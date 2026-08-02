Один выбор раскроет вашу тайную сторону: какая скрытая сила живет внутри вас

Легенды о драконах, фениксах и сиренах пережили века не только потому, что людям нравились истории о чудесах. В каждом мифическом образе легко узнать вполне земные качества: умение начинать сначала, способность замечать скрытое, талант влиять на настроение окружающих. Одни входят в сложные периоды с поднятым забралом и уже по дороге придумывают план спасения. Другие предпочитают сперва разобраться, кто, зачем и почему устроил этот небольшой конец света. Третьи умеют одним разговором погасить спор, поддержать близких или убедить всех, что внезапная смена планов была отличной идеей. Этот тест поможет определить, какая мифическая сила проявляется в вашем характере чаще всего.