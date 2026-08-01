«Народный маркетплейс». Татьяна Ким ответила, почему идет атака на склады Wildberries

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Основательница Wildberries Татьяна Ким после почти двух недель атак на склады маркетплейса объяснила, почему инфраструктура компании стала новой мишенью. По ее словам, удары по складам — это атаки на миллионы людей, в том числе на продавцов, покупателей и сотрудников. Подробности — в материале «Фонтанки».

Почему именно наши склады? Wildberries — народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны, и других стран тоже. Татьяна Ким глава RWB

Единственная цель атак — «оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян», объяснила она.

Как защищены склады Wildberries?

Также Татьяна Ким прокомментировала «рассуждения „диванных экспертов“» на тему защиты логистических объектов компании.

— Повторяю: наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. По понятным причинам детали раскрывать я не буду, но будьте уверены: мы каждый день модернизируем системы защиты.

Татьяна Ким подчеркнула, что компания успешно отражает большую часть атак.

С 2024 года компания Wildberries перестроила работу складов по противопожарной безопасности: организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты самыми современными системами пожаротушения. «Возглавляет службу пожарной безопасности полковник внутренней службы, бывший сотрудник МЧС, со стажем более 26 лет в пожаротушении», — подчеркнула она.

При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, несут поражающие элементы, чтобы как можно больше людей пострадало. Татьяна Ким глава RWB

Как поддержат селлеров?

Татьяна Ким подчеркнула, что террористические атаки относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. «Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем», — отметила она.

В текущей ситуации помочь вам [пострадавшим селлерам] можем только мы и государство. Татьяна Ким глава RWB

Компания обсудила с правительством комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. «В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен», — подчеркнула глава маркетплейса.

Ранее вице-премьер Александр Новак также поручил проработать меры поддержки продавцов, пострадавших из-за атак ВСУ на логистические комплексы Wildberries. Проекты соответствующих актов поручено представить до 10 августа. Ответственные — Минэкономразвития, Минфин, ФНС совместно с Центральным банком и объединениям предпринимателей.

Атаки на Wildberries в России

Удары по складам Wildberries начались 18 июля с атак в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Там до сих пор ищут погибших. 24 июля новая волна ударов затронула объекты в Шушарах и Новосаратовке. По данным на 28 июля компания выплатила больше 40 миллионов рублей пострадавшим сотрудникам и семьям погибших.