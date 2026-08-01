Лежал у забора: пенсионерка за рулем сбила человека в центре Ярославля

Днем 1 августа у здания Главпочтампта на Богоявленской площади Ярославля сбили человека. Авария произошла на пешеходном переходе, где нет светофора, около 15:45.
«Видела только что сбит мужчина, был жив на момент прибытия скорой помощи», — уточнила проходившая по другой стороне улицы ярославна.
В УМВД по Ярославской области уточнили детали.
«Женщина 73 лет, управляя автомобилем „Киа“, совершила наезд на мужчину-пешехода», — сообщили в полиции.
68-летнего пешехода госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В конце июля на трассе разбилась многодетная семья, недавно переехавшая в Ярославль. ДТП произошло из-за выезда на встречку. В машине ехали родители и трое детей — погибли все.