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Город «Только полихрома не хватало»: градозащитница осталась в шоке от новой подсветки монастыря в Ярославле

«Только полихрома не хватало»: градозащитница осталась в шоке от новой подсветки монастыря в Ярославле

Ночной вид Спасо-Преображенского монастыря изменился

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Бойницы с красной подсветкой выглядят зловеще | Источник: Александр Давидив / vk.comБойницы с красной подсветкой выглядят зловеще | Источник: Александр Давидив / vk.com

Бойницы с красной подсветкой выглядят зловеще

Источник:

Александр Давидив / vk.com

В Ярославле сменили цвет у новой подсветки на башнях Спасо-Преображенского собора, в стенах которого находится музей-заповедник. Это подметил местный блогер.

«И все-таки, подсветку на башнях Кремля решили сделать оранжевой, а не красной, как было. Обязательно сниму с воздуха, хочу повторить крутой летний ракурс, но уже с подсветкой», — поделился Александр Давидик.

Освещение на Угличской и Богородицкой башнях монастыря в тестовом режиме зажгли еще в мае 2026-го. Теперь ночные виды изменились также у Михайловской и Богоявленской башен.

«Отдельные элементы смогут менять цветовую гамму в зависимости от событий и времени суток», — рассказывал ранее губернатор региона Михаил Евраев.

Здание монастыря теперь выделяется | Источник: Александр Давидив / vk.comЗдание монастыря теперь выделяется | Источник: Александр Давидив / vk.com

Здание монастыря теперь выделяется

Источник:

Александр Давидив / vk.com

Как вам такая подсветка? | Источник: Александр Давидив / vk.comКак вам такая подсветка? | Источник: Александр Давидив / vk.com

Как вам такая подсветка?

Источник:

Александр Давидив / vk.com

Однако желто-оранжевое ночное освещение не впечатлило ярославскую градозащитницу.

«Только полихрома нам на башнях не хватало. Я считаю, что произошло искажение исторического внешнего облика памятника архитектуры из-за фрагментарной подсветки и из-за полихромной подсветки. Подсвечивать надо не только детали, но и в целом весь памятник, иначе теряется  целостность восприятия, тектоника. Объем здания разваливается», — высказалась член правления ярославского отделения общественной организации «Союз Архитекторов России» Ольги Мазановой.

По мнению градозащитницы, лучше бы смотрелась нейтральная белая подсветка с земли.

В Ярославской области взялись за освещение знаковых исторических объектов и не только. За несколько лет подсветка появилась почти на 300 объектах. В планах на этот год — еще несколько десятков зданий. Среди них даже оказалась жилая хрущевка. Также подсветят несколько видовых зданий на Богоявленской площади, улицах Нахимсона и Первомайской.

Как вам?

Интересное решение
Странно выглядит
Расскажу в комментариях

Несмотря на то, что на здании монастыря повесили наименование «ярославский кремль» — оно им не является. Это неформальное название используется в народе — именно так чаще всего Спасо-Преображенский монастырь называют горожане и туристы. Мы публиковали мнения историков и самого музея об этом народном названии.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Подсветка Архитектура
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Комментарии
6
Гость
1 минута
Боже помоги нам и убереги город от этого архитектора
Гость
2 минуты
Градозащитница права. Архитектурная подсветка - это заливка однотонным светом. Да, могут использовать мягкую смену потоков для получения разных "картин", но не мелькание аки новогодняя ёлка в сельском клубе.
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Гость
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