НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 754мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства Россиян в Тайланде
Афиша на выходные
Здесь был Пушкин
Пугающая подсветка монастыря
Перестроят аэропорт в Туношне
История бизнесмена с WB
Фанатка Брагина
Ярославль в кино: узнаете места?
Развлечения Окна ТВ Обзор «Привет, детишки!» Чего вы не знали о самом страшном сериале 90-х

«Привет, детишки!» Чего вы не знали о самом страшном сериале 90-х

Он продержался семь сезонов

123
Сериал, мультфильм, серия комиксов&nbsp;— популярности хранителя склепа можно только позавидовать | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСериал, мультфильм, серия комиксов&nbsp;— популярности хранителя склепа можно только позавидовать | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сериал, мультфильм, серия комиксов — популярности хранителя склепа можно только позавидовать

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Привет, детишки!» — так обычно обращался Хранитель склепа к зрителям. Однако назвать сериал «Байки из склепа» (18+) детским язык не поворачивается. И хотя сюжеты напоминают страшные сказки с простой моралью, обилие сцен насилия, секса и смерти делает его строго 18+. Но в детстве его смотрели почти все!

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Изначально сериал снимался для HBO — премиального кабельного канала. Это давало создателям полную свободу в обходе цензуры при создании жутких и кровавых сцен. Каждый эпизод — это короткая история (в среднем по 25 минут) с новым сюжетом и героями.

В реальной жизни мистический дом из заставки — это лишь кукольная модель

Источник:

заставка из сериала «Байки из склепа» (18+), Рассел Малкэй, Эллиот Силверстайн, Роберт Земекис, HBO, 1990 год

В режиссерском кресле шоу побывало множество знаменитых людей. Роберт Земекис («Назад в будущее» (12+), «Форрест Гамп» (18+)) был продюсером, автором идеи и режиссером одного из эпизодов. Компанию ему составили Стивен Хопкинс («Хищник 2» (18+)), Тоуб Хупер («Техасская резня бензопилой» (18+)), Том Холланд («Детские игры» (18+)), а также Арнольд Шварценеггер и Том Хэнкс.

Актерский состав впечатляет не меньше: Брэд Питт, Вупи Голдберг, Деми Мур, Тим Рот, Малкольм Макдауэлл, Тимоти Далтон, Брук Шилдс и многие другие.

Кто только не составлял компанию Хранителю склепа | Источник: кадр из сериала «Байки из склепа» (18+), Рассел Малкэй, Эллиот Силверстайн, Роберт Земекис, HBO, 1990 годКто только не составлял компанию Хранителю склепа | Источник: кадр из сериала «Байки из склепа» (18+), Рассел Малкэй, Эллиот Силверстайн, Роберт Земекис, HBO, 1990 год

Кто только не составлял компанию Хранителю склепа

Источник:

кадр из сериала «Байки из склепа» (18+), Рассел Малкэй, Эллиот Силверстайн, Роберт Земекис, HBO, 1990 год

Но лицом шоу стал Хранитель склепа — жуткая кукла с саркастическим голосом. Для управления ею требовалось шесть человек, четверо из которых отвечали за мимику. Озвучивал персонажа Джон Кассир. Говорят, что актеру приходилось после каждой записи пить лимонный сок с медом, чтобы восстановить горло, растерзанное скрипучим голосом. Изначально у куклы должен был быть нос, но художники никак не могли подобрать нужную форму, тогда Земекис предложил обойтись без него.

Задуманный на три сезона проект растянулся на семь лет и 93 эпизода. Позже вышли мультсериал (39 серий, озвучка — тот же Джон Кассир), детская телеигра «Секреты привиденческого дома Хозяина склепа» и радиопостановки. В России «Байки из склепа» показывали НТВ, РЕН-ТВ, позже ТВ-3. Также выпускались лицензионные видеокассеты.

В отличие от сериала, мультик был больше адаптирован для детей | Источник: кадр из мультсериала «Байки хранителя склепа» (0+), реж. Рик Маршалл, Лаура Шеперд, Майк Ксунёска, 1989 годВ отличие от сериала, мультик был больше адаптирован для детей | Источник: кадр из мультсериала «Байки хранителя склепа» (0+), реж. Рик Маршалл, Лаура Шеперд, Майк Ксунёска, 1989 год

В отличие от сериала, мультик был больше адаптирован для детей

Источник:

кадр из мультсериала «Байки хранителя склепа» (0+), реж. Рик Маршалл, Лаура Шеперд, Майк Ксунёска, 1989 год

В 2016 году TNT анонсировал перезапуск под руководством М. Найта Шьямалана («Шестое чувство» (12+)), но проект отменили из-за проблем с авторскими правами.

Прошло более 20 лет с момента выхода последнего эпизода. Спецэффекты сериала сейчас кажутся примитивными, но это не важно — шоу держится на тонко проработанном сценарии с обязательным «твистом», профессиональной игре актеров и густой атмосфере.

При скромном бюджете (около миллиона долларов на серию) «Байки» можно с удовольствием пересмотреть и в 2026 году. И, конечно, задуматься… о своем поведении. Не так ли, детишки? Хе-хе-хе.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Сериал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем