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Происшествия Взрыв в центре Москвы Дороги перекрыты, орут сирены: что происходит на месте взрыва в Москве, где погибли люди. Фото и видео

Дороги перекрыты, орут сирены: что происходит на месте взрыва в Москве, где погибли люди. Фото и видео

Пострадали посетители ресторана

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Всем раненым оказывают помощь | Источник: корреспондент MSK1.RUВсем раненым оказывают помощь | Источник: корреспондент MSK1.RU

Всем раненым оказывают помощь

Источник:

корреспондент MSK1.RU

Вечером 1 августа в Москве в ресторане Balzi Rossi в высотке на Кудринской площади произошел взрыв. На место выехали десятки машин экстренной помощи. Дороги вокруг здания перекрыты.

«Я был прямо неподалеку, в сквере. Небольшой взрыв был перед рестораном, прямо у веранды. Громкий хлопок и дым. Что там произошло, непонятно. Но пожар похоже не было», — написал в городском чате очевидец.

Источник:

корреспондент MSK1.RU

Как сообщает корреспондент MSK1.RU, территория на месте наглухо оцеплена. К ресторану Balzi Rossi, где произошел взрыв, никак не подойти. На месте дежурят десятки полицейских машин, спасателей и автомобилей скорой помощи. Из ресторана выпустили тех, кто присутствовал на закрытом мероприятии и остался цел. По предварительной информации, там погибли 3 человека и еще 15 пострадали.

Источник: корреспондент MSK1.RUИсточник: корреспондент MSK1.RU
Источник: корреспондент MSK1.RUИсточник: корреспондент MSK1.RU
Источник: корреспондент MSK1.RUИсточник: корреспондент MSK1.RU
Источник: корреспондент MSK1.RUИсточник: корреспондент MSK1.RU
Источник: корреспондент MSK1.RUИсточник: корреспондент MSK1.RU
Источник: корреспондент MSK1.RUИсточник: корреспондент MSK1.RU

Как сообщалось ранее, как раз во время взрыва Balzi Rossi был закрыт на частное мероприятие. Как сообщает РЕН ТВ, это могла быть свадьба. Сейчас там проходят следственные действия.

Источник:

корреспондент MSK1.RU

Возле здания, по сообщениям очевидцев, пахло гарью. Но сейчас на месте нет ни огня, ни дыма. Представители руководства ресторана написали в социальных сетях, что с заведением всё в порядке. Шеф Кармине Альфьери указал, что проблема была снаружи ресторана.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Спасибо всем за поддержку, у всех всё хорошо, наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии… У нас была какая-то проблема снаружи ресторана!» — написал он в личном блоге.

Источник:

корреспондент MSK1.RU

Сотрудники столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Подробнее о том, что происходило в ресторане, читайте в нашем онлайн-репортаже. Все новости по теме мы собираем в отдельном сюжете.

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Взрыв Москва Ресторан Пострадавший Погибший
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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Непонятно, Чайко жив?
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