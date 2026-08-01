Метеозависимые, вам не поздоровится: календарь магнитных бурь на август 2026-го

Солнце способно преподнести сюрприз метеозависимым Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Головная боль, упадок сил или резкие скачки давления без видимой причины? Порой всему виной — капризы погоды и вспышки на солнце. Метеозависимые уже узнали себя, и для вас у нас есть не самые приятные новости: в августе астрофизики прогнозируют сразу несколько напряженных дней, когда геомагнитная обстановка выйдет из нормы. Чтобы неожиданные магнитные бури не выбили вас из колеи, составили подробный календарь опасных дат. Проверьте, в какие дни стоит замедлить темп и поберечь себя.

Что такое метеозависимость

Когда на Солнце происходит выброс плазмы, к Земле устремляется поток заряженных частиц. Через 1–3 дня этот поток достигает магнитосферы Земли и вызывает ее колебания. Именно тогда и говорят, что случилась геомагнитная буря.

​Земное магнитное поле принимает на себя основной удар и защищает нашу планету. В результате этого взаимодействия возникают полярные сияния, а также могут быть колебания в линиях электропередачи и приборах. Нестабильность в магнитном поле Земли провоцирует и недомогание у метеозависимых людей.

Меж тем идея винить погоду в болячках старая: еще Гиппократ замечал, что от смены ветров и давления людям бывает не по себе. Дело в том, что сосуды в человеческом организме реагируют на любые скачки, ведь это естественная физиологическая адаптация к переменам в окружающей среде.

С другой стороны, в официальной медицине нет такого диагноза, как метеозависимость. Считается, что погода сама по себе не болезнь, она просто «давит» на те места в организме, где и так есть проблемы. Это могут быть и больные сосуды, мигрени и даже остеохондроз.

Как помочь себе при магнитной буре

Полностью избавиться от реакции на погоду нельзя, но снизить влияние геошторма вполне реально. Врачи рекомендуют в «пиковые» даты придерживаться простых правил:

Снизьте нагрузки: перенесите интенсивные тренировки, тяжелую физическую работу и важные переговоры на более спокойные дни. Следите за давлением и пейте больше воды, ограничьте соль, крепкий кофе и алкоголь. Если у вас есть хронические заболевания, держите под рукой выписанные врачом лекарства. Регулярно проветривайте помещение, совершайте спокойные прогулки на свежем воздухе и старайтесь спать не менее 7–8 часов. Контрастный душ утром помогает тонизировать сосуды, но только если у вас нет прямых противопоказаний.

Геомагнитные колебания часто лишь обостряют уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Если во время магнитной бури вы ощущаете сильную боль за грудиной, резкий скачок давления или головокружение, не списывайте всё на погоду и обратитесь к врачу.

Магнитные бури в августе 2026-го

Пока ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук ожидают в целом благоприятный для метеозависимых месяц. Магнитосфера земли будет спокойной. Пока лишь два дня в долгосрочном прогнозе будет возмущенная магнитосфера Земли — 19 и 23 августа.