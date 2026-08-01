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Город В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей Ярославской области покусали клещи за лето

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей Ярославской области покусали клещи за лето

Они всё ещё ждут вас в траве

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Клещи всё еще активны | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUКлещи всё еще активны | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Клещи всё еще активны

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Сезон клещей всё еще продолжается, сообщает ярославский Роспотребнадзор. По данным ведомства, с начала сезона в 2026 году на исследования сдали больше 9400 клещей. А это значит, что покусанных в действительности может быть больше — не все сдают членистоногих на проверку.

За последнюю неделю июля зарегистрировано ещё 152 обращения с укусами клещей.

«Из числа пострадавших за эту неделю — 15% дети. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2026 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени», — сообщили и хорошие новости в Роспотребнадзоре.

В регионе обработано от клещей 2540 гектар земли. В основном речь идет об общественных городских территориях.

Акарицидные средства — убивают клещей. Репелленты — отпугивают.

В ведомстве добавили, что надежнее всего прививаться от клещевого вирусного энцефалита. Как правило, вакцинацию начинают делать заранее — осенью.

Куда сдать на проверку клеща

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

Несмотря на приближающийся конец лета, клещи всё еще активны. Впереди август–сентябрь — сезон второй волны. В траве и кустах поджидают агрессивные «нимфы»: мы рассказывали о том, что это за версии клещей.

Что делать, если укусил клещ

  • Извлекать клеща следует стерильным пинцетом или специализированным устройством, зафиксировав максимально близко к коже. Удаление должно быть плавным движением вверх без вращения.

  • После обработайте место укуса антисептиком.

  • Поместите извлеченного клеща в герметичную емкость и отдайте на лабораторное исследование.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Клещ
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Хорошо что они не бегают так же быстро как муравьи
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Гость
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