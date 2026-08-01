Для больших «боингов»: стало известно, каким будет международный терминал аэропорта Ярославля

Ранее за 27 млн рублей создали архитектурно-строительный проект. То есть — эскизы, внешний вид и примерное расположение объектов Источник: Михаил Евраев / MAX

В Ярославле ищут подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации для строительства международного пассажирского терминала в Туношне. На основании этих документов в дальнейшем, как правило, можно начинать стройку. Заказчиком работ выступает «Проектный институт» Ярославской области. Максимально исполнителю готовы заплатить 67,8 млн рублей.

Каким будет аэропорт

Будущему подрядчику предстоит сделать работу, на основе которой можно будет построить здание аэровокзального комплекса международных авиалиний. Уже известно, что оно должно быть площадью не менее 10 000 кв метров, и сможет пропускать до 360 пассажиров в час. Эскизы с внешним видом терминала разрабатывала ранее компания ООО «ПО „Архитектура-СК“».

Власти рассчитывают, что летать из Ярославля по миру будут на американских Boeing 767-300 — это самолеты вместимостью от 198 до 300 посадочных мест. Могут иметь компоновку на классы эконом и бизнес. А также на российских ИЛ-96-300 с вместимостью до 300 человек.

Так как перестраивать будут весь аэропорт, то для внутренних рейсов проектируют перелеты на Boeing 747-400 и Ан-124-100 «Руслан» (это военно-транспортный самолет, рассчитанный на крупногабаритные грузы). Дело в том, что Ярославль — это ещё и воздушно-грузовой хаб.

Будущему подрядчику предстоит изучить земли и предложить варианты строительства Источник: Михаил Евраев / MAX

Что требуют от подрядчика:

инженерно-геодезические изыскания;

инженерно-экологических изысканий;

инженерно-геологические изыскания;

инженерно-гидрометеорологических изыскания.

То есть всё, что связано с изучением почвы и климата. Это первый этап работ. Далее требуется проект, в котором будут указаны варианты для размещения всех коммуникаций: от электричества до водоотведения, а также разработан план зданий.

«Сформировать перечень зданий и сооружений с указанием их назначений, размеров, этажностей и конструктивных особенностей. Определить принцип электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, система безопасности (пожаротушение)», — говорится в требовании к контракту на сайте Госзакупок.

Власти хотят видеть в проекте применение передовых строительных технологий и архитектурно-планировочных решений.

Корпуса международных и внутренних авиалиний расположатся рядом друг с другом на месте существующего здания вокзала Источник: Михаил Евраев / MAX

В новом аэропорту должны разместиться следующие ведомства:

Отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Туношна; Ново-Ярославский таможенный пост Владимирской таможни центрального таможенного управления ФТС России; Управление Россельхознадзора по Ярославской и Тверской областям; Управление Роспотребнадзором по Ярославской области (Роспотребнадзор).

Ранее в архитектурно-строительном проекте указывалось, что в здании будет бизнес-зал и кафе.

Сроки

В документации указан расчетный год эксплуатации: 2039-й.

В связи со столь отложенной датой, пришлось просчитывать прогноз по интенсивности полетов. Из деталей в задании указано только, что средняя загрузка самолетов предполагается в 85%.

«Проект выполнить с учетом прогноза интенсивности движения воздушных судов до 2039 года», — говорится в задании.

На работы дается около десяти месяцев — 310 дней с даты заключения контракта.

Хотели бы летать из Ярославля за границу? Конечно! Зависит от стоимости перелетов, вдруг, из Москвы все равно будет дешевле? Мне всё равно Выскажусь в комментариях

Аэропорт в Туношне реконструируют по инвестиционному соглашению. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев говорил, что у аэропорта запланировано также строительство новой гостиницы и стоянки на три тысячи машин. Сюда также хотят проложить новую дорогу.