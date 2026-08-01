Среди детей распространяется опасная болезнь, которая может разорить взрослых: новости 1 августа

Подростки впадают в зависимость, на которую нужны деньги Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 августа.

Татьяна Ким высказалась о последствиях атак дронов на склады Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что атаки беспилотников на склады компании — это попытка оказать давление на бизнес и посеять панику среди граждан. Она отвергла обвинения в продаже на платформе товаров военного назначения и отметила, что инциденты относятся к форс‑мажору, поэтому по закону потери в таких случаях не подлежат возмещению.

При этом Wildberries совместно с правительством прорабатывает меры поддержки: выплаты уже получили почти 100 тысяч продавцов, заявила руководитель. По словам Ким, миллиардные убытки понесли также предприниматели из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Для прямого диалога компания планирует очные встречи с бизнесом в наиболее пострадавших регионах.

Для стабилизации работы Wildberries модернизирует склады: они оснащаются средствами защиты и уже способны отражать большую часть атак. Кроме того, маркетплейс корректирует логистические маршруты и заключает договоры об аренде мощностей в России и за рубежом, заявила Татьяна Ким.

На все смартфоны установят обязательные приложения

Кабинет министров утвердил список отечественных программ и сервисов, которые производители обязаны предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт‑телевизоры. Требования станут обязательными с 1 января 2027 года для всех ввозимых в страну гаджетов.

В обновленном перечне произошли изменения: вместо голосового помощника «Маруся» теперь должна быть установлена система «Алиса AI». В остальном базовый набор сервисов остается прежним — в него входят:

поисковые, навигационные и почтовые службы («Яндекс Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс Карты», «Яндекс Диск», 2ГИС, «Почта Mail.ru», «Дзен»);

соцсети и мессенджеры («VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX);

другие сервисы (Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», защитное ПО от «Лаборатории Касперского», Rustore, «ЛитРес», «Честный знак»).

Минтранс обновил правила перевозок на транспорте

С 1 сентября в России начнут работать новые правила для пассажирских перевозок. Их подготовил Минтранс. Правила будут действовать для автобусов, троллейбусов, трамваев, заказных перевозок и такси и продержатся до 1 сентября 2032 года.

Что поменяется для пассажиров:

можно будет платить за проезд бесконтактно — с помощью NFC (если в транспорте есть такая возможность);

билеты получится оформлять и подтверждать посадку через Единую биометрическую систему. А льготы можно будет проверять с помощью цифрового помощника MAX;

перед покупкой билета перевозчики должны рассказать, насколько комфортно будет в транспорте. Например, есть ли кондиционер, туалет, полки для багажа или мультимедийные системы. Эту информацию должны выкладывать на сайтах, в приложениях, показывать в кассах, а еще обязательно писать прямо в билете;

в салоне транспорта теперь должны быть не только данные водителя, но и телефон, по которому можно связаться с компанией‑перевозчиком;

на вокзалах пассажиры смогут бесплатно сидеть в зале ожидания и пользоваться туалетом: час до отправления своего рейса и час после прибытия на станцию.

Мошенники наживаются на теме бензина

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные граждан с помощью поддельных приложений, якобы показывающих расположение автозаправочных станций.

Такие приложения можно найти через поисковые системы. После установки на смартфон программа загружает вредоносное ПО. Это дает мошенникам удаленный доступ к устройству. В результате аферисты могут украсть как личные данные пользователя, так и деньги. В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам скачивать приложения исключительно из официальных магазинов.

В колледжи подали рекордное количество заявлений

В ходе приемной кампании текущего года в колледжи России поступило почти три миллиона заявлений. Такой рекорд озвучил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — приводит слова министра пресс‑служба ведомства.

В перечень ЕГЭ хотят добавить новый предмет

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог в беседе с РИА Новости озвучил предложения по совершенствованию Единого государственного экзамена. Сенатор считает, что нужно включить в перечень ЕГЭ дисциплины, связанные с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности.

Кроме того, Мурог выступил за донастройку механизма апелляции. По его мнению, это поможет снизить уровень субъектной оценки при проверке творческих частей экзаменационных работ.

Особое внимание политик уделил психологическому состоянию выпускников. Он напомнил, что, по разным оценкам, до 70% школьников испытывают сильный стресс во время сдачи ЕГЭ. Поэтому любые изменения, по словам сенатора, должны быть направлены в том числе на гуманизацию процедуры, например, за счет предоставления дополнительных возможностей для пересдачи и повышения прозрачности системы оценки.

В России нашли уникальный минерал — он дороже золота

В Кировском руднике Хибинского массива ученые обнаружили ранее неизвестный минерал, который назвали «кольский ашкрофтин». Об этом РБК рассказали в пресс‑службе Минобрнауки.

Кольский ашкрофтин отличается составом: в нем есть кальций, марганец, фтор и редкоземельный элемент иттрий. В министерстве подчеркнули, что прямых аналогов этого минерала в мире пока нет.

Специалисты называют находку не просто красивым камнем, а настоящим «химическим архивом земной коры». В одном кристалле содержатся иттрий, кремний, калий, натрий и множество других элементов.

В Бурятии столкнулись два трамвая

В Улан‑Удэ на оживленном перекрестке столкнулись два трамвая. Авария произошла, когда транспорт следовал по маршрутам в штатном режиме, сообщили в МВД Республики Бурятия.

Помощь медиков понадобилась десяти пострадавшим: водителю одного из трамваев и девяти пассажирам, в том числе двум несовершеннолетним. По предварительным данным, вероятной причиной аварии мог стать технический сбой стрелочного перевода на трамвайных путях.

Правоохранители проводят проверку. Следком Бурятии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Среди детей распространяется лудомания

В России растет число случаев, когда подростки оказываются вовлечены в схемы, схожие с азартными играми. Речь идет о покупке внутриигровых «кейсов» с виртуальными предметами. Стоимость таких приобретений порой доходит до нескольких сотен тысяч рублей.

По данным Telegram‑канала Shot, механика напоминает работу игровых автоматов. Пользователь платит деньги, чтобы получить случайную комбинацию символов и, возможно, ценные виртуальные артефакты. При этом полученные предметы нередко перепродают на сторонних площадках — это дополнительно подогревает интерес к подобным операциям.

Специалисты подчеркивают, что оформление процесса открытия контейнеров намеренно стилизуется под атмосферу казино. Такой подход усиливает эмоциональное напряжение и стимулирует азарт. Из‑за постоянного ожидания «крупного выигрыша» у подростков закрепляются поведенческие паттерны, типичные для людей с игровой зависимостью.