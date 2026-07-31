«На компенсацию не рассчитываю»: ярославский бизнесмен потерял товар после атаки на склады Willdberries

Ярославский предприниматель потерял часть товара на атакованных складах Willdberries Источник: предоставлено героем публикации, Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ярославский предприниматель Максим Ворожцов потерял товар из-за пожаров на складах Willdberries. Он с 2020 года занимается продажей на маркетплейсах очков и шапок.

Товар хранился на разных складах

«Товар у меня находился и находится на многих складах — в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, в Коледино, Туле, Краснодаре, Невинномысске, Новосемейкино, Казани, Екатеринбурге. Все эти склады использовались нами для поставок. В Электростали у нас хранились только возвраты, которые оттуда очень редко уезжали», — рассказал Максим.

Предприниматель добавил, что пока сам еще точно не знает, что с его товаром на пострадавших складах — уничтожены вещи полностью или частично. Но по предварительным оценкам Максима, он потерял около 15% продукции на сумму 280 тысяч рублей.

Помощи не ждет

Бизнесмен откровенно рассказал, что помощи с чьей-либо стороны в этой ситуации не ждет.

«Диалог с Willdberries я никакой не веду, закон снимает с них ответственность в таких случаях. Они, действительно, не виноваты в случившемся. Ни на какую компенсацию не рассчитываю. Но, если что-то подобное оформят, то, безусловно, будет приятно», — пояснил Максим.

Сейчас предприниматель пытается договориться с поставщиками о возможной отсрочке платежей с его стороны.

«Перед атакой договорились на одни условия, сейчас надо корректировать», — констатировал он.

По словам Максима, раньше у предпринимателей была возможность ежедневного вывода денег с Willdberries за проданный товар, сейчас это отменили.

«По стандартному графику деньги можно вывести спустя две недели после публикации отчета о реализации товара. На расчетный счет WB должен их перевести в течении семи рабочих дней. Чтобы не ждать три недели, я подключил услугу — ежедневный вывод средств. Но меня проинформировали, что с 24 июля она не работает по техническим причинам. Остаются только еженедельные выплаты», — рассказал Максим.

В итоге получить деньги за проданные товары ярославец в следующий раз сможет только 19 августа, при этом размер выплаты будет совсем небольшим — только за 25 и 26 июля, а еще удержат плату за продвижение. Первая серьезная выплата придет только 26 августа.

«При этом 25 августа у меня платеж по налогу. Теперь нужно вносить изменения в график платежей, поскольку средства от WB составляют треть от всех поступлений», — объяснил предприниматель.

Что дальше

Кроме Willdberries у Максима есть магазины на OZON, «Яндекс.Маркете», а также свой интернет-магазин. Совсем отказываться от работы с маркетплейсами даже после случившегося он не планирует.

«Для меня это не первые потери. В 2022 году был пожар на OZON, где сгорела половина всего товара. В 2023 году сгорел собственный склад, где хранился весь товар, — после этого пришлось начинать с нуля. В 2024 году горел склад Willdberries в Санкт-Петербурге. Я тогда не сдавался и сейчас не планирую», — объяснил он.

Вывозить остатки со складов и продавать их в другом месте, по словам бизнесмена, просто не выгодно.

«Расчетная стоимость вывоза составит 1,4 млн рублей. Не очень хочется тратить такие деньги и потом 3-4 месяца отрабатывать эти убытки. Кроме того, маркетплейсы очень удобны для покупателей и уходить со всех площадок из-за атак будет поспешным решением», — рассказал Максим.

Также бизнесмен не хочет совсем сворачивать бизнес и переключаться на что-то другое.

«Мне нравится то, чем я занимаюсь, я горю своим делом. Планирую и дальше продавать, но уже делая поставки на более короткий срок оборачиваемости», — рассказал предприниматель.

Максим добавил, что по сравнению с некоторыми другими продавцами его потери не слишком большие.

«Больше всего жалко погибших, пострадавших людей и их семьи, мы потеряли только деньги, а они людей, которых уже не вернуть», — подытожил Максим.