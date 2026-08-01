«Негритянское блюзовое сердце в башкирском теле»: история «российского Джими Хендрикса», с которым Шевчук основал ДДТ

Рустэм Асанбаев и Юрий Шевчук Источник: «ДДТ клуб» / vk.com

На Южном кладбище в Уфе покоится легенда российского рока, который вместе с Юрием Шевчуком основал ДДТ. Он не смог остаться в группе, когда она достигла пика популярности, и сиять в лучах славы, но другие музыканты продолжали уважать его за мастерство. История Рустэма Асанбаева — в материале UFA1.RU.

Он не просто играет, он мыслит посредством гитары. Это некая стихийная атмосфера, глубокое, на уровне бессознательного, познание и понимание мира через блюз. Негритянское блюзовое сердце в башкирском теле. Юрий Шевчук основатель ДДТ

Такими словами описывал Шевчук своего друга из Уфы Рустэма Асанбаева. Другие музыканты тоже восхищались виртуозностью гитариста, называя его «башкирским Джими Хендриксом».

Памятник легенды уфимского рока на Южном кладбище Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Рустэм рос в семье известного в Башкирии драматурга Нажиба (Николая) Асанбаева и с детства увлекался музыкой. Однажды в 1960-х, будучи еще мальчишкой, он увидел по телевизору выступление польской группы Breakout. Считается, что это первый ансамбль Восточной Европы, который играл действительно крутой блюз, а ее гитариста Тадеуша Нелепу называли отцом польского блюза. Рустэм тоже впечатлился их мастерством.

Это было настолько неожиданно на фоне официальной советской эстрады, настолько свободно и агрессивно, что я сразу подсел на эту музыку, на эти драйвовые гитары. Рустэм Асанбаев основатель ДДТ

Асанбаев-старший интерес сына к музыке поддержал. Он периодически бывал в Москве и из очередной командировки привез ему полуакустическую электрогитару Tornado. Их с 1963 года выпускали в Чехословакии, в начале 1990-х производство прекратили, и сейчас такие можно найти на винтажных рынках и у коллекционеров. Мама, по словам Рустэма, его увлечение встретила не столь восторженно.

«Мама была в шоке: она к тому времени не работала, семья — пять человек, мои сестры — студентки, я учусь, расход был существенный. Но в конце концов все решили, что играть на гитаре лучше, чем болтаться без дела по улицам», — рассказывал музыкант.

С Юрием Шевчуком Асанбаев познакомился, когда начал играть рок и блюз на уфимских площадках. Тот как раз искал единомышленников. «Бородатый человек в валенках, ламинированном тулупе и разбитых очках», как описывал Шевчука Рустэм после первой встречи, предложил ему создать группу. Так и появилась ДДТ.

«Как-то по улице Ленина брели четыре совершенно никому не известных человека: я, Гена Родин, Асанбаев Рустик, Володя Сигачев, у нас денег не было, ничего, кроме мечты. Мы уже сыграли тогда две-три песни. Думали: ну как-то же надо назваться, ребята, мы же группа! Были разные названия, а я предложил: „А давайте назовемся ДДТ!“ И Рустэм Асанбаев говорит: „Представляешь, выходим лет через 20 на сцену и зал кричит: ‚ДэДэТэ! ДэДэТэ!‘“» — вспоминал Юрий Шевчук.

Перый состав ДДТ, 1982 год Источник: «ДДТ клуб» / vk.com

Группа записала альбом «Свинья на радуге» и провела первый концерт в Уфимском нефтяном институте (ныне — УГНТУ), но столкнулась с критикой местных партийцев. Шевчук был вынужден покинуть Башкирию и перебрался в Санкт-Петербург, где набрал новый состав, но продолжал сотрудничать с Асанбаевым и звал его к себе.

«Рустэм играл с нами до альбома „Время“, магнитофонный альбом 85 года. Потом немножко поиграл в периферии, но вот все 80-е годы мы с ним играли. Я переехал потом в Питер и его звал, но он очень любил Уфу», — с сожалением говорил Юрий Шевчук.

Вместе с другими оставшимися в Уфе музыкантами из первого состава ДДТ Рустэм собрал группу «Кода», которую позже переименовали в «Руду». Она просуществовала до середины 1990-х годов, выступала на фестивалях и записала два альбома. После была еще Boogie Band, с которой Асанбаев играл мировую классику рока.

Рустэм Асанбаев с друзьями и коллегами на благотоворительном выступлении Источник: «ДДТ клуб» / vk.com