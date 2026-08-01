НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 753мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Пугающая подсветка монастыря
Афиша на выходные
Здесь был Пушкин
Фанатка Брагина
Умер экс-игрок «Локомотива»
Ярославль в кино: узнаете места?
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Астрономические явления в августе
Город Для больших «боингов»: стало известно, каким будет международный терминал аэропорта Ярославля

Для больших «боингов»: стало известно, каким будет международный терминал аэропорта Ярославля

На разработку проекта выделяют 67,8 млн рублей

328
Ранее за 27&nbsp;млн рублей создали архитектурно-строительный проект. То есть&nbsp;— эскизы, внешний вид и примерное расположение объектов | Источник: Михаил Евраев / MAX Ранее за 27&nbsp;млн рублей создали архитектурно-строительный проект. То есть&nbsp;— эскизы, внешний вид и примерное расположение объектов | Источник: Михаил Евраев / MAX

Ранее за 27 млн рублей создали архитектурно-строительный проект. То есть — эскизы, внешний вид и примерное расположение объектов

Источник:

Михаил Евраев / MAX

В Ярославле ищут подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации для строительства международного пассажирского терминала в Туношне. На основании этих документов в дальнейшем, как правило, можно начинать стройку. Заказчиком работ выступает «Проектный институт» Ярославской области. Максимально исполнителю готовы заплатить 67,8 млн рублей.

Каким будет аэропорт

Будущему подрядчику предстоит сделать работу, на основе которой можно будет построить здание аэровокзального комплекса международных авиалиний. Уже известно, что оно должно быть площадью не менее 10 000 кв метров, и сможет пропускать до 360 пассажиров в час. Эскизы с внешним видом терминала разрабатывала ранее компания ООО «ПО „Архитектура-СК“».

Власти рассчитывают, что летать из Ярославля по миру будут на американских Boeing 767-300 — это самолеты вместимостью от 198 до 300 посадочных мест. Могут иметь компоновку на классы эконом и бизнес. А также на российских ИЛ-96-300 с вместимостью до 300 человек.

Так как перестраивать будут весь аэропорт, то для внутренних рейсов проектируют перелеты на Boeing 747-400 и Ан-124-100 «Руслан» (это военно-транспортный самолет, рассчитанный на крупногабаритные грузы). Дело в том, что Ярославль — это ещё и воздушно-грузовой хаб.

Будущему подрядчику предстоит изучить земли и предложить варианты строительства | Источник: Михаил Евраев / MAX Будущему подрядчику предстоит изучить земли и предложить варианты строительства | Источник: Михаил Евраев / MAX

Будущему подрядчику предстоит изучить земли и предложить варианты строительства

Источник:

Михаил Евраев / MAX

Что требуют от подрядчика:

  • инженерно-геодезические изыскания; 

  • инженерно-экологических изысканий; 

  • инженерно-геологические изыскания; 

  • инженерно-гидрометеорологических изыскания.

То есть всё, что связано с изучением почвы и климата. Это первый этап работ. Далее требуется проект, в котором будут указаны варианты для размещения всех коммуникаций: от электричества до водоотведения, а также разработан план зданий.

«Сформировать перечень зданий и сооружений с указанием их назначений, размеров, этажностей и конструктивных особенностей. Определить принцип электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, система безопасности (пожаротушение)», — говорится в требовании к контракту на сайте Госзакупок.

Власти хотят видеть в проекте применение передовых строительных технологий и архитектурно-планировочных решений.

Корпуса международных и внутренних авиалиний расположатся рядом друг с другом на месте существующего здания вокзала | Источник: Михаил Евраев / MAX Корпуса международных и внутренних авиалиний расположатся рядом друг с другом на месте существующего здания вокзала | Источник: Михаил Евраев / MAX

Корпуса международных и внутренних авиалиний расположатся рядом друг с другом на месте существующего здания вокзала

Источник:

Михаил Евраев / MAX

В новом аэропорту должны разместиться следующие ведомства:

  1. Отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Туношна;

  2. Ново-Ярославский таможенный пост Владимирской таможни центрального таможенного управления ФТС России;

  3. Управление Россельхознадзора по Ярославской и Тверской областям;

  4. Управление Роспотребнадзором по Ярославской области (Роспотребнадзор).

Ранее в архитектурно-строительном проекте указывалось, что в здании будет бизнес-зал и кафе.

Сроки

В документации указан расчетный год эксплуатации: 2039-й.

В связи со столь отложенной датой, пришлось просчитывать прогноз по интенсивности полетов. Из деталей в задании указано только, что средняя загрузка самолетов предполагается в 85%.

«Проект выполнить с учетом прогноза интенсивности движения воздушных судов до 2039 года», — говорится в задании.

На работы дается около десяти месяцев — 310 дней с даты заключения контракта.

Хотели бы летать из Ярославля за границу?

Конечно!
Зависит от стоимости перелетов, вдруг, из Москвы все равно будет дешевле?
Мне всё равно
Выскажусь в комментариях

Аэропорт в Туношне реконструируют по инвестиционному соглашению. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев говорил, что у аэропорта запланировано также строительство новой гостиницы и стоянки на три тысячи машин. Сюда также хотят проложить новую дорогу.

Летом 2026 года из Ярославля выполняются рейсы до Сочи, Сантк-Петербурга, Казани, Перми, Нарьян-Мара. Подробности о перелетах тут.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Аэропорт Туношна Международный терминал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
12 минут
да, много уже обещали всего и вам все мало)))
Гость
16 минут
Давно требовал обновления и расширения. Отлично, что взялись
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем