Один выбор раскроет вашу тайную сторону: какая скрытая сила живет внутри вас

Легенды о драконах, фениксах и сиренах пережили века не только потому, что людям нравились истории о чудесах. В каждом мифическом образе легко узнать вполне земные качества: умение начинать сначала, способность замечать скрытое, талант влиять на настроение окружающих. Одни входят в сложные периоды с поднятым забралом и уже по дороге придумывают план спасения. Другие предпочитают сперва разобраться, кто, зачем и почему устроил этот небольшой конец света. Третьи умеют одним разговором погасить спор, поддержать близких или убедить всех, что внезапная смена планов была отличной идеей. Этот тест поможет определить, какая мифическая сила проявляется в вашем характере чаще всего.
Важные планы внезапно сорвались. Как вы поступите?
Сначала выясню, что именно пошло не так и можно ли исправить ситуацию. Мне спокойнее, когда я понимаю причины и возможные последствия
Быстро соберу новый план и начну действовать с того места, где еще можно что-то изменить. Неудача расстроит меня, но одновременно разбудит азарт
Возьму ситуацию под контроль и самостоятельно решу, что делать дальше. Мне неприятна неопределенность, поэтому я предпочитаю снова почувствовать твердую почву под ногами
Свяжусь с остальными участниками и предложу вместе найти подходящий выход. Мне важно, чтобы никто не чувствовал себя брошенным или проигнорированным
Мифическая сила не ограничивается одним образом, некоторые умело сочетают в себе целый набор суперспособностей, а еще их можно в себе развивать. Главное — помнить, что даже если вы не умеете двигать предметы или видеть будущее, грамотный упор на внутренние козыри сможет выручать вас по жизни не хуже древней магии.