Бесплатный концерт «Уматурман», День города в Рыбинске: афиша на выходные в Ярославской области

В выходные продет День Рыбинска и другие праздники и фестивали Источник: правительство Ярославской области

В этой афише мы собрали бесплатные мероприятия, куда можно сходить и съездить в предстоящие выходные, 1–2 августа, в Ярославле и Ярославской области.

День города Рыбинска

1 августа в Рыбинске пройдет День города. Праздничные площадки развернутся в историческом центре, на Волжской набережной и на площади у дворца спорта «Полет».

С 11 до 18 часов улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная площадь, Преображенский переулок и Волжская набережная наполнятся музыкой и творчеством.

На улице Стоялой и на ярусах набережной расположатся стилизованные торговые ряды и фудкорты. На бульваре Ушакова будет работать гастрономическая площадка, главным событием которой станет приготовление 900 порций щей «По-рыбински». Организаторы решили сделать ставку на русские традиции: в 200-литровом котле будут томиться щи из свежей капусты, дополненные ароматными грибами, собранными в лесах Рыбинского района. Также на площадке установят печь, в которой прямо на глазах у гостей праздника будут выпекать свежую сдобу.

Для ярмарки собрали специальные стилизованные домики Источник: Дмитрий Рудаков / MAX

Гостей Красной площади ждут исторический квест «Рыбинск через призму традиций» и театральные мастер-классы. На Соборной площади в 13:45 откроется новая скульптурная композиция «Гражданам города Рыбинска».

В 14 часов начнется яркое Гербовое шествие участников из разных уголков Ярославской области, которое сменится музыкальным действом «Рояль-Дефиле», которое пройдет под открытым небом на Крестовой улице. Завершится программа на площади у дворца спорта «Полет» театрализованным сказанием «От бересты до стали», посвященным историческим вехам становления города, и большим концертом творческих коллективов.

Программа праздника

Красная площадь

11:00 — 18:00 — «Рыбинск через призму традиций» — фотозоны, театральные матер-классы, квесты, игры.

Переулок Преображенский

14:45 — 15:00 — городская зарисовка «Старый фонарщик».

Соборная площадь

13:45 — 14:00 — открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска».

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)

14:00-14:30 — гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области;

14:30-16:00 — рояль-дефиле. Музыкальные инструменты будут расставлены на улице Крестовой. Музыканты выступят прямо под открытым небом.

Улица Бульварная (ротонда)

12:00 — 17:00 — концертная площадка. Участники: детская музыкальная школа № 5, ДК «Волжский», коллективы «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», оркестр и солисты муниципального оркестра им. А. Шацкого.

Площадь ДС «Полет»

11:00 — 15:00 — фестиваль «Рыбинск — город единства». Площадка посвящена году народного единства;

16:00 — 17:00 — театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев;

17:00 — 18:00 — концерт творческих коллективов города Рыбинска.

Программа праздника Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

День Пошехонья

1 августа свой День рождения отпразднует Пошехонье. Гости смогут принять участие в старинных народных играх, хороводах, познакомиться с наследием и гастрономическими особенностями этого края. Кроме того, можно будет посетить ярмарку, детские площадки, мастер-классы, иммерсивный спектакль, мобильный планетарий, увидеть выступления творческих коллективов, световое шоу и праздничный фейерверк.

Программа праздника

Культурно-развлекательная программа

12:00 — торжественное открытие праздника на площади Свободы;

12:50-13:50 — концерт ансамбля «ДоброЯр» на площади Свободы;

14:00-15:00 — пенное диско-шоу на территории между сценой и амфитеатром;

17:00-19:00 — «Русская песня — душа народа»: концерт русской народной песни в доме культуры.

22:00 — праздничный фейерверк на площади Свободы.

Концерты

19:30-20:30 — ВИА «Полный абзац» (площадь Свободы);

20:35-21:35 — кавер-группа «ДНК-Проджект» (площадь Свободы);

21:45-21:45 — «Космические гости с туманности Андромеда»: лазерное шоу (площадь Свободы);

21:45-23:00 — дискотека «Ритмы города» (площадь Свободы).

