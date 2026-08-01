Есть погибшие и раненые. Что сейчас происходит у высотки на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв: онлайн-репортаж

Столичное ГУ МВД подтвердило гибель троих человек. При этом из их сообщения следует, что взрыв произошел «около летнего кафе».

«По имеющейся информации, сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.