Скончался звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе — его нашли мертвым в собственном доме

Пасторе часто снимался в фильмах о мафии Источник: Brian Ach / WireImage

Умер актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». Ему было 80 лет. Как пишет Deadline, артиста нашли мертвым в собственной резиденции в Бронксе 1 августа.

Сосед заметил, что от Пасторе последние три дня не было вестей, и забил тревогу. Днем в субботу в пожарную службу Нью-Йорка поступил звонок. К моменту прибытия пожарных актер был мертв. Полиция начала расследование, передает TMZ.

Пасторе родился в Бронксе 14 июля 1946 года. Он служил в военно-морском флоте во время войны во Вьетнаме, после чего получил актерское образование в Университете Пейс. Первую роль в фильме «Черные розы» он исполнил, когда ему было уже за 40. После этого артист регулярно появлялся в фильмах о мафии — «Славные парни», «Путь Карлито», «Свидетель против мафии», «Револьвер», «Пробуждение». Также он принимал участие в телешоу.