Праздничные и интерактивные площадки

с 10:00 — ярмарка с сувенирами и угощениями на площади Свободы;

11:00-15:00, 18:00–23:00 — детская развлекательная зона с батутом и электромобилями на дороге к спасательной станции;

11:00-14:00 — «Играем в глину: строим город вместе»: мастер-класс по созданию глиняного панно в парке Победы;

11:00-14:00 — «Казачий городок»: стрельба из лука, фланкировка шашкой (справа от памятника Ленину);

11:00-11:30, 12:00–14:00 — народные игры, хороводы (территория между торговыми рядами);

11:30-12:00 — уличный иммерсивный спектакль «Бумажный переполох» (территория между торговыми рядами);

11:00-14:00 — «Народов дружная семья»: игры, викторины (пешеходная зона вдоль парка Победы);

11:00-14:00 — «Необъятная Россия»: игровая молодежная территория в парке Пионеров;

11:00, 12:00, 13:00 — «Удивительный мир звезд»: работа мобильного купольного планетария во дворе Дома культуры;

11:00-14:00 — «Шаг к здоровью»: бесплатное медицинское обследование (давление, сахар, рост, вес) у Соцфонда.

Спортивная программа

12:00 — шахматы на Аллее героев;

14:00 — футбол на городском стадионе.

Программа Дня города Пошехонье Источник: Администрация Пошехонского округа / Vk.com

Фестиваль в Ростове с бесплатным концертом «Уматурман»

1-2 августа в Ростове Великом на территории Гостиного двора и парка Василько пройдет фестиваль «Ростовская мистерия. Невма». Это культурное событие объединит музыку, гастрономию, лекции, мастер-классы и экскурсии в историческом центре древнего города. Главная идея фестиваля — соединить древнерусскую культуру с современной, сделать классические произведения доступными и интересными широкой аудитории. Поэтому гостей ждут смелые эксперименты и открытия.

В первый день состоится вечерний концерт группы «Уматурман», которая вместе с хором исполнит древнерусские знаменные распевы. Зрители также услышат знакомые хиты в новом звучании.

В программе второго дня — выступления мужского хора «Параклит» из Ростова-на-Дону и московского ансамбля старинной музыки «Экслибрис». Также состоится гастрономический фестиваль. Гости смогут попробовать специальные сеты, созданные эксклюзивно для фестиваля, от шефа легендарного отеля «Националь» Михаила Перченко, а также ресторанов-партнеров проекта «Финифть», «Птичий двор» и Бармузей Васи Ложкина.

В Гостином дворе развернется ярмарка с товарами местных производителей и ремесленников.

Также пройдут мастер-классы по локальным ремеслам, лекции, экскурсионная программа «Ростов Великий глазами инженера» от бюро «Глазами инженера».

Участие в мероприятиях бесплатное, но количество билетов ограничено и требуется предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Программа фестиваля

1 августа

10:00–16:00 — мастер-классы по росписи изразца, по игре на гуслях, созданию дизайна платка, созданию финифтяной миниатюры, пряника;

11:00 — 12:30, 16:00–17:30 — «Ростов Великий глазами инженера» — прогулка по городу-музею через призму архитектурной инженерии: как купола держат небо, а стены — века;

12:00 — 14:00 — в сквере Василько у стен Ростовского кремля состоится интеллектуальная битва — турнир «Шахматный код». За звание лучшего поборются 10 участников в возрасте от 12 до 16 лет;

13:00-14:00 — лекция «Синхронизация». самые страшные русские сказки;

15:00-19:20 — концерт русской народной музыки;

19:40-19:50 — выступление мужского хора «Параклит»;

20:00 — 21:00 — концерт группы «Уматурман» с хором;

21:00-21:30 — концерт Богдана Балайкина (электробалалайка + караоке на экране).

