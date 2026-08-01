Дороги перекрыты, орут сирены: что происходит на месте взрыва в Москве, где погибли люди. Фото и видео

Всем раненым оказывают помощь Источник: корреспондент MSK1.RU

Вечером 1 августа в Москве в ресторане Balzi Rossi в высотке на Кудринской площади произошел взрыв. На место выехали десятки машин экстренной помощи. Дороги вокруг здания перекрыты.

«Я был прямо неподалеку, в сквере. Небольшой взрыв был перед рестораном, прямо у веранды. Громкий хлопок и дым. Что там произошло, непонятно. Но пожар похоже не было», — написал в городском чате очевидец.

Источник: корреспондент MSK1.RU

Как сообщает корреспондент MSK1.RU, территория на месте наглухо оцеплена. К ресторану Balzi Rossi, где произошел взрыв, никак не подойти. На месте дежурят десятки полицейских машин, спасателей и автомобилей скорой помощи. Из ресторана выпустили тех, кто присутствовал на закрытом мероприятии и остался цел. По предварительной информации, там погибли 3 человека и еще 15 пострадали.

Как сообщалось ранее, как раз во время взрыва Balzi Rossi был закрыт на частное мероприятие. Как сообщает РЕН ТВ, это могла быть свадьба. Сейчас там проходят следственные действия.

Источник: корреспондент MSK1.RU

Возле здания, по сообщениям очевидцев, пахло гарью. Но сейчас на месте нет ни огня, ни дыма. Представители руководства ресторана написали в социальных сетях, что с заведением всё в порядке. Шеф Кармине Альфьери указал, что проблема была снаружи ресторана.

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«Спасибо всем за поддержку, у всех всё хорошо, наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии… У нас была какая-то проблема снаружи ресторана!» — написал он в личном блоге.

Источник: корреспондент MSK1.RU

Сотрудники столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.