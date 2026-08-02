Самолет с туристами рухнул в Перу: все люди на борту погибли. Кадры с места катастрофы

Самолет выполнял туристический полет Источник: Víctor Quilca / EFE

В Перу в районе Пуэбло-Вьехо провинции Наска потерпел крушение самолет с туристами. В катастрофе погибли 11 пассажиров, пилот и экскурсовод. Об этом рассказал телеканал TVPeru. Авария произошла недалеко от аэродрома Мария-Рейхе 1 августа около 21:00 мск.

Самолет компании Aerodian вылетел из Писко для туристического полета над линиями Наска (гигантские геометрические и фигурные геоглифы на плато). Через 50 минут от экипажа поступило сообщение о чрезвычайной ситуации, которое сразу же оповестило спасателей и пожарных. Но уже через минуту радиосвязь окончательно прервалась.

«Прибывшие на место спасательные бригады подтвердили, что выживших нет, и обнаружили, что самолет полностью уничтожен пожаром», — говорится в публикации RPP.

Источник: Insider Paper / X

По данным издания, среди туристов на борту находились семь итальянцев, два немца и два испанца. Оба члена экипажа были перуанцами. Самому младшему из погибших было 18 лет, а старшему — 78.