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Происшествия Взрыв в центре Москвы Онлайн-трансляция Есть погибшие и раненые. Что сейчас происходит у высотки на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв: онлайн-репортаж

Есть погибшие и раненые. Что сейчас происходит у высотки на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв: онлайн-репортаж

Собираем всё, что известно к этой минуте

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Вечером 1 августа в центре Москвы очевидцы сообщили о взрыве. Как стало известно MSK1.RU, к зданию сталинской высотки на Кудринской площади стягиваются экстренные службы.

По словам очевидцев, около 20:00 в районе раздался грохот.

Диана Храмцова

Шеф-повар «Balzi Rossi» рассказал о состоянии ресторана после взрыва.

По его словам, взрыв произошёл снаружи, а помещение и кухня не пострадали. Среди сотрудников ресторана пострадавших нет.

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Екатерина Рябчук

Как передает корреспондент MSK1.RU, для пешеходов перекрыты все проходы к зданию высотки. Пройти к зданию нельзя, особенно усилена охрана со стороны ресторана.

Люди ходят кругами в растерянности | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUЛюди ходят кругами в растерянности | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Люди ходят кругами в растерянности

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Для машин сейчас перекрыты Баррикадная и Садовое кольцо: там едут велосипедисты. Напомним, сегодня в столице должен был состояться многотысячный велофестиваль.

Велосипедисты пытаются в хаосе продолжить маршрут | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUВелосипедисты пытаются в хаосе продолжить маршрут | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Велосипедисты пытаются в хаосе продолжить маршрут

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

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Екатерина Рябчук

Столичное ГУ МВД подтвердило гибель троих человек. При этом из их сообщения следует, что взрыв произошел «около летнего кафе».

«По имеющейся информации, сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.

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Диана Храмцова

Спустя полтора часа после взрыва движение на внешней стороне Садового кольца открыли. Теперь проехать можно от Кудринской площади в сторону Парка Горького и от улицы Житной до Маяковского тоннеля и до Краснохолмского моста.

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Екатерина Рябчук

Тем временем ресторан Balzi Rossi вышел с заявлением в социальных сетях. Ни опровергать, ни подтверждать сообщения о ЧП в заведении не стали.

«Благодарим всех за слова поддержки и неравнодушие. С нашим рестораном всё в порядке», — следует из сообщения.

С рестораном Balzi Rossi «всё в порядке» | Источник: Balzini Rossi / Instagram (деятельность запрещена в РФ)С рестораном Balzi Rossi «всё в порядке» | Источник: Balzini Rossi / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

С рестораном Balzi Rossi «всё в порядке»

Источник:

Balzini Rossi / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

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Диана Храмцова

С рестораном Balzi Rossi «всё в порядке». Об этом сообщил сам ресторан в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

«Благодарим всех за слова поддержки и ваше неравнодушие».

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Екатерина Рябчук

Станции «Краснопресненская» и «Баррикадная», близ которых произошел взрыв, работают в штатном режиме. Вход и выход не ограничивались, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

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Екатерина Рябчук

Директор ресторана Balzi Rossi в Москве, где, предположительно, произошел взрыв, ответил на звонок «Фонтанки».

«Извините, я сейчас не могу», — ответил Алексей Мещеряков на вопросы.

На звонок корреспондента «Фонтанки» в заведении не ответили. На сайте указано, что 1 августа ресторан закрыт на банкет.

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Екатерина Рябчук

Сегодня в Москве должен был состояться ночной велофестиваль, ради которого полностью перекрывали движение на Садовом кольце.

Власти Москвы объявили, что он отменен и пройдет в другую дату. Как заявили в дептрансе, мероприятие не состоится «в связи с непредвиденными обстоятельствами». О новой дате сообщат позже.

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Диана Храмцова

Ночной велофестиваль, который должен был стартовать 21:00 в районе Зубовской улицы, переносится на другую дату, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

О новой дате организаторы сообщат позже.

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Екатерина Рябчук

Возле дома на Кудринской площади столпились жильцы, люди не могут попасть домой из-за оцепления. Они ожидают инструкцию от оперативных служб.

Одна из местных жительниц рассказала, что собиралась на велофестиваль, но, узнав о взрыве, решила вернуться домой за документами.

«В момент ЧП я была далеко — на Пресненской. Я просто слышала такой глухой хлопок. Я просто решила вернуться и взять паспорт, потому что я домой не попаду еще долго, видимо», — объяснила MSK1.RU женщина.

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

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Екатерина Рябчук

Возгорание потушили

Возгорание потушили силами прибывших пожарных. Ресторан по-прежнему оцеплен, на месте остаются сотрудники полиции и экстренных служб.

Прибыли Росгвардия, МЧС России, аварийно-спасательная служба, ДПС, ЦОДД, а также СК, передает корреспондент MSK1.RU.

Обстановка на Кудринской площади возле метро «Баррикадная» в Москве | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUОбстановка на Кудринской площади возле метро «Баррикадная» в Москве | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
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Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
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Екатерина Рябчук

Перекрыли движение в центре города

Движение возле места ЧП закрыто. По данным департамента транспорта Москвы, сейчас нельзя проехать:

  • на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу;

  • на съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок;

  • на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца;

  • на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

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Екатерина Рябчук

Три человека погибли в результате взрыва

Три человека погибли и минимум 15 пострадали в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве. Громкий хлопок возле сталинской высотки раздался вечером 1 августа.

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Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
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