Люсе Чеботиной пророчат скорое замужество — кто ее избранник?

Люся Чеботина стала новой гостьей шоу «Натальная карта» Источник: Натальная карта / Vk.com

Люсе Чеботиной предсказали брак до 2028 года с мужчиной, с которым она сейчас в отношениях. Такой расклад ей сделала Олеся Иванченко в шоу «Натальная карта».

— Я вижу по Венере и Сатурну в натальной карте, что Люся сейчас находится в отношениях. И более того, я думаю, что до 2028 года ты выйдешь замуж, — выдала ведущая эзотерического шоу.

На что сама певица не смогла сдержать эмоций. Люся Чеботина была приятно удивлена и несколько раз через камеру обратилась к своему избраннику с намеком, что будет ждать предложения руки и сердца.

Более того, Олеся Иванченко увидела в натальной карте, что уже к 2031 году у Люси Чеботиной может родиться ребенок.

И хотя ведущие всячески пытались разведать у певицы хоть какие-то подробности о герое ее нового романа, сама она отказалась раскрывать интригу.

Известно лишь, что познакомились молодые люди во время ужина с общими друзьями. А потом мужчина ухаживал за ней полгода.

— Никто никого не планировал сводить, знакомить. Это просто дружеский ужин был. И они [друзья] просто решили позвать своего кента. А он оказался очень даже симпатичный… — смущаясь, рассказала Люся Чеботина.

И хотя искра между певицей и новым знакомым пролетела, девушка не торопилась строить отношения. Она позволила ему ухаживать за собой, но сама не надеялась, что это общение куда-то приведет. Однако мистеру икс удалось расположить к себе роковую блондинку.

Под прицелами камер проверять совместимость и «оголять» их взаимоотношения певица отказалась. Однако на финальный вопрос, который звучал так: «Выйду ли я замуж за этого человека?», ответ вызвал бурю эмоций. Люсе Чеботиной выпали две карты — «медведь» и «собака», которые Олеся Иванченко трактовала, как однозначное «да».