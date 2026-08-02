«Привет, детишки!» Чего вы не знали о самом страшном сериале 90-х

Сериал, мультфильм, серия комиксов — популярности хранителя склепа можно только позавидовать Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Привет, детишки!» — так обычно обращался Хранитель склепа к зрителям. Однако назвать сериал «Байки из склепа» (18+) детским язык не поворачивается. И хотя сюжеты напоминают страшные сказки с простой моралью, обилие сцен насилия, секса и смерти делает его строго 18+. Но в детстве его смотрели почти все!

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Изначально сериал снимался для HBO — премиального кабельного канала. Это давало создателям полную свободу в обходе цензуры при создании жутких и кровавых сцен. Каждый эпизод — это короткая история (в среднем по 25 минут) с новым сюжетом и героями.

В реальной жизни мистический дом из заставки — это лишь кукольная модель Источник: заставка из сериала «Байки из склепа» (18+), Рассел Малкэй, Эллиот Силверстайн, Роберт Земекис, HBO, 1990 год

В режиссерском кресле шоу побывало множество знаменитых людей. Роберт Земекис («Назад в будущее» (12+), «Форрест Гамп» (18+)) был продюсером, автором идеи и режиссером одного из эпизодов. Компанию ему составили Стивен Хопкинс («Хищник 2» (18+)), Тоуб Хупер («Техасская резня бензопилой» (18+)), Том Холланд («Детские игры» (18+)), а также Арнольд Шварценеггер и Том Хэнкс.

Актерский состав впечатляет не меньше: Брэд Питт, Вупи Голдберг, Деми Мур, Тим Рот, Малкольм Макдауэлл, Тимоти Далтон, Брук Шилдс и многие другие.

Кто только не составлял компанию Хранителю склепа Источник: кадр из сериала «Байки из склепа» (18+), Рассел Малкэй, Эллиот Силверстайн, Роберт Земекис, HBO, 1990 год

Но лицом шоу стал Хранитель склепа — жуткая кукла с саркастическим голосом. Для управления ею требовалось шесть человек, четверо из которых отвечали за мимику. Озвучивал персонажа Джон Кассир. Говорят, что актеру приходилось после каждой записи пить лимонный сок с медом, чтобы восстановить горло, растерзанное скрипучим голосом. Изначально у куклы должен был быть нос, но художники никак не могли подобрать нужную форму, тогда Земекис предложил обойтись без него.

Задуманный на три сезона проект растянулся на семь лет и 93 эпизода. Позже вышли мультсериал (39 серий, озвучка — тот же Джон Кассир), детская телеигра «Секреты привиденческого дома Хозяина склепа» и радиопостановки. В России «Байки из склепа» показывали НТВ, РЕН-ТВ, позже ТВ-3. Также выпускались лицензионные видеокассеты.

В отличие от сериала, мультик был больше адаптирован для детей Источник: кадр из мультсериала «Байки хранителя склепа» (0+), реж. Рик Маршалл, Лаура Шеперд, Майк Ксунёска, 1989 год

В 2016 году TNT анонсировал перезапуск под руководством М. Найта Шьямалана («Шестое чувство» (12+)), но проект отменили из-за проблем с авторскими правами.

Прошло более 20 лет с момента выхода последнего эпизода. Спецэффекты сериала сейчас кажутся примитивными, но это не важно — шоу держится на тонко проработанном сценарии с обязательным «твистом», профессиональной игре актеров и густой атмосфере.