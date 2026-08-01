«Негритянское блюзовое сердце в башкирском теле»: история «российского Джими Хендрикса», с которым Шевчук основал ДДТ

На Южном кладбище в Уфе покоится легенда российского рока, который вместе с Юрием Шевчуком основал ДДТ. Он не смог остаться в группе, когда она достигла пика популярности, и сиять в лучах славы, но другие музыканты продолжали уважать его за мастерство. История Рустэма Асанбаева — в материале UFA1.RU.
Он не просто играет, он мыслит посредством гитары. Это некая стихийная атмосфера, глубокое, на уровне бессознательного, познание и понимание мира через блюз. Негритянское блюзовое сердце в башкирском теле.
Такими словами описывал Шевчук своего друга из Уфы Рустэма Асанбаева. Другие музыканты тоже восхищались виртуозностью гитариста, называя его «башкирским Джими Хендриксом».
Рустэм рос в семье известного в Башкирии драматурга Нажиба (Николая) Асанбаева и с детства увлекался музыкой. Однажды в 1960-х, будучи еще мальчишкой, он увидел по телевизору выступление польской группы Breakout. Считается, что это первый ансамбль Восточной Европы, который играл действительно крутой блюз, а ее гитариста Тадеуша Нелепу называли отцом польского блюза. Рустэм тоже впечатлился их мастерством.
Это было настолько неожиданно на фоне официальной советской эстрады, настолько свободно и агрессивно, что я сразу подсел на эту музыку, на эти драйвовые гитары.
Асанбаев-старший интерес сына к музыке поддержал. Он периодически бывал в Москве и из очередной командировки привез ему полуакустическую электрогитару Tornado. Их с 1963 года выпускали в Чехословакии, в начале 1990-х производство прекратили, и сейчас такие можно найти на винтажных рынках и у коллекционеров. Мама, по словам Рустэма, его увлечение встретила не столь восторженно.
«Мама была в шоке: она к тому времени не работала, семья — пять человек, мои сестры — студентки, я учусь, расход был существенный. Но в конце концов все решили, что играть на гитаре лучше, чем болтаться без дела по улицам», — рассказывал музыкант.
С Юрием Шевчуком Асанбаев познакомился, когда начал играть рок и блюз на уфимских площадках. Тот как раз искал единомышленников. «Бородатый человек в валенках, ламинированном тулупе и разбитых очках», как описывал Шевчука Рустэм после первой встречи, предложил ему создать группу. Так и появилась ДДТ.
«Как-то по улице Ленина брели четыре совершенно никому не известных человека: я, Гена Родин, Асанбаев Рустик, Володя Сигачев, у нас денег не было, ничего, кроме мечты. Мы уже сыграли тогда две-три песни. Думали: ну как-то же надо назваться, ребята, мы же группа! Были разные названия, а я предложил: „А давайте назовемся ДДТ!“ И Рустэм Асанбаев говорит: „Представляешь, выходим лет через 20 на сцену и зал кричит: ‚ДэДэТэ! ДэДэТэ!‘“» — вспоминал Юрий Шевчук.
Группа записала альбом «Свинья на радуге» и провела первый концерт в Уфимском нефтяном институте (ныне — УГНТУ), но столкнулась с критикой местных партийцев. Шевчук был вынужден покинуть Башкирию и перебрался в Санкт-Петербург, где набрал новый состав, но продолжал сотрудничать с Асанбаевым и звал его к себе.
«Рустэм играл с нами до альбома „Время“, магнитофонный альбом 85 года. Потом немножко поиграл в периферии, но вот все 80-е годы мы с ним играли. Я переехал потом в Питер и его звал, но он очень любил Уфу», — с сожалением говорил Юрий Шевчук.
Вместе с другими оставшимися в Уфе музыкантами из первого состава ДДТ Рустэм собрал группу «Кода», которую позже переименовали в «Руду». Она просуществовала до середины 1990-х годов, выступала на фестивалях и записала два альбома. После была еще Boogie Band, с которой Асанбаев играл мировую классику рока.
В 2015 году у музыканта диагностировали рак легких. Друзья и коллеги, в том числе группа ДДТ, собирали деньги на лечение и проводили благотворительные концерты. Однако болезнь оказалась сильнее, и в 2016-м 61-летний Рустэм Асанбаев скончался. Он похоронен на Южном кладбище Уфы. На памятнике он изображен с гитарой.