2 августа

10:00–16:00 — мастер-классы по росписи изразца, по игре на гуслях, созданию дизайна платка и банданы, созданию финифтяной миниатюры, пряника;

11:00 — 12:30, 13:50–15:00 — «Ростов Великий глазами инженера» — прогулка по городу-музею через призму архитектурной инженерии: как купола держат небо, а стены — века;

12:00-13:20 — выступление мужского хора «Параклит» в храме Спаса на Сенях Ростовского Кремля (вход на территорию кремля платный — 150 рублей);

13:30-14:50 — концерт ансамбля старинной музыки«EX LIBRIS» в храме Воскресения Ростовского Кремля (вход на территорию кремля платный — 150 рублей);

14:00 — 15:00 — лекция «Синхронизация». как понимать оперу: от Италии до Ростова».

Фестиваль истории и культуры в Курбе

Церковь Казанской иконы Божией Матери в Курбе Источник: Кирилл Поверинов

1 августа в селе Курба Ярославского округа пройдет фестиваль «А Курба будет жить!».

Село празднует внушительный юбилей: 600 лет со дня первого упоминания села в исторических летописях. В честь этого события благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов (в рамках проекта «Дела Кокина и Камынина») организует масштабный фестиваль истории и культуры.

Праздничный день начнется с Божественной литургии в 8:00, которая состоится в Казанском храме. Ее возглавит Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Это вторая литургия за сто лет в храме. Участники фестиваля смогут поклониться чудотворному образу — курбской иконе Казанской Божией Матери.

В 11:30 стартует культурная программа: концерт фольклорных коллективов, народные забавы, мастер-классы по ремеслам, экскурсии, арт-активности, народное караоке, вернисаж, сельский боулинг, большая ярмарка, аутентичная курбская кухня и кукольный ярмарочный балаган «Петрушка».

В 15:00 на сцену фестиваля выйдут актеры легендарного Александринского театра (Санкт-Петербург). Знаменитая переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского в обработке драматурга Настасьи Фёдоровой превратится в дерзкий рэп-баттл «Грозный против Курбского», где исторические смыслы звучат на языке современной молодежной культуры.

Музыкальная программа ожидается контрастной: от аутентичных реконструкций XVII–XVIII веков на раритетных инструментах от ансамбля «Alcantar» (Москва) до ди-джейского вечернего сета, который переосмысляет архаичные русские напевы в ритмах этно-электроники.

Финалом праздника в 21:00 станет «Светозарное чудо» — световое шоу — проекция на фасад 16-лепесткового храма. Технологии XXI века «оживят» древние стены.

В честь 600-летия села объявлен народный сбор 600 000 рублей на проведение неотложных реставрационных работ в Казанском храме. Каждый гость фестиваля сможет внести свой вклад в то, чтобы Курба и ее уникальный храм действительно жили.

Площадкой станет территория храмового комплекса.

Вход: свободный.

Возрастное ограничение событий фестиваля 6+, возрастное ограничение спектакля «Грозный против Курбского» (18+).

Музыкальный фестиваль в Угличе

1 августа в Угличе пройдет фестиваль «Моё Русское Сердце» (0+).

Праздник развернется на двух площадках — у Дома Зиминых на Советской площади в 14.00 и на ротонде в Парке Победы в 18.00.

Гостей фестиваля ждут музыкальные представления, также они смогут узнать историю города, полюбоваться видами на Волгу.

В концертах примут участие опытные мастера сцены из разных музыкальных направлений и жанров: Анна Бутурлина (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Михаил Иванов (рояль), Полина Орбах (вокал), победители проекта «Синяя Птица» на канале «Россия», солисты знаменитого коллектива «Симфоджаз братьев Ивановых», Антон Румянцев (саксофон), Давид Ткебучава (барабаны).

День железнодорожника в Ярославле

1 августа на Ярославской детской железной дороге пройдет семейный праздник (0+) для жителей и гостей Ярославля. Он приурочен к Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.

С 10:00 до 14:00 посетителей ждут интерактивные площадки с развлечениями для детей и взрослых, мастер-классы. В 10.30, 11.15, 12.00, 14.00, 14.45, 15.30 можно будет прокатиться на поезде.

Мероприятие пройдет по адресу: Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, 54. Вход свободный.

Спектакль для детей в ТРЦ «Рио»

2 августа в ТРЦ «Рио» в 13:00 кукольный театр «Ёжики» приглашает малышей на спектакль «Свистать всех наверх!» (0+).