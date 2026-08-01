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Лежал у забора: пенсионерка за рулем сбила человека в центре Ярославля

Подробности от регионального УМВД

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Сбили мужчину | Источник: Наталья, Дорог Ярославля / Telegram Сбили мужчину | Источник: Наталья, Дорог Ярославля / Telegram

Сбили мужчину

Источник:

Наталья, Дорог Ярославля / Telegram

Днем 1 августа у здания Главпочтампта на Богоявленской площади Ярославля сбили человека. Авария произошла на пешеходном переходе, где нет светофора, около 15:45.

«Видела только что сбит мужчина, был жив на момент прибытия скорой помощи», — уточнила проходившая по другой стороне улицы ярославна.

В УМВД по Ярославской области уточнили детали.

«Женщина 73 лет, управляя автомобилем „Киа“, совершила наезд на мужчину-пешехода», — сообщили в полиции.

68-летнего пешехода госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце июля на трассе разбилась многодетная семья, недавно переехавшая в Ярославль. ДТП произошло из-за выезда на встречку. В машине ехали родители и трое детей — погибли все.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Пешеходный переход место опасное. Внимательнее надо быть и водителям, и пешеходам!
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