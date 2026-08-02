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Страна и мир Скончался звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе — его нашли мертвым в собственном доме

Скончался звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе — его нашли мертвым в собственном доме

Актеру было 80 лет

90
Пасторе часто снимался в фильмах о мафии | Источник: Brian Ach / WireImageПасторе часто снимался в фильмах о мафии | Источник: Brian Ach / WireImage

Пасторе часто снимался в фильмах о мафии

Источник:

Brian Ach / WireImage

Умер актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». Ему было 80 лет. Как пишет Deadline, артиста нашли мертвым в собственной резиденции в Бронксе 1 августа.

Сосед заметил, что от Пасторе последние три дня не было вестей, и забил тревогу. Днем в субботу в пожарную службу Нью-Йорка поступил звонок. К моменту прибытия пожарных актер был мертв. Полиция начала расследование, передает TMZ.

Пасторе родился в Бронксе 14 июля 1946 года. Он служил в военно-морском флоте во время войны во Вьетнаме, после чего получил актерское образование в Университете Пейс. Первую роль в фильме «Черные розы» он исполнил, когда ему было уже за 40. После этого артист регулярно появлялся в фильмах о мафии — «Славные парни», «Путь Карлито», «Свидетель против мафии», «Револьвер», «Пробуждение». Также он принимал участие в телешоу.

Широкую известность Пасторе получил после того, как исполнил роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале HBO «Клан Сопрано». Он сыграл близкого друга главного героя Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини), опытного мафиози и тайного информатора ФБР.

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