вячеслав Воскресенский из «Финист — Ясный Сокол» попал в больницу

77-летний актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший в фильме «Финист — Ясный Сокол», находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

Вячеслав был настоящим красавцем: высокий кудрявый блондин. Он прекрасно смотрелся вместе со своей Аленушкой — актрисой Светланой Орловой Источник: фильм «Финист — Ясный сокол», 1975 год. Режиссер: Геннадий Васильев

Родственники рассказали, что незадолго до этого актер пришел в сознание — это стало небольшим поводом для надежды. Однако посещать его не разрешают, а врачи пока не делают прогнозов.

Как пояснили в окружении Воскресенского, ухудшение состояния началось во время поездки в Екатеринбург. Актер приехал к другу, и у него сильно заболел живот. Когда вызвали скорую, он поначалу сопротивлялся, полагая, что недомогание пройдет само, но в больнице выяснилось, что у него аппендицит и перитонит.

МакSим выписали из больницы

Певицу МакSим выписали из больницы, куда она попала на фоне стресса. Об этом она рассказала в своем Telegram‑канале.

Артистка сообщила, что уже находится дома. По ее словам, госпитализация была недолгой, сейчас она под наблюдением врачей, рядом близкие люди. МакSим заверила, что следует всем медицинским рекомендациям, чтобы избежать перегрузок и полноценно восстановиться.