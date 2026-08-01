«Мощнейший ресурс для развития»: психолог назвала топ игр, чтобы отвлечь ребенка от гаджетов

Летом детям во все времена лучше гулять Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Современные дети — они одновременно похожи и не похожи на нас. Новое поколение растет в неразрывной связи с гаджетами, рано осваивая цифровые технологии. И хоть в этом тоже есть плюс, психологи настаивают — перекладывать детство на гаджеты нельзя. Особенно летом.

Старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ имени Ушинского в Ярославле Юлия Моисеева дала советы родителям детей от 3 до 12 лет о том, как увлечь ребенка в игры на свежем воздухе.

Почему телефон важен детям

Старшему поколению сложно понять, что телефон для современных детей — это не только баловство.

«Вопрос этот становится особенно острым, так как современные дети растут в цифровой среде, и телефон для них — не просто игрушка, а средство общения, познания и даже самовыражения. Простой запрет без замены чаще всего приводит к конфликтам и не дает желаемого результата. Поэтому наша задача, как родителей и педагогов, — не отнять, а предложить нечто более увлекательное, живое и эмоционально насыщенное. И здесь на первый план выходят игры на свежем воздухе», — говорит преподаватель дошкольной психологии Юлия Моисеева.

Однако физическое развитие остается краеугольным камнем. И оторвать ребенка от планшета или телефона важно.

Есть зарубежные данные, и они совпадают с нашими наблюдениями, что после активной игры на улице дети значительно лучше справляются с заданиями на внимание, чем после занятий в помещении. Юлия Моисеева Старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ имени Ушинского

«Еще Лев Семенович Выготский называл игру „девятым валом“ развития ребенка, подчеркивая, что именно в игре возникают воображение, произвольное поведение и способность подчиняться правилам», — рассказывает Моисеева.

Иными словами, когда ребенок бегает, прыгает, прячется, придумывает правила на ходу и договаривается с товарищами, он тренирует те же навыки, которые потом понадобятся ему за школьной партой и во взрослой жизни.

Детям от 3 до 7 лет

Для самых маленьких подойдут простые, но сенсорно насыщенные занятия.

«Прыжки по кочкам» — нарисуйте мелом на асфальте круги или разложите листья на траве, и пусть ребенок перепрыгивает с одной «кочки» на другую.

Сбор «сокровищ» — дайте малышу контейнер с подписанными ячейками (камушки, листочки, шишки, палочки) и отправьте на поиски.

Ловля мыльных пузырей, классики, игры с мячом и скакалкой — все это не только весело, но и развивает координацию, крупную и мелкую моторику.

Детям 7-12 лет

Детям младшего и среднего возраста стоит предлагать игры с более сложными правилами и элементами соревнования.

«Охота за сокровищами» — создайте карту с подсказками, которая приведет к спрятанному призу (игрушке, книге или сладости).

Водные эстафеты — в жаркий день можно повеселиться, например, передавать ложку с водой, стараясь не пролить, или устроить дружеский водный бой.

«Классики с твистом» — необычные рисунки на асфальте и дополнительные задания («пропрыгать назад», «сделать оборот») оживят хорошо знакомую игру.

Также отлично подходят полоса препятствий из подручных материалов, «деревянные салки» (когда можно «спастись», коснувшись дерева) и эстафеты с передачей предмета.

«Я бы очень рекомендовала русские народные игры — „Городки“, „Лапта“. Они воспитывают командный дух, ловкость и чувство товарищества», — добавила педагог Юлия Моисеева.

Как вовлечь ребенка, чтобы он сам захотел оставить телефон

Во-первых, личный пример. Если взрослый сам не выпускает телефон из рук, никакие ограничения не сработают. Договоритесь с ребенком о единых для всей семьи правилах экранного времени.

Во-вторых, совместное участие. Как минимум первые дни родителям придется быть рядом и играть вместе с детьми — именно совместная игра делает альтернативу привлекательной. Дети запоминают яркие эмоции и проведенное вместе время.

«Если сил нет, а ребенок просит внимания, попробуйте простые форматы: „догонялки до скамейки“, передача мяча с вопросом-ответом, или игра „съедобное-несъедобное“ на ходу. Главное — быть рядом и разделить этот короткий, но эмоциональный момент», — рекомендует специалист.

Ребенку важнее само ваше участие, чем длительность игры Юлия Моисеева Старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ имени Ушинского

А если вы совсем без сил, можно устроить «тихую» подвижную игру, например, «море волнуется» с замиранием в причудливых позах — это требует минимум движений, но дает максимум радости и смеха.

В-третьих, не бойтесь скуки. Не пытайтесь заполнить каждую минуту ребенка организованным досугом. Именно в моменты скуки развиваются воображение, инициативность и способность самостоятельно находить себе занятия. Ведь когда ребенок начинает скучать, он начинает придумывать — и именно так рождается творчество.

В-четвертых, не ждите мгновенных результатов. Переключение с гаджета на активные игры — это процесс, требующий времени и терпения. Начните с малого. Сначала выделите час в день для семейной прогулки без телефонов, а потом постепенно увеличивайте это время. Предложите ребенку самому выбрать игру из нескольких вариантов — так он почувствует себя автором своего досуга, а не объектом воспитательных мер.

Если ребенок не хочет выходить из дома

Такая ситуация знакома многим, особенно когда во дворе нет знакомых сверстников или ребенок привык к комфорту комнаты. Здесь важно действовать не давлением, а заинтересованностью.

«Начните с малого: посмотрите вместе короткое видео с веселыми подвижными играми (например, челленджи с мячом или забавные эстафеты). Это создаст „эффект присутствия“ и вызовет любопытство. Затем предложите устроить такую же игру, но уже во дворе, причем вы будете его главным партнером», — рекомендует Юлия Моисеева.

Другой проверенный способ — договориться о встрече с друзьями, которые тоже ждут активного отдыха. Дети гораздо охотнее включаются в игру, когда видят сверстников.