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Развлечения Красивые открытки на День ВДВ: 30 идей, как поздравить десантников

Красивые открытки на День ВДВ: 30 идей, как поздравить десантников

С ними праздник запомнится еще лучше

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2 августа — праздник настоящих героев, которые не щадят себя ради победы | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU2 августа — праздник настоящих героев, которые не щадят себя ради победы | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU
2 августа — праздник настоящих героев, которые не щадят себя ради победы
Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

2 августа по всей стране отметят День ВДВ. О том, что он наступил, вы узнаете с самого утра: десантники спешат отметить профессиональный праздник с первыми лучами солнца. Пока одни еще только едут на работу, они обычно уже рассекают на машинах с торчащими из окон флагами, гуляют по улицам в тельняшках и голубых беретах и кричат сослуживцам (да и просто так): «С Днем ВДВ!» А для тех, кто хочет подкрепить короткое и емкое поздравление запоминающейся иллюстрацией, у нас есть 30 красивых открыток на День ВДВ.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Днем рождения Воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда боевая группа из 12 человек впервые в СССР десантировалась на учениях на окраине Воронежа.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Возглавлял ту дюжину бойцов первый советский военный парашютист Леонид Минов. Он же был организатором парашютного десанта.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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В 1931 году в СССР сформировали первые десантные части. С 1932 года они вошли в состав Военно-воздушных сил, а в сентябре 1941 года Воздушно-десантные войска стали самостоятельным родом войск, который подчинялся Ставке верховного главнокомандования.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Еще с конца 30-х годов Воздушно-десантные войска выполняли оперативные задачи. Десантники участвовали в битве с японцами на реке Халхин-Гол, в операции по присоединению Бессарабии.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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За героизм в годы Великой Отечественной войны 296 десантников получили звание Героя Советского Союза. В последующие годы ВДВ вновь входили в состав ВВС и подчинялись то военному министру, то министру обороны, то главнокомандующему Сухопутными войсками.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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На протяжении более 20 лет командовал Воздушно-десантными войсками Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились такие отличительные атрибуты, как голубые береты и тельняшки.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Несмотря на то что сами войска появились еще в тридцатых, профессиональный праздник долгое время никак не отмечали. Такая традиция появилась только в девяностых. А официальный праздник появился и того позже — указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа президент РФ подписал в 2006 году.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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В праздничный день десантники надевают тельняшки и голубые береты, встречаются на площадях и в парках. Там же устраивают мероприятия — от показательных выступлений до музыкальных номеров.

Десантники также прославились тем, что в свой профессиональный праздник купаются в фонтанах, но в последнее время служивые стали как будто спокойнее и не лезут в воду без повода. Да и фонтаны в некоторых городах на День ВДВ отключают.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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А еще День ВДВ выпадает на Ильин день. Десантники считают Илью Пророка своим покровителем. Но здесь есть небольшое несоответствие. Ведь считалось, что Илия бьет молниями по воде, потому что в ней водится нечисть. Кроме того, согласно поверьям, начиная со 2 августа и вовсе купаться нельзя.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Если же одних открыток вам будет недостаточно, у нас есть красивые и мужественные поздравления с Днем ВДВ — в стихах и прозе.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

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Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
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Городские медиа

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День ВДВ Праздник Открытки Лето Поздравление Иллюстрация Десантник Картинка ВДВ
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Комментарии
1
Гость
2 августа 2024, 07:30
это праздник народной армии СССР никакого отношения не имеете к нему и служите не народу
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