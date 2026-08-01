Есть погибшие и раненые. Что сейчас происходит у высотки на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв: онлайн-репортаж

Вечером 1 августа в центре Москвы очевидцы сообщили о взрыве. Как стало известно MSK1.RU, к зданию сталинской высотки на Кудринской площади стягиваются экстренные службы.
По словам очевидцев, около 20:00 в районе раздался грохот.
Шеф-повар «Balzi Rossi» рассказал о состоянии ресторана после взрыва.
По его словам, взрыв произошёл снаружи, а помещение и кухня не пострадали. Среди сотрудников ресторана пострадавших нет.
Как передает корреспондент MSK1.RU, для пешеходов перекрыты все проходы к зданию высотки. Пройти к зданию нельзя, особенно усилена охрана со стороны ресторана.
Для машин сейчас перекрыты Баррикадная и Садовое кольцо: там едут велосипедисты. Напомним, сегодня в столице должен был состояться многотысячный велофестиваль.
Столичное ГУ МВД подтвердило гибель троих человек. При этом из их сообщения следует, что взрыв произошел «около летнего кафе».
«По имеющейся информации, сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.
Спустя полтора часа после взрыва движение на внешней стороне Садового кольца открыли. Теперь проехать можно от Кудринской площади в сторону Парка Горького и от улицы Житной до Маяковского тоннеля и до Краснохолмского моста.
Тем временем ресторан Balzi Rossi вышел с заявлением в социальных сетях. Ни опровергать, ни подтверждать сообщения о ЧП в заведении не стали.
«Благодарим всех за слова поддержки и неравнодушие. С нашим рестораном всё в порядке», — следует из сообщения.
С рестораном Balzi Rossi «всё в порядке». Об этом сообщил сам ресторан в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
«Благодарим всех за слова поддержки и ваше неравнодушие».
Станции «Краснопресненская» и «Баррикадная», близ которых произошел взрыв, работают в штатном режиме. Вход и выход не ограничивались, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Директор ресторана Balzi Rossi в Москве, где, предположительно, произошел взрыв, ответил на звонок «Фонтанки».
«Извините, я сейчас не могу», — ответил Алексей Мещеряков на вопросы.
На звонок корреспондента «Фонтанки» в заведении не ответили. На сайте указано, что 1 августа ресторан закрыт на банкет.
Сегодня в Москве должен был состояться ночной велофестиваль, ради которого полностью перекрывали движение на Садовом кольце.
Власти Москвы объявили, что он отменен и пройдет в другую дату. Как заявили в дептрансе, мероприятие не состоится «в связи с непредвиденными обстоятельствами». О новой дате сообщат позже.
Ночной велофестиваль, который должен был стартовать 21:00 в районе Зубовской улицы, переносится на другую дату, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
О новой дате организаторы сообщат позже.
Возле дома на Кудринской площади столпились жильцы, люди не могут попасть домой из-за оцепления. Они ожидают инструкцию от оперативных служб.
Одна из местных жительниц рассказала, что собиралась на велофестиваль, но, узнав о взрыве, решила вернуться домой за документами.
«В момент ЧП я была далеко — на Пресненской. Я просто слышала такой глухой хлопок. Я просто решила вернуться и взять паспорт, потому что я домой не попаду еще долго, видимо», — объяснила MSK1.RU женщина.
Возгорание потушили
Возгорание потушили силами прибывших пожарных. Ресторан по-прежнему оцеплен, на месте остаются сотрудники полиции и экстренных служб.
Прибыли Росгвардия, МЧС России, аварийно-спасательная служба, ДПС, ЦОДД, а также СК, передает корреспондент MSK1.RU.
Перекрыли движение в центре города
Движение возле места ЧП закрыто. По данным департамента транспорта Москвы, сейчас нельзя проехать:
на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу;
на съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок;
на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца;
на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.
Три человека погибли в результате взрыва
Три человека погибли и минимум 15 пострадали в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве. Громкий хлопок возле сталинской высотки раздался вечером 1 августа.