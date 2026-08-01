«Только полихрома не хватало»: градозащитница осталась в шоке от новой подсветки монастыря в Ярославле

Бойницы с красной подсветкой выглядят зловеще Источник: Александр Давидив / vk.com

В Ярославле сменили цвет у новой подсветки на башнях Спасо-Преображенского собора, в стенах которого находится музей-заповедник. Это подметил местный блогер.

«И все-таки, подсветку на башнях Кремля решили сделать оранжевой, а не красной, как было. Обязательно сниму с воздуха, хочу повторить крутой летний ракурс, но уже с подсветкой», — поделился Александр Давидик.

Освещение на Угличской и Богородицкой башнях монастыря в тестовом режиме зажгли еще в мае 2026-го. Теперь ночные виды изменились также у Михайловской и Богоявленской башен.

«Отдельные элементы смогут менять цветовую гамму в зависимости от событий и времени суток», — рассказывал ранее губернатор региона Михаил Евраев.

Здание монастыря теперь выделяется Источник: Александр Давидив / vk.com Как вам такая подсветка? Источник: Александр Давидив / vk.com

Однако желто-оранжевое ночное освещение не впечатлило ярославскую градозащитницу.

«Только полихрома нам на башнях не хватало. Я считаю, что произошло искажение исторического внешнего облика памятника архитектуры из-за фрагментарной подсветки и из-за полихромной подсветки. Подсвечивать надо не только детали, но и в целом весь памятник, иначе теряется целостность восприятия, тектоника. Объем здания разваливается», — высказалась член правления ярославского отделения общественной организации «Союз Архитекторов России» Ольги Мазановой.

По мнению градозащитницы, лучше бы смотрелась нейтральная белая подсветка с земли.

В Ярославской области взялись за освещение знаковых исторических объектов и не только. За несколько лет подсветка появилась почти на 300 объектах. В планах на этот год — еще несколько десятков зданий. Среди них даже оказалась жилая хрущевка. Также подсветят несколько видовых зданий на Богоявленской площади, улицах Нахимсона и Первомайской.

Как вам? Интересное решение Странно выглядит Расскажу в комментариях