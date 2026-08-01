Лежал у забора: пенсионерка за рулем сбила человека в центре Ярославля

Сбили мужчину Источник: Наталья, Дорог Ярославля / Telegram

Днем 1 августа у здания Главпочтампта на Богоявленской площади Ярославля сбили человека. Авария произошла на пешеходном переходе, где нет светофора, около 15:45.

«Видела только что сбит мужчина, был жив на момент прибытия скорой помощи», — уточнила проходившая по другой стороне улицы ярославна.

В УМВД по Ярославской области уточнили детали.

«Женщина 73 лет, управляя автомобилем „Киа“, совершила наезд на мужчину-пешехода», — сообщили в полиции.

68-летнего пешехода госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.